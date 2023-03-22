49 комментариев

Танцует, чеканит и делится жвачкой.

В первом матче с «Челси» Карло Анчелотти подарил момент, которым мы будем любоваться еще очень долго. 63-летний тренер волшебно обработал мяч и показал, кто здесь главный.

А мы давайте покажем, за что еще обожаем Карло.

Анчелотти – великий оратор

В начале апреля «Реал» разгромил «Барселону» (4:0), вышел в финал Кубка Испании, и Анчелотти эмоционально объявил, что завтра команду ждет выходной. Реакция игроков – бесценна.

В Испании это стало мемом. Когда спустя три дня «Реал» проиграл «Вильярреалу» в Ла Лиге (2:3), Кике Сетьен спародировал Анчелотти и тоже объявил команде выходной.

Анчелотти прекрасно танцует

Взаимопонимание Анчелотти с игроками «Реала» поражало еще в прошлом сезоне. Только посмотрите, как Карло танцует с Винисиусом, Родриго, Камавинга и Феде Вальверде после победы в Лиге чемпионов!

А здесь – празднует чемпионство «Реала» с Винисиусом и Эдером Милитао.

В 2014-м Карло зажигал, сидя в уютном кресле.

Анчелотти абсолютно спокоен, даже когда творится безумие

«Эвертон» в добавленное время вырвал победу у «Тоттенхэма» – 5:4. Анчелотти даже бровью не повел.

«Реал» сотворил камбэк против «Манчестер Сити» благодаря дублю Родриго на 90-й и 91-й. Анчелотти только бровью повел.

Анчелотти обожают звезды

Здесь ему досталось от харизматичного Дженнаро Гаттузо. Досталось, конечно, с любовью!

Над Криштиану Роналду тренер подшучивал – например, спародировал его празднование после гола «Эйбару» в ноябре 2014-го.

Франк Рибери вызывал у Карло только нежность.

С Анчелотти Карим Бензема показывает лучший футбол в карьере – и это не удивительно.

Анчелотти не жадный – поделился с фанатом фирменной жвачкой

В январе «Реал» уверенно обыграл «Атлетик» (2:0), матч запомнился и этим очаровательным эпизодом: прямо во время игры болельщик окликнул Анчелотти и попросил жвачку. Карло просьба не смутила – дал целых две.

А вы помните, почему Анчелотти так любит жвачки? Раньше он курил на бровке, но в 2003-м сигареты на скамейке запретили. Пришлось адаптироваться.

Но, пока никто не видит, можно себе позволить.

А за что вы обожаете Анчелотти?