16 комментариев

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«Я ненавижу всю эту тики-таку». Философия Пепа Гвардиолы – в цитатах о счастье, борьбе и принципах

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Мыслитель.

В феврале Пепа Гвардиолу спросили, почему игроки «Манчестер Сити» редко доводят мяч до Эрлинга Холанда. «Это наша вина, – сказал тренер. – Нормально, если он расстроен. Я тоже иногда бываю расстроен. Уверен, что и вы тоже иногда бываете расстроены. Счастье переоценено!»

Пеп нередко выдает философские мысли в интервью и на пресс-конференциях – хватит на целый трактат. Мы собрали его самые необычные, глубокие (ну да, и пацанские тоже) цитаты о футболе и вообще о жизни.

Итак, читаем, размышляем, запоминаем. 

О жизни

• «Я стремлюсь жить со страстью и не быть нечувствительным к жизни. Для меня многое важно. Так и стоит жить. Иначе какой в этом смысл? Невозможно угодить всем, и нет смысла пытаться быть тем, кем, по мнению других людей, вы должны быть. Для меня важно быть собой. Не просто отличаться от остальных, но и быть настолько настоящим, насколько это возможно».

• «Не рисковать – это самый большой риск».

• «Нервничать и переживать – нормально, это часть нашей жизни. Мы не должны быть идеальными. Когда дети взрослеют, они думают, что должны быть идеальными для инстаграма или тиктока, что они должны быть гениями. Когда я чувствую волнение, я знаю, что это нормально. Проблема возникла бы, если бы я не испытывал этого».

О борьбе

В 2001-м Гвардиола провалил допинг-тест – в его крови нашли анаболик нандролон, который помогает нарастить мышечную массу. Пеп не согласился с обвинениями и пошел в суд – расследование длилось 6 лет. В 2007-м Гвардиола победил, но через год обвинения возобновились. Окончательно дело закрыли в 2009-м.

О той борьбе Пеп говорил: «Тогда я узнал, что, если ты прав, ты должен бороться против всего мира».

Об идеале

Догадаетесь, после какой игры Гвардиола произнес эти слова?

«Идеала не существует. Это невозможно. Но к нему можно стремиться. Мы хорошо сыграли, но можем еще лучше. Многие, многие, многие игроки отдавали небрежные пасы. Это нехорошо».

После 6:3 с «Манчестер Юнайтед».

О работе тренера

• «Я перфекционист? Это часть моей работы».

• «Тренер просто указывает траекторию пути. Кэдди может быть важным для Тайгера Вудса, но сам Тайгер Вудс важнее. Самое важное – мастерство игроков и их талант. И без них могут возникнуть хорошие идеи, но ты не сможешь конкурировать с лучшими клубами мира или брать трофеи в матчах с ними. Это невозможно. Конечно, я босс, я тренер, но в момент начала игры я перестаю влиять на происходящее».

• «Люди всегда думают, что тренер – сильнейший человек в клубе, босс, но на самом деле он слабее всех. Мы уязвимы, наш статус подрывают игроки, которые редко выходят на поле, а также медиа и фанаты. У всех них одна цель – подорвать статус тренера».

Об идеях

• «Мои идеи о футболе не особенные. Они не лучше остальных. Я не говорю: «Это мой футбол, мои идеи, а все остальные тренеры – пустое место». Я просто верю в них. Например, Тони Пулис, которого я очень уважаю, ставит командам футбол, в который он верит, и я не сужу его за это. Я хочу побеждать в своем стиле и не сужу остальных, а уважаю их. И никогда в жизни я не скажу, что иной подход – это плохо».

• «Я хочу чувствовать, что команда играет так, как я хочу. Если она этого не делает, то зачем я здесь?»

О принципах

Октябрь 2016-го, «Манчестер Сити» не выигрывает 5 матчей подряд и только что улетел «Барселоне» со счетом 0:4. Гвардиолу спросили, готов ли он менять принципы игры.

«Ах, вам бы этого хотелось, да? Знаете, что произойдет? Я думаю об этом, да, но потом оказывается, что возможное решение не лучше моих убеждений. Так что я не изменюсь. Знаете, почему? Потому что за 7 лет я выиграл 21 трофей. Извините, ребята. У меня 21 трофей за 7 лет. Три трофея за год с этим стилем игры. Но если вы считаете, что я приеду сюда, и через три месяца все станет хорошо, что я выиграю на «Камп Ноу» со счетом 4:0 и буду доминировать в матче против Месси, Суареса и Неймара, они не создадут ни одного момента, а Иньеста сыграет плохо, то нет. Я хорош, но этого недостаточно! Так что нет, нет, я не изменюсь. Если ситуация не наладится ни в этом, ни в следующем сезоне, я просто поеду домой».

О результате

• «Я так счастлив, когда игра команды дарит мне эмоции. Результат – пустая вещь. Благодаря ему я счастлив ближайшие два дня, потому что меня меньше критикуют, а я получаю больше времени, чтобы заняться развитием команды. Больше всего в работе мне нравится испытывать эмоции от нашего стиля игры».

О творчестве

• «Создание чего-то нового – самая трудная часть. Сделать это, построить и заставить всех следовать за собой? Это потрясающе».

О мотивации

• «Мне говорили: «В Англии так сложно, так тяжело». Другие люди добавляли: «Пеп не сможет адаптироваться там». Вот почему я здесь. Хочу попытаться. Кто-то уверен, что у меня получится, а кто-то, особенно в Германии, говорит: «Твой стиль невозможен в АПЛ». Услышав это, я сказал себе: «А почему нет? Почему бы не поехать и не попробовать?»

О поражениях

В 2017-м «Манчестер Сити» снова не выиграл Лигу чемпионов – болезненный вылет от «Ливерпуля» в 1/4 финала с общим счетом 1:5. В сентябре 2018-го Гвардиола рассуждал: «Когда мы с «Манчестер Сити» впервые играли в Лиге чемпионов, я осознал, что мы не готовы. Я считаю, что все в клубе не верили в то, насколько они хороши. В прошлом сезоне мы были ближе. Конечно, мы были разочарованы, но медиа и некоторые фанаты не понимают, что поражение – это часть борьбы».

Об оправданиях

• В феврале 2021-го «Ман Сити» предстоял матч с обескровленным травмами «Ливерпулем» (за сезон из-за повреждений выбывали 18 игроков). Но Гвардиолу вопрос о проблемах соперника разозлил: «Игрокам я говорю, что жалобы и поиск оправданий не дают двигаться вперед. Оправдания – худшая вещь и в мире, и в спорте».

Об игроках

• «Мне не нравится, когда игрок говорит: «Я люблю свободу и хочу играть для себя». Потому что футболист должен понимать, что он часть команды, в которой еще 10 игроков. Если все захотят быть джазовыми музыкантами, то возникнет хаос. Это уже будет не команда, и все станет невозможным».

• «Я работаю не с футболистами, а с людьми. У них есть страхи и переживания, они боятся опозориться и выставить себя дураками на глазах 80 тысяч человек. Я должен заставить их понять, что друг без друга они ничто».

О самоотдаче

• «Люди хотят, чтобы их развлекали. Они не хотят, чтобы их обманывали. Фанаты могут принять слабый матч, но они не поймут, если игроки предпочтут просто не прикладывать усилий».

• «Мы устали»? Черт бы вас побрал! «Мы устали»? Идите #####. Вы не устали, если хотите быть чемпионами».

О тактике

• «Люди обсуждают тактику, но если вглядеться, то тактика – это просто игроки. Ты меняешь все так, чтобы команда смогла извлечь максимум из тех навыков, которыми обладают собранные в ней футболисты, но не более того».

О тики-таке

• «Я ненавижу все эти пасы ради паса, всю эту тики-таку. Это просто мусор, в этом нет никакой цели. Пас нужно делать, имея четкое намерение доставить мяч к воротам соперника. Идея не в том, чтобы делать пас ради паса. Это бессмысленно. Я ненавижу тики-таку. Не верьте разговорам! «Барса» не играла в тики-таку! Это выдумка! Не верьте ни слову об этом!»

О футболе

• «Самое сложное в футболе – забить гол».

• «Без серии из 15 удачных пасов хороший переход из обороны в атаку невозможен. Это просто невозможно».

• «Я хочу, чтобы моя команда владела мячом все 90 минут. Когда мы не делаем этого, мне нужен высокий прессинг, потому что я хочу забрать мяч».

• «В этом и заключается красота спорта: иногда ты смеешься, а иногда – плачешь».

У Пепа в схеме ЧЕТЫРЕ центральных защитника! Откуда такой фетиш и что это дает «Сити»?

Кроос прекрасен и помогает «Реалу» жить без Каземиро. Но даже его величие заложил Гвардиола

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan, David Ramos

16 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Ответ Тюменский медвежонок
На счет тики-таки все таки Пеп лукавит, со временем безусловно его футбол стал "современнее" и Бавария с Сити таким не занимались, но Барселона его грешила "пасами ради паса"
Как правило, причиной тому было отсутствие инстинкта убийцы – Барселона Пепа не добивала жертву. Они получали удовольствие, вынуждая поверженного противника бегать за мячом как собачка. Именно так они демонстрировали своё превосходство (памятен финал ЛЧ 11-го года, когда Руни за 10 минут до конца встречи подбежал к Хави и сказал: «Хватит, вы победили. Можете больше не катать мяч туда-обратно»).
+30
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+27
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Вадим Слуцкий
Все шарлатаны - мыслители, особенно лысые.
+13
0
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Главный агроном Ноу Камп
Ответ Тюменский медвежонок
На счет тики-таки все таки Пеп лукавит, со временем безусловно его футбол стал "современнее" и Бавария с Сити таким не занимались, но Барселона его грешила "пасами ради паса"
Здесь нужно делать поправку на менталитет испанских игроков, которые составляли основу той Барселоны. Даже самые выдающиеся тренеры не могут заставить играть команду на 100% так, как они хотят и планируют. Есть конкретные условия и обстоятельства, которые оказывают сильное влияние. Разумный тренер не будет напролом идти против обстоятельств, а будет их использовать, дополняя и модифцируя свои идеи под существующий бекграунд.
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Тюменский медвежонок
На счет тики-таки все таки Пеп лукавит, со временем безусловно его футбол стал "современнее" и Бавария с Сити таким не занимались, но Барселона его грешила "пасами ради паса"
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Bogdashka Pofigist
Где цитата про сексуальное тело Филиппса????
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Yri Yrov
Ответ Тюменский медвежонок
На счет тики-таки все таки Пеп лукавит, со временем безусловно его футбол стал "современнее" и Бавария с Сити таким не занимались, но Барселона его грешила "пасами ради паса"
помню как Роналду измотали, и делали это специально чтоб он гнался за мячом , а мяч переходил от одного другому
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R.galimbekovais@gmail.com
👏👏👏
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ZenitTop
У всех команд свои тактики,у кого тики-така у другого прессинг и кстати Барселона которую тренировал Пеп играла в ту самую тики-таку
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Светлов
Значит он любил и знает о Любви!
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Миша Миша
Ответ Lionel Andres Messi 10
Как правило, причиной тому было отсутствие инстинкта убийцы – Барселона Пепа не добивала жертву. Они получали удовольствие, вынуждая поверженного противника бегать за мячом как собачка. Именно так они демонстрировали своё превосходство (памятен финал ЛЧ 11-го года, когда Руни за 10 минут до конца встречи подбежал к Хави и сказал: «Хватит, вы победили. Можете больше не катать мяч туда-обратно»).
Как они легко издевались над прессингом соперника. Мяч быстро перемещался от одного игрока к другому. После той «золотой» Барсы и рядом команда не было , по силе и уверенности.
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Папа Смит
Ответ Миша Миша
Как они легко издевались над прессингом соперника. Мяч быстро перемещался от одного игрока к другому. После той «золотой» Барсы и рядом команда не было , по силе и уверенности.
У той Барсы была идеальная тактика: держишь мяч , если забрали- падаешь ,судья свестит .
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Миша Миша
Ответ ZenitTop
У всех команд свои тактики,у кого тики-така у другого прессинг и кстати Барселона которую тренировал Пеп играла в ту самую тики-таку
О тики-таки Барселоны уже не одна книга написана ))) не один фильм снят
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