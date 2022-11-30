8 лучших финалов в истории ЧМ: величие Марадоны в 1986-м, стилистическая битва 1974-го и шоу Зидана в 98-м

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Рейтинг Андрея Клещенка.

Катарская развязка вот-вот случится – и, возможно, займет заметное место в истории. Ниже – рейтинг лучших финалов в истории чемпионатов мира. Они ранжированы по совокупности факторов. Главной была уникальность наполнения: содержательность, драматургия и вневременная ценность.

8. 1998, Франция – Бразилия – 3:0

Было бы сложно поверить, насколько важным может быть всего лишь один футбольный матч, не будь реального примера – парижского финала 98-го. В тот день концепция «Белые, черные и арабы» вдруг стала реалистичной и привлекательной не только для французского спорта, но и для общества. Ненадолго, но стала. И если мультикультурное единство так и осталось красивой сказкой, то не по вине футболистов.

Матч в любом случае оставил след: не будь той победы, и далеко не факт, что французы удержались бы на вершине после ухода золотого поколения. Без вдохновляющей легкости Анри и Зидана неспортивная нация вполне могла откатиться к прежней парадигме – коротким и редким всплескам посреди постоянной серости.

Чтобы выиграть, французы замешали гений Зидана с четким тактическим рисунком, дисциплинированно перекрытым центром и удачно занемогшим Роналдо.

7. 1970, Бразилия – Италия – 4:1

Один из самых содержательных и стильных финалов.

С одной стороны – Бразилия в одной из лучших версий, с гибкой атакой Пеле – Жаирзиньо – Ривелино – Тостао и настолько восхитительным Жерсоном в центре, что он даже на фоне этой четверки вдохновил многих на карьеры полузащитников. В 5 матчах турнира они забили 15 голов.

С другой – Италия с массированной защитой, жужжащими контратаками и вечной дихотомией десяток. Тренер Ферруччо Валькареджи так и не совместил Маццолу с Риверой и атаковал вполсилы – любой из них стоил половины команды.

Может, Риверы и не хватило в старте, но если отойти от сослагательности, матч навсегда зафиксировал: конкурентов у той Бразилии не было. Итальянцы быстро получили от Пеле, сравняли в конце первого тайма, а после выживали – но тоже недолго: бразильцы нарастили темп и задавили классом и техникой. А напоследок организовали самый классный голевой розыгрыш в истории финалов – с ударом Карлоса Альберто в конце.

6. 1974, ФРГ – Нидерланды – 2:1

Ярчайшее стилистическое противостояние: тотальный голландский хаос против удушающей немецкой машины.

Выдающиеся для своего времени скорости, удивительная концентрация качественного дриблинга, агрессивный голландский прессинг (впрочем, в 78-м он вообще был на грани сюрреализма) – в этом матче хватало вещей, которые редко увидишь в финалах. Но и неизменное было: немцы выиграли.

5. 1954, ФРГ – Венгрия – 3:2

В финалах редко случаются сенсации – случайные команды туда не добираются. Уникальность этого матча – в результате: в тот день мировые изгои победили лучшую сборную мира.

Золотую команду многие считают сильнейшей в истории. Венгры не проигрывали 4 года, взяли Олимпиаду и первыми размазали Англию на выезде, а четыре матча на чемпионате мира забрали с общим счетом 25:7 (немцев в группе вынесли 8:3). Именно к ним впервые применили эпитет «инопланетяне». Венгрия играла так свежо и красиво, что начала новую эру футбола.

Результат назвали «Чудом в Берне». В эту историю поместились травма Пушкаша, незасчитанный и предположительно чистый гол венгров, использованные шприцы в немецкой раздевалке и подозрительная эпидемия желтухи у победителей вскоре после игры.

Ну и пять голов, конечно.

4. 2006, Италия – Франция – 1:1 (5:3 по пенальти)

Финал с идеальной драматургией: нерв, скорости, класс, паненки, сэйвы, послематчевые пенальти.

А еще – победитель сразу в двух номинациях: «Лучшая провокация всех времен» и «Самый запоминающийся уход в истории спорта».

3. 1966, Англия – ФРГ – 4:2

Сложно представить большее воплощение британской классики. Форварды замыкали головой там, где страшно ногами. Полузащитники навешивали, когда могли покатить. Защитники придумывали за соперника.

И все равно неясно, насколько легальна единственная победа в британской истории. Решающий третий гол стал самым спорным в истории – и почти все хотя бы раз пытались понять, пересек ли мяч линию.

2. 1950, Уругвай – Бразилия – 2:1

Строго говоря, этот матч не был финалом – лишь заключительной игрой решающей группы, в которой по счастливому совпадению сошлись оба претендента на титул.

Именно это определило необычный антураж. Бразилию устраивала ничья. Никто не сомневался, что хозяева добудут ее – предыдущие 5 матчей они выиграли с общим счетом 21:4. Страна загодя готовилась к празднованию. Уже была написана песня про чемпионов, уже выделялись деньги на карнавал и украшалась «Маракана». Даже президент ФИФА Жюль Риме заранее написал торжественную речь только для Бразилии. Газеты короновали бразильцев.

Перед матчем уругвайцы собрали местную прессу и помочились на каждый экземпляр, а после вышли на поле и обеспечили величайший эмоциональный импульс в истории игры – отыгрались с 0:1 и стали чемпионами мира на переполненной 200-тысячной «Маракане».

Сразу после свистка несколько фанатов сбросились с трибун и разбились насмерть. Остальные разнесли Рио. Тренер бразильцев Флавио Коста переоделся медсестрой, чтобы уйти со стадиона живым. Вратарь Моасир Барбоса навсегда стал отверженным. Сборная отказалась от оскверненных белых футболок и пришла к желто-зеленым цветам.

Бразильцы называют этот финал собственным 11 сентября. Перед матчем они обещали, что покрасят «Маракану» в цвета победителей, и сдержали слово – но больше 60 лет приносили к голубому фасаду траурные цветы.

1. 1986, Аргентина – ФРГ – 3:2

Самый красивый финал и заодно главный аргумент в божественной сущности Марадоны, утвердивший его автором лучшего индивидуального перфоманса в истории турнира – выше Роналдо и Баджо.

Немцы перекрыли Марадону, прикрепив к нему Лотара Маттеуса, а Диего опустился в опорную, чтобы увести соперника из трекварти и создать пространство для партнеров. Аргентинцы к 56-й минуте забили дважды, а немцы не сдались и вернулись в игру за 9 минут до конца. Европейцы едва не додавили физикой, но Марадона доказал примат гения над системой – придумал гениальный пас и вышиб соперника в самой концовке.

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Фото: globallookpress.com/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel; East News/Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM AP Photo/Martin Meissner