16 комментариев

Мыслитель.

В феврале Пепа Гвардиолу спросили, почему игроки «Манчестер Сити» редко доводят мяч до Эрлинга Холанда. «Это наша вина, – сказал тренер. – Нормально, если он расстроен. Я тоже иногда бываю расстроен. Уверен, что и вы тоже иногда бываете расстроены. Счастье переоценено!»

Пеп нередко выдает философские мысли в интервью и на пресс-конференциях – хватит на целый трактат. Мы собрали его самые необычные, глубокие (ну да, и пацанские тоже) цитаты о футболе и вообще о жизни.

Итак, читаем, размышляем, запоминаем.

О жизни

• «Я стремлюсь жить со страстью и не быть нечувствительным к жизни. Для меня многое важно. Так и стоит жить. Иначе какой в этом смысл? Невозможно угодить всем, и нет смысла пытаться быть тем, кем, по мнению других людей, вы должны быть. Для меня важно быть собой. Не просто отличаться от остальных, но и быть настолько настоящим, насколько это возможно».

• «Не рисковать – это самый большой риск».

• «Нервничать и переживать – нормально, это часть нашей жизни. Мы не должны быть идеальными. Когда дети взрослеют, они думают, что должны быть идеальными для инстаграма или тиктока, что они должны быть гениями. Когда я чувствую волнение, я знаю, что это нормально. Проблема возникла бы, если бы я не испытывал этого».

О борьбе

В 2001-м Гвардиола провалил допинг-тест – в его крови нашли анаболик нандролон, который помогает нарастить мышечную массу. Пеп не согласился с обвинениями и пошел в суд – расследование длилось 6 лет. В 2007-м Гвардиола победил, но через год обвинения возобновились. Окончательно дело закрыли в 2009-м.

О той борьбе Пеп говорил: «Тогда я узнал, что, если ты прав, ты должен бороться против всего мира».

Об идеале

Догадаетесь, после какой игры Гвардиола произнес эти слова?

«Идеала не существует. Это невозможно. Но к нему можно стремиться. Мы хорошо сыграли, но можем еще лучше. Многие, многие, многие игроки отдавали небрежные пасы. Это нехорошо».

После 6:3 с «Манчестер Юнайтед».

О работе тренера

• «Я перфекционист? Это часть моей работы».

• «Тренер просто указывает траекторию пути. Кэдди может быть важным для Тайгера Вудса, но сам Тайгер Вудс важнее. Самое важное – мастерство игроков и их талант. И без них могут возникнуть хорошие идеи, но ты не сможешь конкурировать с лучшими клубами мира или брать трофеи в матчах с ними. Это невозможно. Конечно, я босс, я тренер, но в момент начала игры я перестаю влиять на происходящее».

• «Люди всегда думают, что тренер – сильнейший человек в клубе, босс, но на самом деле он слабее всех. Мы уязвимы, наш статус подрывают игроки, которые редко выходят на поле, а также медиа и фанаты. У всех них одна цель – подорвать статус тренера».

Об идеях

• «Мои идеи о футболе не особенные. Они не лучше остальных. Я не говорю: «Это мой футбол, мои идеи, а все остальные тренеры – пустое место». Я просто верю в них. Например, Тони Пулис, которого я очень уважаю, ставит командам футбол, в который он верит, и я не сужу его за это. Я хочу побеждать в своем стиле и не сужу остальных, а уважаю их. И никогда в жизни я не скажу, что иной подход – это плохо».

• «Я хочу чувствовать, что команда играет так, как я хочу. Если она этого не делает, то зачем я здесь?»

О принципах

Октябрь 2016-го, «Манчестер Сити» не выигрывает 5 матчей подряд и только что улетел «Барселоне» со счетом 0:4. Гвардиолу спросили, готов ли он менять принципы игры.

«Ах, вам бы этого хотелось, да? Знаете, что произойдет? Я думаю об этом, да, но потом оказывается, что возможное решение не лучше моих убеждений. Так что я не изменюсь. Знаете, почему? Потому что за 7 лет я выиграл 21 трофей. Извините, ребята. У меня 21 трофей за 7 лет. Три трофея за год с этим стилем игры. Но если вы считаете, что я приеду сюда, и через три месяца все станет хорошо, что я выиграю на «Камп Ноу» со счетом 4:0 и буду доминировать в матче против Месси, Суареса и Неймара, они не создадут ни одного момента, а Иньеста сыграет плохо, то нет. Я хорош, но этого недостаточно! Так что нет, нет, я не изменюсь. Если ситуация не наладится ни в этом, ни в следующем сезоне, я просто поеду домой».

О результате

• «Я так счастлив, когда игра команды дарит мне эмоции. Результат – пустая вещь. Благодаря ему я счастлив ближайшие два дня, потому что меня меньше критикуют, а я получаю больше времени, чтобы заняться развитием команды. Больше всего в работе мне нравится испытывать эмоции от нашего стиля игры».

О творчестве

• «Создание чего-то нового – самая трудная часть. Сделать это, построить и заставить всех следовать за собой? Это потрясающе».

О мотивации

• «Мне говорили: «В Англии так сложно, так тяжело». Другие люди добавляли: «Пеп не сможет адаптироваться там». Вот почему я здесь. Хочу попытаться. Кто-то уверен, что у меня получится, а кто-то, особенно в Германии, говорит: «Твой стиль невозможен в АПЛ». Услышав это, я сказал себе: «А почему нет? Почему бы не поехать и не попробовать?»

О поражениях

В 2017-м «Манчестер Сити» снова не выиграл Лигу чемпионов – болезненный вылет от «Ливерпуля» в 1/4 финала с общим счетом 1:5. В сентябре 2018-го Гвардиола рассуждал: «Когда мы с «Манчестер Сити» впервые играли в Лиге чемпионов, я осознал, что мы не готовы. Я считаю, что все в клубе не верили в то, насколько они хороши. В прошлом сезоне мы были ближе. Конечно, мы были разочарованы, но медиа и некоторые фанаты не понимают, что поражение – это часть борьбы».

Об оправданиях

• В феврале 2021-го «Ман Сити» предстоял матч с обескровленным травмами «Ливерпулем» (за сезон из-за повреждений выбывали 18 игроков). Но Гвардиолу вопрос о проблемах соперника разозлил: «Игрокам я говорю, что жалобы и поиск оправданий не дают двигаться вперед. Оправдания – худшая вещь и в мире, и в спорте».

Об игроках

• «Мне не нравится, когда игрок говорит: «Я люблю свободу и хочу играть для себя». Потому что футболист должен понимать, что он часть команды, в которой еще 10 игроков. Если все захотят быть джазовыми музыкантами, то возникнет хаос. Это уже будет не команда, и все станет невозможным».

• «Я работаю не с футболистами, а с людьми. У них есть страхи и переживания, они боятся опозориться и выставить себя дураками на глазах 80 тысяч человек. Я должен заставить их понять, что друг без друга они ничто».

О самоотдаче

• «Люди хотят, чтобы их развлекали. Они не хотят, чтобы их обманывали. Фанаты могут принять слабый матч, но они не поймут, если игроки предпочтут просто не прикладывать усилий».

• «Мы устали»? Черт бы вас побрал! «Мы устали»? Идите #####. Вы не устали, если хотите быть чемпионами».

О тактике

• «Люди обсуждают тактику, но если вглядеться, то тактика – это просто игроки. Ты меняешь все так, чтобы команда смогла извлечь максимум из тех навыков, которыми обладают собранные в ней футболисты, но не более того».

О тики-таке

• «Я ненавижу все эти пасы ради паса, всю эту тики-таку. Это просто мусор, в этом нет никакой цели. Пас нужно делать, имея четкое намерение доставить мяч к воротам соперника. Идея не в том, чтобы делать пас ради паса. Это бессмысленно. Я ненавижу тики-таку. Не верьте разговорам! «Барса» не играла в тики-таку! Это выдумка! Не верьте ни слову об этом!»

О футболе

• «Самое сложное в футболе – забить гол».

• «Без серии из 15 удачных пасов хороший переход из обороны в атаку невозможен. Это просто невозможно».

• «Я хочу, чтобы моя команда владела мячом все 90 минут. Когда мы не делаем этого, мне нужен высокий прессинг, потому что я хочу забрать мяч».

• «В этом и заключается красота спорта: иногда ты смеешься, а иногда – плачешь».

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan, David Ramos