«Ювентус» провалил сезон и забил на 28 голов меньше, чем в прошлом. Так что, Роналду все-таки тащил их?

Андрей Клещенок резюмирует год без Криштиану.

«Ювентус» прожил год без Роналду: не обнищал, не вылетел в Серию В и не просел по результатам в главных турнирах. Обязательный минимум несчастий, напророченный поклонниками хайлайтов, не сбылся.

Вроде бы все очевидно, но Рон слишком масштабен и противоречив, чтобы оценить последствия расставания упрощенной фактурой.

Аллегри жаловался, что неожиданный уход Роналду подвел «Ювентус». В защиту Криштиану: это не причина плохого сезона

Прежде всего нужно озвучить факт: сезон туринцам не удался. «Юве» снова не стал чемпионом, проиграл все внутренние финалы и впервые за 11 лет закончил сезон без трофеев.

Одно из популярных объяснений – внезапное бегство Роналду. Напомню, Аллегри после возвращения объявил Дибалу центром проекта. Криштиану утратил привилегированный статус, но поверил в это только после того, как остался в запасе в первом туре. Знакомство с честной конкуренцией закончилось неожиданно: португалец нарушил обещание и скрылся в Манчестере за пару дней до закрытия трансферного окна.

Как водится, незапланированная потеря создала кадровые и тактические проблемы. Во-первых, нехватка левых вингеров вынудила Аллегри отказаться от 4-3-3 и экспериментировать по ходу сезона. Во-вторых, появилась недостача в атаке. Весь прошлый год «Юве» отыграл с одним профильным центрфорвардом и страдал из-за отсутствия замены Морате. Невозможность ротации стала одной из проблем Пирло. Кин решал ее. Он пришел не вместо Роналду, а на скамейку – но побег Криштиану сохранил дефицит до зимы.

Многие считают все это важной причиной проваленного сезона. Даже Аллегри сказал: «Когда Рон ушел за три дня до закрытия рынка, было непросто. Он осложнил нам жизнь». Но Массимилиано известен способностью играть на расхожих мнениях, чтобы обезопасить себя от давления. Здесь его слова скорее похожи на оправдание, чем объяснение.

В том же майском интервью он сказал: «Теперь я знаю игроков. В следующем сезоне шансов на скудетто будет побольше». Очевидно, что если тренер так долго знакомился с характеристиками исполнителей, сохранение одного из них – тем более не системно важного – ничего бы не изменило. Аллегри и так слишком поздно понял, что умеет команда. Роналду точно не виноват в том, что за девять месяцев в игре «Ювентуса» не появилось четких идей.

Его трансфер негативно повлиял только на стартовый отрезок. На дистанции сезона туринцев притормозили другие проблемы.

«Ювентус» забил на 28 голов меньше, чем год назад. Не хватило Роналду?

Главная мантра защитников Криштиану – количество голов, которые клуб теряет с его уходом. В прошлом году «Ювентус» забил 108 мячей во всех турнирах, в этом – 80. Результативность снизилась на 26%.

Вроде неплохой повод вспомнить о 36 мячах португальца, но есть важный нюанс: летом «Юве» опять сменил тренера. Без поправки на стиль делать выводы невозможно. Важно понять, что именно повлияло на резкий спад – отсутствие Рона или присутствие Макса.

Сначала проговорим несомненный факт: Роналду не созидатель. В прошлом сезоне он сделал 2 голевые и выбивал 0,09 ожидаемых ассиста за 90 минут. Это в три раза меньше среднего показателя других атакующих игроков «Юве». Хуже португальца были всего 7 полевых: пять защитников и стерильная пара Артур – Рабьо. По xGBuildup за 90 минут (xG всех атак, в которых игрок поучаствовал без ударов и ключевых передач) Рон был в тройке худших.

Цифры обозначают сферу влияния Криштиану. Он не помогал в создании моментов – только в завершении.

Занятно, что именно в завершении «Ювентус» совсем не просел – даже прибавил. По данным Statsbomb, в этом году туринцы забили на 4,5 больше наработанного xG. В прошлом году разница составила +1,8. Без Роналду реализация выросла в 2,5 раза.

«Ювентус» потерял именно в созидании. В прошлом сезоне туринцы генерировали 0,12 xG на удар с игры (2-е в лиге), в этом – 0,09 (поделили 10-17 места). Метрика определяет вероятность гола на каждый выстрел и схватывает ключевую перемену: год назад команда чаще доставляла мяч в опасные зоны и наносила более подготовленные удары. Так же обвалилась статистика передач в штрафную, заработанных пенальти и ожидаемых ассистов. При Аллегри «Ювентус» проводил в атакующей трети всего 26% игры – это 18-е место в Серии А.

Туринцы меньше забили, потому что реже атаковали и создавали. Побег португальца не сказался на общем качестве: «Юве» сдал в компоненте, на который Рон вообще не влиял.

Есть миф, что Роналду отвлекал защитников и тем самым упрощал работу партнерам по нападению. Это не так

Само собой, пасы и удары – не единственный способ создания угрозы. Движение без мяча не менее важно. И хотя у Роналду оно заточено на завершение, все равно встречается мнение, будто с его уходом защитники внимательнее следят за другими ювентини.

Чтобы разобраться, взглянем на голы Федерико Кьезы. В этом сезоне его эффективность упала с 211 до 301 минуты на мяч. Для игрока, попадающего из атакующей системы в футбол Аллегри, такой спад в пределах нормы, но на всякий случай проверим: не объяснялся ли прошлогодний взрыв помощью Рона?

Вот, например, первый гол Кьезы в Серии А в черно-белой футболке. Скриншот сделан в момент паса. Обратите внимание: Роналду выходит из офсайда, центрбеки не обращают на него внимания. Зато помогает Мората: отвлекает сразу двух защитников.

Вот гол «Милану»: Роналду держится в слепой зоне и никак не влияет на структуру защиты.

Второй гол «Милану»: Фработта и Рэмзи сдерживают защитников, а Роналду паразитирует на их движении и подкрадывается к дальней штанге в расчете на пас – но Кьеза забьет сам.

Добьем мячом «Специи» – он очень показателен именно в плане работы игроков на команду. Кьеза получил мяч в центре штрафной и замахнулся под расстрельный удар. Левее него Кулусевски, правее Роналду. Кулу намеренно задержался в зоне видимости центрбека, чтобы тот остался с ним и не бросился под удар – то есть помог Федерико забить. Рон ушел в слепую зону, не оказав напарнику никакой помощи – защитник, державший его, выбросился на мяч и создал Кьезе помеху.

Важно понимать: движение Рона – не недостаток. Он гениально пользуется работой напарников и лучше всех исчезает с радаров защиты. Это уникальное качество; никто другой не способен постоянно держаться вне зоны видимости. Но у такого таланта есть очевидный побочный эффект – мизерная помощь команде. Португалец не уводит защитников, не создает зон или численного преимущества. Каждый его шаг обусловлен хищным желанием ни с кем не делиться. Именно поэтому его нехватка не могла негативно повлиять на других игроков.

Предполагалось, что вся линия атаки компенсирует голы Роналду. Так и случилось

Когда Роналду вернулся в Британию, Кристиан Вьери сказал: «Ювентус» потерял 25-30 голов за сезон. Кому-то придется забить их вместо него».

Предыдущие пункты доказали, что падение результативности не связано с уходом Роналду – дело в пассивной игре и недостатке идей. Куда тогда делись его голы? Как и предполагалось, они распределились между всей атакующей линией. Проблема лишь в том, что распределять пришлось значительно меньше – как раз из-за смены тренера.

Проще всего было бы доказать это, сопоставив эффективность нападающих в этом и прошлом сезонах. Но мы уже выяснили, что сравнивать результативность Аллегри и Пирло примерно так же справедливо, как принижать продуктивность Роналду из-за цифр Леброна Джеймса. Аллегри терпит футбол, Пирло в него играет. Слишком разные стили. Чтобы сравнение вышло корректным, нужны две версии Макса – команды-2018/19 и 2021/22.

Да, составы разнятся, но тренер и стиль идентичны – а значит, у игроков примерно равные возможности проявить себя. Кроме того, фора на стороне Роналду: прокачанной чемпионской машине 2019-го голы давались проще, чем сегодняшнему перестроечному автобусу.

В сезоне-2018/19 линия атаки (девятки, крайки и десятки) забила 59 голов в 51 матче во всех турнирах – 1,16 в среднем за игру. В этом году атакующие игроки набили 56 мячей в 52 играх – 1,08 за матч. Цифры практически равны. Вьери переживал зря: туринские форварды легко компенсировали потерю примы.

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Бегство Роналду никак не сказалось на атакующем потенциале туринцев. Он аккумулировал наступательную мощь всей команды в удивительную личную статистику, но не создавал дополнительной ценности – и с его уходом голы просто распределились по всему нападению. Расставание не повлияло на результаты. «Юве» превратился в одну из самых безыдейных команд сезона из-за смены тренера, а не завершителя.

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Фото: globallookpress.com/Marco Alpozzi/LaPresse, Piero Cruciatti/LaPresse