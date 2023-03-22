49 комментариев

кнедлики без пива
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Почему-то не обожаете Анчелотти? Тогда мы идем к вам – с 15 гифками!

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Танцует, чеканит и делится жвачкой.

В первом матче с «Челси» Карло Анчелотти подарил момент, которым мы будем любоваться еще очень долго. 63-летний тренер волшебно обработал мяч и показал, кто здесь главный.  

А мы давайте покажем, за что еще обожаем Карло. 

Анчелотти – великий оратор

В начале апреля «Реал» разгромил «Барселону» (4:0), вышел в финал Кубка Испании, и Анчелотти эмоционально объявил, что завтра команду ждет выходной. Реакция игроков – бесценна.

В Испании это стало мемом. Когда спустя три дня «Реал» проиграл «Вильярреалу» в Ла Лиге (2:3), Кике Сетьен спародировал Анчелотти и тоже объявил команде выходной. 

Анчелотти прекрасно танцует 

Взаимопонимание Анчелотти с игроками «Реала» поражало еще в прошлом сезоне. Только посмотрите, как Карло танцует с Винисиусом, Родриго, Камавинга и Феде Вальверде после победы в Лиге чемпионов!

А здесь – празднует чемпионство «Реала» с Винисиусом и Эдером Милитао.

В 2014-м Карло зажигал, сидя в уютном кресле. 

Анчелотти абсолютно спокоен, даже когда творится безумие

«Эвертон» в добавленное время вырвал победу у «Тоттенхэма» – 5:4. Анчелотти даже бровью не повел.

«Реал» сотворил камбэк против «Манчестер Сити» благодаря дублю Родриго на 90-й и 91-й. Анчелотти только бровью повел.

Анчелотти обожают звезды

Здесь ему досталось от харизматичного Дженнаро Гаттузо. Досталось, конечно, с любовью!

Над Криштиану Роналду тренер подшучивал – например, спародировал его празднование после гола «Эйбару» в ноябре 2014-го.

Франк Рибери вызывал у Карло только нежность.

С Анчелотти Карим Бензема показывает лучший футбол в карьере – и это не удивительно. 

Анчелотти не жадный – поделился с фанатом фирменной жвачкой

В январе «Реал» уверенно обыграл «Атлетик» (2:0), матч запомнился и этим очаровательным эпизодом: прямо во время игры болельщик окликнул Анчелотти и попросил жвачку. Карло просьба не смутила – дал целых две.

А вы помните, почему Анчелотти так любит жвачки? Раньше он курил на бровке, но в 2003-м сигареты на скамейке запретили. Пришлось адаптироваться.

Но, пока никто не видит, можно себе позволить.

А за что вы обожаете Анчелотти?

Бровь Анчелотти… Да, мы написали про бровь Анчелотти!

Анчелотти в «ПСЖ» проиграл почти все трофеи, рассорился с Леонардо и шейхами и ушел в «Реал». Но сделал парижан суперклубом

«В тот год вместились страх, свист, близость увольнения и взлет». Репортаж из города, где Анчелотти стал главным тренером

49 комментариев

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ganso 10
какой же он приятный мужик) всем бы таких начальников
+124
-3
+121
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ivan_krylov
комментарий к первой гифке:

Количество касаний мяча в плэй-офф ЛЧ 2022/2023:
Папа Карло - 4 касания
Барселона - 0 касаний
+124
-7
+117
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Тимур Боков
Когда Папа Карло закончит – футбол изменится навсегда
+51
-8
+43
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Эзотерический Фундаменталист
кто-то не любит Анчелотти? 🤨
+41
-2
+39
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kenny_182
Папа Карло - феномен. Мало того, что тренерюга-легенда, выиграл всё, что можно, так ещё и удивительно харизматичный и приятный человек, в жизни никогда ни с кем не ругался, когда не получалось, всегда уходил вовремя, с уважением и без скандалов.
Все его только лишь уважают и любят, даже соперники, такое очень редко встретишь.

Он в данный момент одно из олицетворений футбола как такового.
+39
-1
+38
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hor1zont
А говорили "сбитый летчик", перед последний возвращением в Реал :) А Папа Карло всем показал.
+23
0
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Тиджани Бабангида
Главное за что его надо ценить и уважать - это за Эффективность и Профессионализм.
Представленные здесь гифки лишь дополняют его образ.
+19
-1
+18
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Гекдениз Кардениз
Так то он Эвертон очень близко к топам жержал в таблице потом пришел Френки и показал всем что критика в адрес Анчелотти неадекватна
+12
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distress of ignorance
Ну фанаты Реала в основном его итак обожают. А гифки классные, улыбнуло)
+10
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369
У Анчи же по-моему больше всех КЛЧ? Значит он величайший на данный момент тренер. Без всяких экивоков.
+10
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369
Ответ distress of ignorance
Ну фанаты Реала в основном его итак обожают. А гифки классные, улыбнуло)
А фанаты Милана не?)
+10
0
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Caledon Hockley
Он невероятно обаятельный
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Несусветный Папаша
Жалко что не было тик тока когда он в кубке Интертото сидел на ростовском поребрике,курил и листал обычную ростовскую газету.
+8
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Anime Power
Получается мужчина честной судьбы
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Верховный Лорд
Ответ strelnik.nik.1990@icloud.com
Карло и Клопп - Главная битва за самого обаятельного тренера 💪🏻
Клопп проигрывает и эту битву в одну калитку
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EvgenGor
За лучший Милан на моей памяти
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garap83@ukr.net
Великий тренер.Мало кто может сравнится с ним,разве что Фергюсон и Венгер
Так умело адаптировать схему и тактику под игроков игроков проявляя из лучшие качества.Он не Однократно это доказывал в Ювентусе и Милане в 2000 -х,в Челси и Реале в 2010 -х,и продолжает это делать третьем десятилетии своей тренерской карьере.Не покупая новых игроков пачками,как любит делать все нынешние тренера топов.
А не показатель ли класса тренера, сделать коллектив из имеющихся игроков,а не плакать постоянно и покупать новых для схем и ротаций?!
+6
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Homelender_666
Ответ Эзотерический Фундаменталист
кто-то не любит Анчелотти? 🤨
Муха Джураев
+6
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+5
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v.belorussky
Ответ Тимур Боков
Когда Папа Карло закончит – футбол изменится навсегда
Сколько великих тренеров уже уходило... И каждый раз футбол навсегда менялся?)
+4
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Гриззли
Ответ MChaniev
Фанаты Ювентуса его не любят) юве его уволил с клеймом неудачника и говорили, что свинья не может тренировать(почему свинья Анчи писал в своей автобиографии)
Ему в Юве за два с половиной сезона не купили практически никого, кроме Трезеге. И Карло с этим составом боролся за чемпионство два года.
+4
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Максим Черкашин
Он ещё в Star Trek снимался.😎
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Rock-n-Rolla
позитивный чел) интересно, у этот деда есть вообще хейтеры?
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Верховный Лорд
Ответ Homelender_666
Муха Джураев
Клоуны подъехали
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Zombieset
Пепе с шевюлирой на голове! Аааа, кода это было))
+2
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MChaniev
Ответ Mario Enzo
Ого, это какой год был?)
99
Ювентус тогда приезжал
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