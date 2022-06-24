Аллегри во всем уступил Пирло. Почему «Ювентус» так плох и что оправдывает Макса?

Что не так и как все исправить.

В 2020-м Пирло принял «Ювентус» за месяц до старта сезона, сыграл всего один спарринг и пытался привить сложный футбол в год, наименее подходящий для этого – когда плотный календарь не оставил окна для тренировок. И все равно закончил с двумя трофеями и выраженными светлыми всплесками.

Провожая Андреа, я резюмировал: по-настоящему мы с ним так и не познакомились. Тем удивительнее результат сменщика. Один из самых титулованных тренеров топ-лиг оказался хуже недебютировавшего дебютанта.

Аллегри меньше забил, больше пропустил и ничего не выиграл. Пирло ставил более инициативный и современный футбол

Аллегри уступил предшественнику буквально во всем. «Юве» закончил сезон без трофеев, ни разу не обыграл клуб из топ-3 и вылетел из ЛЧ не из-за правила выездного гола, как год назад, а после домашнего разгрома. Разница мячей во всех турнирах составила 80:55 – против 108:50 у Пирло.

Еще сильнее Аллегри проиграл по ожидаемым очкам. Продвинутая статистика говорит, что в прошлом сезоне «Ювентус» заслуживал чемпионства – подвела реализация. С Максом туринцы не дотянули даже до топ-4.

Почему «Ювентус» сдал в результативности, мы разбирали в предыдущем тексте. Тифози неслучайно называют тренера Минимиано. Аллегри реже и осторожнее атаковал, откатывался назад после первого же забитого, медленнее и хуже владел мячом. Пирло был одним из лидеров лиги по времени, проведенному в атакующей трети поля (29% матча). Макс проводил впереди 26% игры – это 16-18 места в Серии А.

Аналогично «Юве» просел в остальных компонентах наступательной активности. Команда реже вскрывала штрафную, меньше била и обостряла. Рассуждая о спаде Влаховича, Алессио Таккинарди отметил: «Дело в стиле «Ювентуса». Душан не получает мяч в опасных позициях. «Юве» не создает моментов и играет так плохо, что лучший нападающий лиги не бьет по воротам».

Впрочем, атакующее бессилие не стало сюрпризом: Аллегри никогда не верил в инициативный футбол. Куда интереснее, что случилось с защитой. Макс заработал репутацию изобретательного оборонительного тренера, выключающего любого соперника – но пропустил на 5 мячей больше предшественника.

Андреа отключал большинство угроз на чужой половине: «Юве» активно прессинговал и закончил сезон в топ-3 по PPDA. Макс избегает таких агрессивных приемов. Его «Ювентус» реже применял превентивный отбор, больше времени проводил у своих ворот и соответственно множил риски.

Аллегри предпочитает итальянскую классику – низкую позиционную оборону. Сама по себе она не обязательно хуже высокого прессинга, но нуждается в тактически дисциплинированных и очень внимательных центрбеках. Каждая потеря концентрации грозит осложнениями. Де Лигт и Бонуччи – не Кьеллини-Бардзальи и не способны безошибочно устранять угрозы на дистанции в полтора часа.

Все это раскрывает, почему Аллегри оказался слабее Пирло, но лишь частично объясняет спад в результатах. Макс и раньше играл на нейтральной передаче. Это не мешало коллекционировать трофеи. Проблема намного глубже атакующей немощи и несколько сложнее нехватки надежных центральных защитников.

Подход Аллегри остался прежним, но уже не приносит трофеи. Он заржавел и отстал от развития игры

Обязательной частью восхищений пиковым Максом было словечко «гибкость» . Тренер подстраивался под любых исполнителей, жонглировал оборонительными конструкциями с легкостью демиурга и добирался до финала ЛЧ с игроками уровня Стураро в ближайшем резерве. Аллегри собирал грузовик из того, что нашел на полу гаража. Он не был изящным и быстрым, но сшибал суперкары со своего пути.

Утрата этой суперспособности – главная причина сегодняшних неудач. Большую часть сезона «Юве» использовал малоперспективную 4-5-1. Схема плохо подходила составу и была предельно далека от оптимального игрового баланса, но Макс упрямо возвращался к ней в большинстве матчей.

Еще сильнее неожиданная тактическая ригидность проявилась в отдельных ходах. Пять лет назад Аллегри компенсировал уход Погба тотальной перебалансировкой и переводом Манджукича на левый фланг. Марио был вингером, латералем, столбом и восьмеркой одновременно – и стал одной из лучших находок в карьере Макса. Вернувшись, Аллегри скопировал старый прием и полсезона ставил налево Рабьо. Француз не справлялся, но тренер повторял ход из матча в матч.

Это лишь один из примеров, хоть и самый яркий. Ходы Аллегри часто игнорировали качества исполнителей и привязывались даже не к идее – если бы! – а к пыльным находкам первого цикла. Макс словно застыл в трофейной эпохе. Так мужчины в разгар кризиса среднего возраста заимствуют подростковую моду и сленг, будто их лучшие годы – не временная и биологическая данность, а совокупность поверхностных ритуалов. К несчастью, их повторение не возвращает в прошлое – лишь выставляет на смех.

Второе определяющее качество прежнего Макса – великолепный матч-менеджмент . Аллегри считывал соперников и перекусывал их лучшие стороны, а если не получалось, перестраивался на ходу и выигрывал за счет управления эпизодами. В этом году так выходило нечасто. В Вильярреале Аллегри отключил фланговые розыгрыши соперника насыщенной задней линией и смещениями центрбеков на край вслед за чужими форвардами. В первом тайме это работало, а во втором Эмери обернул задумку против него. Испанцы манипулировали установкой Макса, создали с ее помощью дыру в защите и через нее забили.

Важно, что гибкость и матч-менеджмент – главные достоинства Макса. Без них в его резюме остаются одни изъяны. Главный из них применительно к работе в топ-клубе – ужасная фаза с мячом. Аллегри не структурирует владение . Он уверен, что его работа после отбора мяча ограничивается расстановкой фишек на поле – остальное игроки должны сделать сами: «В атакующей фазе тактика ничего не решает. Победу приносят чемпионы». Поэтому «Юве» играет без движения, ловушек и розыгрышей. Учитывая, что туринцы считаются фаворитами в большинстве матчей, принципиальная тренерская отсталость – большой недостаток.

Она работала, пока в основе хватало парней вроде Дибалы и Дугласа Косты. Без креативных художников и взрывных индивидуалистов Аллегри почти беспомощен. «Юве» слишком статичен, медленно и безыдейно двигает мяч. Туринцы проиграли всем крепким соперникам, согласившимся отдать им мяч. В ответке с «Вильярреалом» они целый час провели на чужой половине, но выжали всего 1,1 xG. Карта передач напомнила подкову. Это классический пример стерильного владения: левый защитник пасовал левому центрбеку, тот катил напарнику, а тот – правому защитнику. Ювентини не знали, что делать с мячом.

Такая бессодержательность типична для тренеров старой школы, лишенных нужных исполнителей. Аллегри прячется за игроками, а не усиливает их. Он и раньше не мог захватить контроль, если Пьянич пропускал матч. Единственным тренерским ответом на сложности были интуитивные контрходы. Отчасти этим объясняется намеренно медленная игра – с мячом и без. Макс боится рисков, а в низком темпе их появляется меньше, на них проще реагировать и управлять. Быстрый футбол для него слишком хаотичен.

Проблема в том, что отсутствие исполнителей исключает вариативный матч-менеджмент. Конкуренты знают, что легко лишат «Ювентус» мяча, а если не захотят – спокойно перекроют предсказуемые навесы и возьмут свое в контратаках . Характерно, что Макс ни разу не обыграл клубы из топ-3 Серии А.

Очевидно, что на этот раз состав потребовал от Аллегри большего тренерского вклада: Макс должен был обеспечить тактическую непредсказуемость, раз не хватило командной. Он не справился. Но «Ювентус» знал кого звал (по крайней мере, хочется в это верить). И судя по всему, принял явную ограниченность тренера.

Прикинем, как ее замаскировать.

«Ювентусу» нужны правильные трансферы. Пока рынок пугает: клуб выгнал всех креативщиков

Итак, Аллегри не хватает правильных исполнителей в обоих ключевых фазах – низкой защите и позиционной атаке. Разберемся, кто ему нужен.

Сегодняшний навесбол – отнюдь не стиль Макса. Это побочный результат его недостатков. Аллегри использует центр поля как сортировочный пункт, а к штрафной подходит через полуфланги. Игра наобум начинается, если в этих зонах не хватает художников.

В лучших командах Макса полуфланги занимали яркие индивидуалисты вроде Погба и Дибалы. Сейчас нужны именно такие. Если один край займет Кьеза, понадобится еще как минимум пара предприимчивых игроков – в старт и ротацию. Плюс нужно учесть, что Феде игрок инициативный, но не креативный – а значит, на противоположном краю нужен изобретательный распасовщик с классными проникающими передачами. Успокаивает, что «Юве» охотится как раз за такими – Погба и Ди Марией.

Вопрос только, хватит ли их – учитывая возраст, форму, травматичные тренировки и отношение к делу. Для дистанции в сезон нужны дополнительные варианты. Напрягает, что туринцы последовательно избавились от немногих художников. Из длинного списка дуболомов, которым «Юве» платил зарплату, выделялись всего пять игроков с навыками вскрытия штрафной низом: Бернардески, Кулусевски, Миретти, Дибала и Локателли. С Дибалой и Берной не продлили контракт, Кулу отправили в «Тоттенхэм». Если учесть, как далеко от штрафной играет Лока и насколько молод для тренера Миретти, есть повод напрячься: сегодня команда готова исключительно к навесболу.

Поиск реджисты сейчас выглядит необязательным. Во-первых, Аньелли уже потратился на Локателли. Во-вторых, в команде сразу три молодых разыгрывающих с талантом топ-уровня. Лучше найти подход к Локе и развивать Фаджоли, Ровеллу и Миретти, а деньги вложить в другие позиции.

Что по игре в защите, пока все сложно. Возможно, проблему решит Федерико Гатти. Он намного способнее, чем кажется по биографии. Его назвали лучшим защитником Серии В, а матч против Англии показал, чего стоит такое признание: Гатти наглухо выключил Абрахама. Но связка Де Лигт – Бонуччи по умолчанию основная. И выглядит она уязвимо.

***

К Аллегри в сезоне-2021/22 можно относиться по-разному. Относительно целей «Ювентуса», качества команды и вложенных средств, относительно Пирло и привычного уровня самого Макса сегодняшний результат – бесспорный провал.

Но в абсолютных понятиях работа Аллегри – скорее разочарование. Как совокупность индивидуальностей «Юве» сильнейший в Италии, но собрать их в команду невероятно сложно – и еще сложнее создать выраженную стилистическую идентичность . Предполагалось, что гибкий тренер, отрицающий саму идею идентичности, соберет лоскуты в коронный гибрид, но даже он не смог.

Может, потому что сдал. Может, потому что два года не смотрел футбол и слишком долго вливался в процесс. Но нельзя называть провалом неудачную попытку собрать еще один грузовик из того, что лежало на полу в гараже.

***

Подписывайтесь, не пропустите новые тексты!

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro, Gabriele Maltinti