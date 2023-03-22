49 комментариев

Почему-то не обожаете Анчелотти? Тогда мы идем к вам – с 15 гифками!
Танцует, чеканит и делится жвачкой.
В первом матче с «Челси» Карло Анчелотти подарил момент, которым мы будем любоваться еще очень долго. 63-летний тренер волшебно обработал мяч и показал, кто здесь главный.
А мы давайте покажем, за что еще обожаем Карло.
Анчелотти – великий оратор
В начале апреля «Реал» разгромил «Барселону» (4:0), вышел в финал Кубка Испании, и Анчелотти эмоционально объявил, что завтра команду ждет выходной. Реакция игроков – бесценна.
В Испании это стало мемом. Когда спустя три дня «Реал» проиграл «Вильярреалу» в Ла Лиге (2:3), Кике Сетьен спародировал Анчелотти и тоже объявил команде выходной.
Анчелотти прекрасно танцует
Взаимопонимание Анчелотти с игроками «Реала» поражало еще в прошлом сезоне. Только посмотрите, как Карло танцует с Винисиусом, Родриго, Камавинга и Феде Вальверде после победы в Лиге чемпионов!
А здесь – празднует чемпионство «Реала» с Винисиусом и Эдером Милитао.
В 2014-м Карло зажигал, сидя в уютном кресле.
Анчелотти абсолютно спокоен, даже когда творится безумие
«Эвертон» в добавленное время вырвал победу у «Тоттенхэма» – 5:4. Анчелотти даже бровью не повел.
«Реал» сотворил камбэк против «Манчестер Сити» благодаря дублю Родриго на 90-й и 91-й. Анчелотти только бровью повел.
Анчелотти обожают звезды
Здесь ему досталось от харизматичного Дженнаро Гаттузо. Досталось, конечно, с любовью!
Над Криштиану Роналду тренер подшучивал – например, спародировал его празднование после гола «Эйбару» в ноябре 2014-го.
Франк Рибери вызывал у Карло только нежность.
С Анчелотти Карим Бензема показывает лучший футбол в карьере – и это не удивительно.
Анчелотти не жадный – поделился с фанатом фирменной жвачкой
В январе «Реал» уверенно обыграл «Атлетик» (2:0), матч запомнился и этим очаровательным эпизодом: прямо во время игры болельщик окликнул Анчелотти и попросил жвачку. Карло просьба не смутила – дал целых две.
А вы помните, почему Анчелотти так любит жвачки? Раньше он курил на бровке, но в 2003-м сигареты на скамейке запретили. Пришлось адаптироваться.
Но, пока никто не видит, можно себе позволить.
А за что вы обожаете Анчелотти?
Количество касаний мяча в плэй-офф ЛЧ 2022/2023:
Папа Карло - 4 касания
Барселона - 0 касаний
Все его только лишь уважают и любят, даже соперники, такое очень редко встретишь.
Он в данный момент одно из олицетворений футбола как такового.
Представленные здесь гифки лишь дополняют его образ.
Так умело адаптировать схему и тактику под игроков игроков проявляя из лучшие качества.Он не Однократно это доказывал в Ювентусе и Милане в 2000 -х,в Челси и Реале в 2010 -х,и продолжает это делать третьем десятилетии своей тренерской карьере.Не покупая новых игроков пачками,как любит делать все нынешние тренера топов.
А не показатель ли класса тренера, сделать коллектив из имеющихся игроков,а не плакать постоянно и покупать новых для схем и ротаций?!
Ювентус тогда приезжал