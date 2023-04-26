Джентльменская разборка.

«Ман Сити» – «Арсенал» – это еще и битва идей двух прекрасных мужчин. Пеп Гвардиола против Микеля Артеты. Учитель против ученика и бывшего ассистента.

Их связывает долгая история – они познакомились еще в 90-х.

Гвардиола – одна из причин, по которой Артета не пробился в основу «Барсы». Дебют Микеля – выход вместо Пепа в товарняке

Гвардиола старше Артеты на 11 лет, но это не помешало им познакомиться, когда Микелю было 15.

Артета переехал в «Барселону» из скромного сан-себастьянского «Антигуоко» летом 1997-го – сразу после победы каталонцев в Кубке обладателей кубков. Гвардиола, целиком отыгравший тот финал против «Интера», стал одной из причин, по которой Микель так и не пробился в состав «Барсы».

В «Антигуоко» Микель играл на позиции десятки, но в «Барсе» быстро разглядели в нем опорника. В 17 Артету подняли в «Барселону Б», но там он уперся в потолок. В кантере Артета играл в паре с Тиаго Моттой, но конкуренция в основе с Гвардиолой, Коку, Пети, а также молодыми Хави и Габри была слишком жесткой.

«29-летний Пеп был капитаном, – говорил Артета для книги Pep’s City: The Making of a Superteam. – Следом за ним шел Хави. Просто представьте себе! Я понимал, что лучше сменить клуб, если хочу получать игровое время».

Однажды Артета заменил Пепа в товарищеском матче и запомнил это на всю жизнь. «Первый матч за «Барселону» я провел в 16 лет, когда заменил Гвардиолу, – рассказывал Артета для The Independent в 2005-м. – Я играл вместе с Ривалдо, Фигу, Клюйвертом, Луисом Энрике, всеми суперзвездами. Они были великолепны на поле и за его пределами. В детстве я болел за «Барсу» из-за их стиля, а Гвардиола был моим героем, как и для многих в Барселоне. Дело в его личных качествах и характере, а также умениях на поле. Было обидно уходить [из «Барсы»], но иногда важнее твердо стоять на земле, оглянуться вокруг и понять, что с Гвардиолой и другими более опытными полузащитниками мне пришлось бы еще три года прождать своей очереди в основе. Из-за этого я решил перейти в «ПСЖ» и сыграть в Лиге чемпионов. Подумал, что, возможно, вернусь года через два».

Гвардиола и Артета покинули «Барселону» в один год, с разницей в несколько месяцев. Микель ушел в «ПСЖ» в аренду на полтора года и уже не вернулся в «Барсу». Впереди у него были «Рейнджерс», «Эвертон» и «Арсенал». А Пеп попрощался с «Барсой» в июне 2001-го, когда осознал, что уже не справляется с темпом игры. Его последний матч за клуб – полуфинал Кубка Испании против «Сельты» с Валерием Карпиным и Александром Мостовым («Барса» тогда вылетела).

До возвращения Гвардиолы в родной клуб за 18 трофеями оставалось 6 лет.

Гвардиола советовался с Артетой перед матчем с «Челси» в ЛЧ-2012. Пеп предложил поработать вместе после 1:5 «Арсенала» с «Баварией» 😮

Пути Гвардиолы и Артеты разошлись, но они продолжили общаться – в Лондоне Микель даже жил по соседству с Пером, братом Пепа. Поэтому Артета, еще игравший за «Арсенал», вряд ли удивился, когда получил звонок от Пепа перед полуфиналом ЛЧ-2012 между «Барселоной» и «Челси». Гвардиола хотел знать о сопернике все. Артета рассказал очень много и удивил глубоким погружением в тактику и ясностью рассказа.

«Пеп взял трубку, чтобы пораскинуть мозгами, – писали Пол Баллус и Лу Мартин в книге Pep’s City: The Making of a Superteam. – Гвардиолу впечатлил критический анализ Артеты, и он запомнил, что к Микелю стоит почаще обращаться за советом».

Драматичный вылет от «Челси» не поменял мнение Пепа о качествах Артеты – они продолжали обмениваться идеями.

В 2015-м «Арсенал» играл против «Баварии» в Лиге чемпионов и сгорел 1:5. После матча Гвардиола поговорил с Артетой и предложил поработать вместе, если он когда-то возглавит английскую команду. Микель, конечно, вряд ли об этом знал, но Пеп уже тогда общался с «Манчестер Сити». Все сложилось идеально – тот сезон был последним в карьере Артеты.

«Мы познакомились, когда мне было 15, – говорил Артета. – Гвардиоле стоило подражать, если я хотел стать игроком основы «Барселоны». Тогда и сформировались наши отношения. Гвардиола звонил мне и просил совета перед матчами с английскими клубами, когда работал в «Барселоне» и «Баварии». Это было странно, ведь я еще был действующим игроком. Так наши отношения улучшались. А однажды он очень четко сказал мне: «Я мечтаю сделать то же самое, что в «Барселоне», когда окажусь в Англии. Хочу добиться того, что все считают невозможным в этой лиге. Я хотел бы, чтобы твой опыт и поддержка помогли мне в этом».

Артета за 15 минут впечатлил Пепа перед первым матчем в Англии – рассказал все про Мойеса

Закончив с игровой карьерой, Микель приехал в Мюнхен, чтобы понаблюдать за тренировками Пепа. Тогда выяснилось, что они одинаково смотрят на футбол. «В тот день мы здорово пообщались, и Пеп сказал, что хотел бы поработать со мной, – вспоминал Артета. – Завершив карьеру, я позвонил ему и спросил: «Место все еще вакантно?»

«Микель говорил, что хотел бы поработать вместе, что он может помочь, так как знает Премьер-лигу и тренеров», – подтверждал Гвардиола. Артета доказал это в первом же матче Пепа в Англии – «Ман Сити» играл с «Сандерлендом». «Микель сказал: «Я хорошо знаю Мойеса, он работал в «Эвертоне», – вспоминал Гвардиола. – Артета рассказал, какой футбол любит Дэвид, рассказал о его стандартах. Спустя 15-30 минут я подумал: «Да, этот парень поможет мне».

«Это было непростое решение, потому что я был очень привязан к «Арсеналу» и мог представить, что там найдут работу, с которой я бы справился и приносит пользу, – объяснял Артета выбор в пользу «Ман Сити». – Но наши отношения с Пепом выстраивались много лет, и я подумал, что это верный шаг.

Я боялся и говорил ему: «Слушай, я же еще никогда не работал тренером. Как я приду в лучший штаб мира? Разве я могу дать то, что ты ожидаешь?» Но Пеп был так уверен в этом решении, что я согласился. Думаю, я справился благодаря тому, как сильно мне помогал Пеп. Он поддерживал меня и с самого начала дал столько прав, что это очень упростило работу».

Гвардиола доверил Артете подготовку к матчу с «Арсеналом» в первом сезоне. Микель ушел оттуда за 2 месяца до игры

В «Манчестер Сити» Артета присоединился к штабу, который уже давно работал вместе. Несмотря на это, Микелю быстро доверились. Перед домашним матчем против «Арсенала» по ходу первого сезона Гвардиола позвал Артету в кабинет и сказал: «Руководить командой в этом матче будешь ты. Ты более чем способен на это. Так что все зависит от тебя. Делай все, что считаешь правильным».

Пеп хорошо запомнил тот матч. «Артета знал команду гораздо лучше, чем я, все-таки он ушел оттуда всего два месяца назад, – объяснял Гвардиола. – Он знал, чего ожидать от Венгера, и у меня не было ни малейших сомнений, когда я доверил ему тот матч. Так что я поговорил с игроками и сказал: «На этой неделе Микель – главный». Думаю, сначала они удивились, но это был логичный шаг, учитывая опыт Артеты, связанный с нашим соперником».

«Я не идиот, так что провел некоторую подготовительную работу, – рассказывал Артета. – Я полагал, что Пеп поинтересуется моим мнением, и рассказал ему, что ожидаю увидеть от «Арсенала». Ему понравились идеи, так что «Ман Сити» в той игре действовал по моему плану».

Пеп и Артета победили – 2:1.

Артета активно участвовал в тренировках, но спортивный дух уже уступал анализу. «Это прекрасный способ оценить, насколько мы эффективны, потому что, участвуя в упражнениях, ты видишь все изнутри, – говорил Артета. – Я сразу замечаю, что игрок не успеет закрыть зону, и говорю: «Нет, это не сработает. Их будет просто больше в этой зоне». Когда ты играешь, то выполняешь указания. Когда ты становишься тренером, взгляд на футбол меняется. Теперь можно изнутри следить за тем, как тактика, которую ты придумал, работает. А потом ты начинаешь видеть вещи, которые раньше не замечал».

В «Сити» Артета тесно работал с игроками, часто – индивидуально. Он объяснял идеи Гвардиолы и помогал найти способы стать лучше. В небольшом кабинете Артеты три стены были стеклянными. Его часто видели за разговором с кем-то из игроков и объяснением тактики или стандартов. «Очень важно, чтобы тренерский штаб говорил с игроками, – объяснял Артета. – У Пепа просто не хватает времени на ежедневное общение с каждым из 24 игроков».

Артета говорил, что готов умереть за Гвардиолу. А Пеп убежден: Микель возглавил бы «Ман Сити», если бы он ушел

Первый сезон Гвардиолы в Англии сложился неудачно – «Ман Сити» остался без трофеев. «Нам нужно было меняться во многих сферах, – говорил Артета. – Нужно было понять культуру английского футбола, стиль работы арбитров и журналистов. Пепа интересовали очень многие вещи, а я провел в этой стране 14-15 лет, так что он задавал вопросы. Когда рядом такой целеустремленный человек, который настолько сконцентрирован и обладает такой сильной верой в себя, то ты готов умереть за него. Нам потребовалось время. Первый сезон был непростым, но мы поставили на первое место процесс. У тренеров было полное взаимопонимание, и это помогало».

А Гвардиола постоянно отмечал, каким важным человеком для «Ман Сити» стал Артета. «Он невероятный, – говорил Пеп. – И он очень много работает. Уже после нескольких месяцев работы с ним я сказал, что он станет главным тренером. Он уже главный тренер – так он себя ведет».

Впереди у «Ман Сити» с Гвардиолой и Артетой была победа в АПЛ, а еще через сезон – требл из чемпионата, Суперкубка Англии и Кубка лиги.

В декабре 2019-го Артета ушел в «Арсенал». «Я вполне уверен, что Артета стал бы тренером «Ман Сити», если бы я ушел [в 2021-м], но я продлил контракт, а Микель не стал ждать, – говорил Гвардиола. – Нужно давать людям возможность взлететь, если они считают, что так будет лучше».

«Я не знаю, какую роль сыграл в его становлении, но влияние Микеля на меня было очень важным, – скромничал Пеп. – Благодаря Артете я стал лучше как тренер. Я знаю, что он ушел в свой клуб. Он болеет за «Арсенал», он был его капитаном. Он любит этот клуб.

Артета всегда много прыгал, когда «Ман Сити» забивал голы. Так было в матчах со всеми, кроме одной команды. Когда мы забивали ей, он оставался на месте. Это был «Арсенал». Тогда я думал: «А парень любит этот клуб».

Гвардиола говорит, что борьба за титул не влияет на их отношения. А Микель называет Пепа очень близким другом

Перед ключевым матчем в борьбе за чемпионство у Гвардиолы спросили, как гонка влияет на отношения с Артетой. «Мое мнение о Микеле не изменилось, – ответил Пеп на пресс-конференции. – Он живет в Лондоне, а я – здесь, так что мы меньше общаемся. Сейчас мы соперники, такое случается, но ничего не изменилось. Это произошло не впервые в истории спорта. Когда я был футболистом, у меня были друзья из других команд. Побеждать хочется, но отношения остаются прежними».

«У меня были всякие дикие мечты, но я точно не мог представить, что произойдет нечто подобное, – говорил Артета. – Это прекрасная сторона футбола, всей этой индустрии. Мой очень близкий друг… Мы были вместе в «Барселоне», потом наши карьеры пошли разными путями, затем мы вновь оказались в одном городе, а теперь работаем с разными клубами. Все это просто прекрасно».

Пока преимущество на стороне Пепа: у Артеты всего одна победа в восьми матчах – в полуфинале Кубка Англии-2020.

Как будет на этот раз?

Фото: AP Photo/Simon Bellis/CSM via ZUMA Wire, Rui Vieira; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Gareth Copley, Michael Regan, Allsport