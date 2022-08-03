Смит – «большой» Клэй, Исон – Кавай, Вашингтон – лучшая версия Марио Чалмерса? Разбираем новичков «Рокетс»

Перед началом материала хотелось бы сказать огромное спасибо моему товарищу – Илье, который помог в написании этого материала. Илюха ведет крутой Telegram-канал, в котором рассказывает о многих интересных вещах из мира баскетбола. Подписывайтесь на него!

Пожалуй, очередной драфт «Рокетс» стал одним из лучших моментов «Хьюстона» в течение последних двух лет после ухода Джеймса Хардена. Мы перестраиваемся почти два сезона, а позитивных моментов – не так чтобы уж и много.

Да, возможно, некоторые могут справедливо заметить – «Ну как же не было? Грин вон в конце сезона продемонстрировал «мамба менталити», Портер вроде гораздо меньше дуркует, Шенгюн с Кристофером стабильно играют и прибавляют, ролевиков неплохих из недр вытаскиваем, по типу Тэйта или Мэтьюза. Да даже вроде живой (и да, он живой!) Эрик Гордон так убедил руководство и тренерский штаб, что его обменивать не хотят – только за солидную компенсацию. И почему же позитива нет? Его море!».

Но знаете, понимание и перспективы чего-то грандиозного – это всегда хорошо и прибавляет оптимизма, но… когда результата нет, защиты нет, подборов нет и, самое главное, над проблемой такое чувство, что не работают, ну… тяжело все это нести впечатлительным болельщикам, в особенности тем, кто застал все самые светлые времена «Хьюстона», а сейчас наблюдает поражение за поражением без систематических улучшений в игре.

Однако Рафаэль Стоун проделал огромную работу на драфте второй год подряд, взяв тот материал, который был просто катастрофически необходим «Хьюстону» – уже после Летней Лиги стало видно, что Смит может закрыть часть проблем, как и Исон. И это еще не стоит забывать о Вашингтоне, который может стать неплохим усилением со скамьи.

Да, ровнять ЛЛ с регуляркой НБА – это неадекватно. Тем не менее у нас еще есть игра в колледже и общие суждения о новичках, которые добавляют некой жизнерадостности и уверенности в завтрашнем дне «Хьюстона».

Но что в них есть такого, из-за чего фанаты «Рокетс» удовлетворительно потирают руки? Ответ поверхностный – да много чего! А уже конкретнее – давайте разбирать ниже.

Джабари Смит

На кого похож: Кевин Гарнетт, Дэил Эллис, Рашад Льюис, Крис Бош, Джаррен Джексон-младший

Что мы увидим в сезоне новичка: будет разбираться, как эффективно взаимодействовать с Джейленом Грином и Кевином Портером

«Готовились к Банкеро, а итальяшку выбрали «Орландо»…» – знакомая отсылка?

Слава богу, что «Орландо» выбрали под 1-м пиком Банкеро – ведь этим действием они, по сути, спасли другого талантливого новичка, на которого в «Хьюстоне» пока строят большие планы. То бишь на Алперена Шенгюна – ведь почти каждое зарубежное СМИ и фанатские паблики «Рокетс» твердили о том, что Банкеро – это практически идентичная единица Шенгюну: с дистанции бросает нестабильно, играет от передачи, основной козырь – навыки обыгрыша в трёхсекундной зоне.

Однако мы говорим о Смите.

Перед началом драфта я чего только не напел о Джабари – мол «если у него все будет ок, это возможный претендент на Зал Славы…» – каюсь, наверное, был не в себе, потому что это слишком резкое и громкое заявление.

Действительно, приход Джабари надо воспринимать, отталкиваясь от текущих проблем в ростере – о которых я уже неоднократно говорил вот тут и тут. И вроде бы Смит должен решать почти часть текущих бед Стивена Сайласа, потому что это здоровый форвард, играющий как винг, а также способный универсально действовать в обороне.

Но по какой-то причине что-то после выбора Джабари начало отпугивать – сначала казалось, что это все пустяки и естественные проблемы, которые решались бы после года, двух нахождения во взрослом баскетболе.

Тут включаю матчи «Оберна» – вижу, что Смит на самом деле-то зависимый игрок, которого в силу большого потенциала старались грузить по-максимуму, довольно-таки часто играя на него.

Потом наблюдаю в Летней Лиге, что Джабари тяжело идет в обыгрыш – и нельзя же сказать, что он топорный, но стало понятно – пока что Смита точно не надо сравнивать с КейДи или с «большим» Клэем Томпсоном… (кто вообще придумал его с ним сравнить?)

А под конец в глаза бросилась механика броска – и тут вроде бы ну тяжело придраться: ноги в ладах, баланс есть, но какой-то тяжелый релиз – мяч постоянно летел в корзину как камень. Плюс Джабари часто берет и сам же усложняет себе бросок – то стреляет с отклонения, то с сопротивлением, то вообще невпопад и непонятно зачем губит комбинации.

Поэтому несмотря на все ласковые слова в его адрес, Смит, хоть и талантливый, имеет очень много недостатков – над которыми ему придется работать в этом сезоне. Не надо слишком сильно радоваться тому, что мы его выбрали – да, это хорошо, но это не значит, что это игрок без слабых мест.

Над чем ему надо работать?

Главное, с чем вам стоит смириться – пока что Джабари может делать хорошо не слишком многое:

Завершать (не всегда) Защищаться (всегда)

«И разве это плохо?» – да нет, вы что, конечно нет. Этих навыков чаще всего более чем достаточно, чтобы провести хороший сезон новичка. Но вам не кажется, что наличие таких доминирующих качеств больше смахивают на типаж 3&D игрока? Естественно – в случае со Смитом это совсем не так: у Джабари куда более разнообразный функционал умений, который будет только расширяться при правильной балансировке минут и нагрузки.

Однако пока что ему надо во многом прибавлять:

Точность с игры – 42,9%, точность двухочковых – 43,5%. Это те проценты, которые, даже несмотря на хорошую точность из-за дуги (42,5%), в целом TrueShooting (56,7%, 12 по эффективности по всем колледжам) и количество очков за игру (16,9 очков в среднем), Джабари надо улучшать. Учитывая, что средняя точность среди игроков на 4 номере равняется где-то 48–50%, Джабари нужно стремительно прибавлять именно в этом компоненте игры – потому что Портер и Грин будут стабильно кормить Смита передачами в пост или просто в краску, а учитывая довольно-таки плохую точность завершения – Джабари будет в каких-то моментах не очень эффективен со средней и ближней дистанции

У Джабари пока что непонятный, корявый дриблинг, который также надо развивать – потому что и в колледже, и в Летней Лиге мы видели, как Джабари в основном бросает из статики или после получения. Ему пока что тяжело стабильно создавать себе пространство для броска или обыграть оппонента в изоляции, поэтому игра на позиции легкого форварда может стать для Смита затруднительной. Например вот таких бросков в НБА Смит будет попадать гораздо меньше: он просто уперся в игрока – повезло, что попал

В «Оберне» у Смита была слишком большая нагрузка на мяче – 27,6% в среднем. И пока не совсем ясно, с какой эффективностью Смит будет действовать в условиях ограниченного количества времени с мячом, ведь в «Хьюстоне» также есть два других «локальных» героя – Портер и Грин, которым тоже нужен мяч

Смит пока небрежен с мячом – Джабари был 11 по потерям в конференции, его нельзя назвать сильным пасующим, который может стабильно генерировать проходы и скидки, да и в целом он пока что так себе видит площадку – и в этом ему надо прибавлять, чтобы стабильно видеть забегания Кристофера, Исона, Тэйта или Шенгюна (и не только)

В чем хорош?

Смит универсальный, подвижный защитник, который может обороняться везде – от периметра до краски, в чем мы убедились в матчах ЛЛ. У него хорошая работа ног, он активно помогает себе руками и корпусом, у него длинные ручища (216 см) и есть неплохая латеральная подвижность. Он быстро принимает решения в защите и может играть как в маленькой, так и в большой пятерке

Хороший подбирающий и блокирующий – стабильно собирал 7,4 подбора (был 7 по этому показателю в конференции) и 1 блок (11 место в конференции, в ЛЛ делал 1,3 блок-шота за игру) в среднем в колледже, чувствует моменты отскока – это то, что катастрофически необходимо «Хьюстону»

Неплохой разгоняющий – так же, как и Топпин в «Никс», может ускорить переходную фазу и быстро разыграть после подбора – что подходит темпу и стилю «Рокетс». Хорош в фаст-брейках, причём и как завершитель, и как пасующий. Если учесть, что «Хьюстон» в прошлом сезоне был вторым по темпу атаки (2 в лиге), то я уверен в том, что Смит сто процентов будет набирать лёгкие очки

Один из лучших снайперов драфта, особенно когда не берет сложные попытки – 43,5% из-за дуги, 79,9% с линии штрафных (средний, но внушающий оптимизма показатель), подходит под «five-out», наигрываемый Сайласом. Почти 5 штрафных за игру в колледже с реализацией 80% (учитывая проблемы «Рокетс» по реализации штрафных) однозначно поможет. И да, благодаря быстрому темпу «Хьюстон» был одним из лидеров лиги по заработанным штрафным. Конечно, Смит часто берет сложные попытки, но иногда Джабари способен их завершать

Многие скауты отмечали его терпение, стойкость, зрелость – в 19 лет это удивительно. Смит готов морально к лиге и уже успел впечатлить тренерский штаб «Хьюстона» самоотдачей на протяжении всего летнего турнира

Какой потолок?

Джабари точно не будет «Дюрэнтом»: он слишком от него отличается – манерой, стилем, ментальной составляющей. Он больше похож на бигменов – растягивающих четверок, нежели на вингов.

Лично я вижу в Джабари по психологии и (частично) навыкам Кевина Гарнетта времен становления в «Миннесоте» – он такой же наглый, похож на него телом, привык играть от броска, довольно-таки подвижный и быстрый, может промчаться через всю площадку и завершить самостоятельно, везде отзащищаться, но ему также пока что тяжело играть изоляции и создавать себе моменты. Однако если быть прямо объективным, рассматривая его в чисто игровом плане, то Джабари очень сильно напоминает Боша.

Смит точечно подходит под текущие проблемы «Рокетс» (подборы, игра в трехсекундной зоне), а его качества могут соседствовать и сочетаться с текущими «фронтменами» – Грином, Портером и Шенгюном. Но не стройте на него слишком больших планов – ведь ему много над чем надо работать, во многом прибавлять. Однако если он сможет влиться в лигу так же, как и Эван Мобли – нас будет ждать что-то очень интересное.

Тари Исон

На кого похож: Кавай Ленард, Роберт Ковингтон, Дориан Финни-Смит

Что мы увидим в сезоне новичка: будет доказывать Стивену Сайласу, что Джейшон Тэйт и Эрик Гордон обнаглели слишком много играть в старте

Тари Исоном, как и Смитом, очень легко очароваться при беглом взгляде: он играет с рвением, желанием, с агрессией – в стиле Тэйта, которого просто обожают в Техасе.

Перед началом драфта в своем Telegram-канале я предсказывал, что возможно именно Тари выберет «Хьюстон» – так и случилось: это крайне интересный комбофорвард, который долгое время тренировался под руководством Брэндона Роя в старшей школе, и под его предводительством Исон и его школьные тиммейты обыгрывали на турнире штата команду, где был Паоло Банкеро.

Исон считается крайне талантливым, атлетичным и массивным защитным вингом, который имеет неплохие проценты, способен взрывать зал атлетичными данками и дать агрессии – и на периметре, и в краске. И чем больше я смотрю нарезки Исона, тем больше я уверен – Исон может стать защитной квинтэссенцией «Рокетс».

Тари также подходит под насущные проблемы «Хьюстона» и может помочь им добиться определенного успеха, если будет по полной выкладываться в защите. У него, конечно, много недостатков, поэтому надеяться на какой-то прорыв в сезоне новичка – немного глупо. Однако Исон чем-то напоминает Кавая Ленарда – у него самый большой размах рук в этом драфт-классе, широкая ладонь – ну прямо Кавай в профиль.

Исон начал сразу набирать обороты: ведь Тари замечательно зарекомендовал себя в ЛЛ, войдя в символическую сборную турнира, много хаслил и до конца цеплялся за каждый мяч. Но это не значит, что это он сразу начнет играть по 20 минут в старте – потому что у него слишком много проблем в атаке.

Преимущества

Один из лучших универсальных оборонительных хасл-игроков драфта – летит на подборы, как сумасшедший, очень энергично обороняется, хорошая работа ног, активные руки. Исон шел 6-м по перехватам, 10-м по блокам, 9-м по подборам в своей конференции

Полезен в пик-н-роллах и пик-н-поппах и как скрин-ассистент, и как завершающий

Мало того, что Исон агрессивный, довольно-таки большой винг, так он ещё и постоянно прибавлял в атаке: 46/24/57 – линейка Исона в 1 сезоне при 7,3 очках в среднем (в «Цинциннати»); 52/36/80 – линейка Исона во 2 сезоне при 16,9 очках в среднем (в «LSU»). На втором курсе после перехода в университет «LSU» Тари стал вторым игроком по эффективности конференции SEC, имел 36% из-за дуги и 55% с игры, попадал в колледже с точностью 80,3% с линии при 6 попытках (4 в конференции) и отлично подходит под транзишн-нападение, потому что умеет зарабатывать на себе фолы в тяжелых проходах. Его TrueShooting равен 61,5% – он 4 по этому показателю в конференции. Также Тари лучший по Box Plus/Minus в конференции SEC – +14,7

Неплох в роли второстепенного боллхендлера: Тари хороший плеймейкер для своей позиции, хотя и не делает большое количество передач — всего 2,3 ассиста на 100 владений в «LSU». Однако наличие кого-то, кто может связать вашу атаку с позиции форварда как в переходной фазе, так и на чужой половине – может действительно открыть новые возможности для других вероятных угроз в нападении «Рокетс»

Не боится контакта, умеет с ним завершать проходы (51,2% попаданий из под кольца)

Недостатки

Из-за своей манеры игры Тари порой слишком много фолит – 91 фол за сезон (10 по этому показателю в конференции). Стал популярен тем, что за несколько минут в важной игре получил 5 фолов и присел до конца игры

Очень прямолинеен в атаке, плохо создает себе моменты для броска

Часто теряет концентрацию и позицию на периметре, бывает выключается из эпизода. Вот, например, момент из ЛЛ – спасибо Смиту, что его подстраховал

Бывает часто плох в обращении с мячом – 2,2 потери в среднем

Корявый дриблинг

Странная механика броска – ноги на нас, руки на Кавказ

Слишком большой USAge в «LSU» (31,8%) – возможно, из-за этого и настолько хорошая статистика с процентами

Какой потолок?

Как я и раньше говорил – я уже наслушался о том, что болельщики в нем души не чают. Но у него слишком много недостатков в атаке, которые могут перекрыть в сезоне новичка все положительные впечатления о его обороне.

Его потолок, если сойдутся все карты – это Кавай, и, по моим ощущениям, его первый сезон очень будет похож на сезон «новичка» Ленарда – очков не много, но солидная точность с игры и из-за дуги вкупе с хорошей защитой.

В худшем случае – все будет так же, как и в первом сезоне у Ковингтона. В лучшем – как во втором (когда РоКо получил шанс в «Филе»).

Однако уже есть информация, в которой сказано, что Джейшон Тэйт продолжит играть в старте в новом сезоне – и выиграть конкуренцию у того, кто два года варился в худшей команде лиги, а потом попал на «Матч восходящих звезд» и в 27 считается ментором для молодежи – очень серьезная задача, с которой, вероятнее всего, Тари в ближайшее время не справится – потому что Тэйт банально опытнее и стабильнее. Но в любом случае – Тари очень хорош и так же, как и Смит, точечно вписывается в беды «Рокетс» – то бишь решает проблему отсутствия габаритного винга в бэккорте Грин – Портер.

ТайТай Вашингтон

На кого похож: Марио Чалмерс, Тайриз Макси, все волосатые и быстрые чуваки из НБА

Что мы увидим в сезоне новичка: борьба за позицию резервного разыгрывающего с Никсом

Мне очень нравится ТайТай – он цепкий, быстрый, настырный, умненький разыгрывающий, который может абсолютно любым способом завершить атаку – то есть игрок, несущий «тройную угрозу».

Однако мне чуть-чуть жалко Вашингтона – ведь по сути он попадает в такую же ситуацию, как Джош Кристофер или Усман Гаруба в прошлом году: их прямые конкуренты были либо опытнее, либо на тот момент лучше и сильнее. А так как вы еще и не являетесь главными талантами – ваше игровое время стремительно уменьшается. Джоша этот факт не сломал – он потом и кровью отвоевывал себе место в основной ротации, получая на первых порах 5–7 минут, где не показывал того, на что был способен – однако потом ему помогли определенные обстоятельства: «ковидный» период, травмы ведущих игроков, перфоманс против «Нетс» и Хардена, доверие Сайласа и Лукаса.

Гарубе же мешал сначала Вуд, потом Пол, потом травма, потом опять Вуд, потом опять травма – он получил «зеленый свет» лишь в конце сезона, когда Вуда отправили отдыхать, и когда сам Усман набрал оптимальные кондиции.

С Вашингтоном может случиться примерно похожая история, т.к. его основной конкурент Никс отвоевал место в основной команде, пройдя путь от 19-летнего школьника, который даже на драфт не выставлялся, до человека, который имеет по словам тренерского штаба авторитет в раздевалке, гарантированный контракт и пузо, как у Хардена (шутка, не мне говорить). Да и по-честному – Дейшон Никс продемонстрировал более качественный баскетбол в ЛЛ, чем Вашингтон – лучше заигрывал Джабари, лучше находил возможности для бросков у Кристофера или Исона, проявлял больше стойкости и терпения при розыгрыше – а это немаловажный фактор.

Про конкуренцию с Портером за место в старте вообще и речи идти не может – сейчас Кевин один из основных лиц «Хьюстона», даже с явными ментальными проблемами. Но как разыгрывающий – он лучше, как игрок – опытнее, зарекомендовавший себя – куда тут Вашингтону рыпаться?

Несмотря на все проблемы, которые потенциально ожидают ТайТая, все-таки он имеет в своей баскетбольной карьере достижение, позволяющее поверить в него, как в распасовщика: он провел всего лишь 1 сезон в составе колледжа «Кентукки», но показал себя там в полной красе и попутно установил рекорд университета по передачам, превзойдя великого и ужасного Уолла – 17 ассистов. Матч был против «Джорджии».

По крайней мере пока ясно одно – Вашингтон точно талантливый и когда-то получит шанс. Но хватит ли ему таланта и наглости, чтобы конкурировать с Портером, Никсом и опытнейшим Эриком Гордоном, который этот сезон будет начинать в составе «Хьюстона»? Лично я в этом не уверен. Скорее всего, ТайТая сошлют в G-лигу, где он будет шлифовать и оттачивать навыки, получая все больше и больше уверенности в собственных возможностях.

Тем не менее, все-таки давайте разберемся – благодаря чему он вообще может навязать им конкуренцию?

Преимущества

У ТайТая один из лучших флоатеров драфта (57,1%, 27/47 за сезон в конференции SEC), один из лучших игроков по решениям в ситуации 1 в 2

Хороший баланс тела, ловкий, координированный, наглый

Неплохо бросает с дистанции – 35% из-за дуги и почти 50% двухочковых (часть бросков – средние, хорошая эффективность мид-рейндж шотов – 42,7% при 96 попытках), 19-й по бросковой эффективности и 12-й по общей атакующей эффективности в конференции

12-й по ассистам (120 передач за сезон) в конференции SEC и 9-й по передачам за игру

Исходя из увиденного в ЛЛ – радует его понимание пик-н-ролла: причем и в нападении, и в обороне – в защите правильно проходит заслоны, не застревает на дуге (не всегда). В атаке понимает, как двигаться при розыгрыше двойки, действует осторожно и аккуратно, лишнего не выдумывает (26/65 завершенных атак после PnR) – как следствие его партнеры завершали более 51,1% атак после его передач в пик-н-ролле

Недостатки

Не хватает физики и порой резкости – поэтому и применяет флоатеры в драйвах. В обороне также часто продавливается более габаритными игроками

Небрежен с мячом (18-й по потерям в конференции), в розыгрыше иногда действует слишком скучно, предсказуемо, потому не обостряет – действует слишком прямолинейно

64 штрафных за сезон с реализацией 75% – это вообще мимо стиля игры «Рокетс» (2–3 штрафных в среднем за матч)

Какой потолок?

ТайТай – неплохой разыгрывающий, даже я бы сказал комбогард, который имеет в своем арсенале много разных интересных штучек. Но у него слишком много проблем, которые могут помешать раскрыться именно в «Хьюстоне».

Таких игроков, как Вашингтон, выпускается почти каждый драфт около десятка – то есть вроде бы интересные пасующие/внесистемники/шутеры, но у них, как на подбор, много похожих недостатков – мало мышц, плохая сочетаемость с главными звездами, потому что им нужен мяч, они посредственны в обороне.

И все же ТайТай почему-то напоминает мне Марио Чалмерса – особенно когда тот действовал с игроком, на которого похож Джабари Смит – то есть Бош. Да, Чалмерс был более атлетичен и охотнее шел на контакт, но в целом их стиль игры очень схож.

В потенциале ТайТай может стать неплохим «шестым» по типу Макси или Куикли, который выходит усилить игру со скамейки в плохой стрик основных звезд – хотя пока у меня есть сомнения, что Вашингтон покажет эти навыки именно в «Рокетс».

Из троих игроков, выбранных на драфте-2022 – почти все подходят «Рокетс» в игровом плане. Однако вряд ли «Хьюстон» выстрелит в грядущем сезоне – материал все равно пока что сырой, а звезду обещают лишь к 2023.

Но перспективы этих товарищей интригуют, а учитывая их навыки – мы точно будем наблюдать за чем-то интересным.

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Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Logan Riely