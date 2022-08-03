Смит – «большой» Клэй, Исон – Кавай, Вашингтон – лучшая версия Марио Чалмерса? Разбираем новичков «Рокетс»

Перед началом материала хотелось бы сказать огромное спасибо моему товарищу – Илье, который помог в написании этого материала. Илюха ведет крутой Telegram-канал, в котором рассказывает о многих интересных вещах из мира баскетбола. Подписывайтесь на него!
Пожалуй, очередной драфт «Рокетс» стал одним из лучших моментов «Хьюстона» в течение последних двух лет после ухода Джеймса Хардена. Мы перестраиваемся почти два сезона, а позитивных моментов – не так чтобы уж и много.
Да, возможно, некоторые могут справедливо заметить – «Ну как же не было? Грин вон в конце сезона продемонстрировал «мамба менталити», Портер вроде гораздо меньше дуркует, Шенгюн с Кристофером стабильно играют и прибавляют, ролевиков неплохих из недр вытаскиваем, по типу Тэйта или Мэтьюза. Да даже вроде живой (и да, он живой!) Эрик Гордон так убедил руководство и тренерский штаб, что его обменивать не хотят – только за солидную компенсацию. И почему же позитива нет? Его море!».
Но знаете, понимание и перспективы чего-то грандиозного – это всегда хорошо и прибавляет оптимизма, но… когда результата нет, защиты нет, подборов нет и, самое главное, над проблемой такое чувство, что не работают, ну… тяжело все это нести впечатлительным болельщикам, в особенности тем, кто застал все самые светлые времена «Хьюстона», а сейчас наблюдает поражение за поражением без систематических улучшений в игре.
Однако Рафаэль Стоун проделал огромную работу на драфте второй год подряд, взяв тот материал, который был просто катастрофически необходим «Хьюстону» – уже после Летней Лиги стало видно, что Смит может закрыть часть проблем, как и Исон. И это еще не стоит забывать о Вашингтоне, который может стать неплохим усилением со скамьи.
Да, ровнять ЛЛ с регуляркой НБА – это неадекватно. Тем не менее у нас еще есть игра в колледже и общие суждения о новичках, которые добавляют некой жизнерадостности и уверенности в завтрашнем дне «Хьюстона».
Но что в них есть такого, из-за чего фанаты «Рокетс» удовлетворительно потирают руки? Ответ поверхностный – да много чего! А уже конкретнее – давайте разбирать ниже.
Джабари Смит
На кого похож: Кевин Гарнетт, Дэил Эллис, Рашад Льюис, Крис Бош, Джаррен Джексон-младший
Что мы увидим в сезоне новичка: будет разбираться, как эффективно взаимодействовать с Джейленом Грином и Кевином Портером
«Готовились к Банкеро, а итальяшку выбрали «Орландо»…» – знакомая отсылка?
Слава богу, что «Орландо» выбрали под 1-м пиком Банкеро – ведь этим действием они, по сути, спасли другого талантливого новичка, на которого в «Хьюстоне» пока строят большие планы. То бишь на Алперена Шенгюна – ведь почти каждое зарубежное СМИ и фанатские паблики «Рокетс» твердили о том, что Банкеро – это практически идентичная единица Шенгюну: с дистанции бросает нестабильно, играет от передачи, основной козырь – навыки обыгрыша в трёхсекундной зоне.
Однако мы говорим о Смите.
Перед началом драфта я чего только не напел о Джабари – мол «если у него все будет ок, это возможный претендент на Зал Славы…» – каюсь, наверное, был не в себе, потому что это слишком резкое и громкое заявление.
Действительно, приход Джабари надо воспринимать, отталкиваясь от текущих проблем в ростере – о которых я уже неоднократно говорил вот тут и тут. И вроде бы Смит должен решать почти часть текущих бед Стивена Сайласа, потому что это здоровый форвард, играющий как винг, а также способный универсально действовать в обороне.
Но по какой-то причине что-то после выбора Джабари начало отпугивать – сначала казалось, что это все пустяки и естественные проблемы, которые решались бы после года, двух нахождения во взрослом баскетболе.
Тут включаю матчи «Оберна» – вижу, что Смит на самом деле-то зависимый игрок, которого в силу большого потенциала старались грузить по-максимуму, довольно-таки часто играя на него.
Потом наблюдаю в Летней Лиге, что Джабари тяжело идет в обыгрыш – и нельзя же сказать, что он топорный, но стало понятно – пока что Смита точно не надо сравнивать с КейДи или с «большим» Клэем Томпсоном… (кто вообще придумал его с ним сравнить?)
А под конец в глаза бросилась механика броска – и тут вроде бы ну тяжело придраться: ноги в ладах, баланс есть, но какой-то тяжелый релиз – мяч постоянно летел в корзину как камень. Плюс Джабари часто берет и сам же усложняет себе бросок – то стреляет с отклонения, то с сопротивлением, то вообще невпопад и непонятно зачем губит комбинации.
Поэтому несмотря на все ласковые слова в его адрес, Смит, хоть и талантливый, имеет очень много недостатков – над которыми ему придется работать в этом сезоне. Не надо слишком сильно радоваться тому, что мы его выбрали – да, это хорошо, но это не значит, что это игрок без слабых мест.
Над чем ему надо работать?
Главное, с чем вам стоит смириться – пока что Джабари может делать хорошо не слишком многое:
- Завершать (не всегда)
- Защищаться (всегда)
«И разве это плохо?» – да нет, вы что, конечно нет. Этих навыков чаще всего более чем достаточно, чтобы провести хороший сезон новичка. Но вам не кажется, что наличие таких доминирующих качеств больше смахивают на типаж 3&D игрока? Естественно – в случае со Смитом это совсем не так: у Джабари куда более разнообразный функционал умений, который будет только расширяться при правильной балансировке минут и нагрузки.
Однако пока что ему надо во многом прибавлять:
- Точность с игры – 42,9%, точность двухочковых – 43,5%. Это те проценты, которые, даже несмотря на хорошую точность из-за дуги (42,5%), в целом TrueShooting (56,7%, 12 по эффективности по всем колледжам) и количество очков за игру (16,9 очков в среднем), Джабари надо улучшать. Учитывая, что средняя точность среди игроков на 4 номере равняется где-то 48–50%, Джабари нужно стремительно прибавлять именно в этом компоненте игры – потому что Портер и Грин будут стабильно кормить Смита передачами в пост или просто в краску, а учитывая довольно-таки плохую точность завершения – Джабари будет в каких-то моментах не очень эффективен со средней и ближней дистанции
- У Джабари пока что непонятный, корявый дриблинг, который также надо развивать – потому что и в колледже, и в Летней Лиге мы видели, как Джабари в основном бросает из статики или после получения. Ему пока что тяжело стабильно создавать себе пространство для броска или обыграть оппонента в изоляции, поэтому игра на позиции легкого форварда может стать для Смита затруднительной. Например вот таких бросков в НБА Смит будет попадать гораздо меньше: он просто уперся в игрока – повезло, что попал
- В «Оберне» у Смита была слишком большая нагрузка на мяче – 27,6% в среднем. И пока не совсем ясно, с какой эффективностью Смит будет действовать в условиях ограниченного количества времени с мячом, ведь в «Хьюстоне» также есть два других «локальных» героя – Портер и Грин, которым тоже нужен мяч
- Смит пока небрежен с мячом – Джабари был 11 по потерям в конференции, его нельзя назвать сильным пасующим, который может стабильно генерировать проходы и скидки, да и в целом он пока что так себе видит площадку – и в этом ему надо прибавлять, чтобы стабильно видеть забегания Кристофера, Исона, Тэйта или Шенгюна (и не только)
В чем хорош?
- Смит универсальный, подвижный защитник, который может обороняться везде – от периметра до краски, в чем мы убедились в матчах ЛЛ. У него хорошая работа ног, он активно помогает себе руками и корпусом, у него длинные ручища (216 см) и есть неплохая латеральная подвижность. Он быстро принимает решения в защите и может играть как в маленькой, так и в большой пятерке
- Хороший подбирающий и блокирующий – стабильно собирал 7,4 подбора (был 7 по этому показателю в конференции) и 1 блок (11 место в конференции, в ЛЛ делал 1,3 блок-шота за игру) в среднем в колледже, чувствует моменты отскока – это то, что катастрофически необходимо «Хьюстону»
- Неплохой разгоняющий – так же, как и Топпин в «Никс», может ускорить переходную фазу и быстро разыграть после подбора – что подходит темпу и стилю «Рокетс». Хорош в фаст-брейках, причём и как завершитель, и как пасующий. Если учесть, что «Хьюстон» в прошлом сезоне был вторым по темпу атаки (2 в лиге), то я уверен в том, что Смит сто процентов будет набирать лёгкие очки
- Один из лучших снайперов драфта, особенно когда не берет сложные попытки – 43,5% из-за дуги, 79,9% с линии штрафных (средний, но внушающий оптимизма показатель), подходит под «five-out», наигрываемый Сайласом. Почти 5 штрафных за игру в колледже с реализацией 80% (учитывая проблемы «Рокетс» по реализации штрафных) однозначно поможет. И да, благодаря быстрому темпу «Хьюстон» был одним из лидеров лиги по заработанным штрафным. Конечно, Смит часто берет сложные попытки, но иногда Джабари способен их завершать
- Многие скауты отмечали его терпение, стойкость, зрелость – в 19 лет это удивительно. Смит готов морально к лиге и уже успел впечатлить тренерский штаб «Хьюстона» самоотдачей на протяжении всего летнего турнира
Какой потолок?
Джабари точно не будет «Дюрэнтом»: он слишком от него отличается – манерой, стилем, ментальной составляющей. Он больше похож на бигменов – растягивающих четверок, нежели на вингов.
Лично я вижу в Джабари по психологии и (частично) навыкам Кевина Гарнетта времен становления в «Миннесоте» – он такой же наглый, похож на него телом, привык играть от броска, довольно-таки подвижный и быстрый, может промчаться через всю площадку и завершить самостоятельно, везде отзащищаться, но ему также пока что тяжело играть изоляции и создавать себе моменты. Однако если быть прямо объективным, рассматривая его в чисто игровом плане, то Джабари очень сильно напоминает Боша.
Смит точечно подходит под текущие проблемы «Рокетс» (подборы, игра в трехсекундной зоне), а его качества могут соседствовать и сочетаться с текущими «фронтменами» – Грином, Портером и Шенгюном. Но не стройте на него слишком больших планов – ведь ему много над чем надо работать, во многом прибавлять. Однако если он сможет влиться в лигу так же, как и Эван Мобли – нас будет ждать что-то очень интересное.
Тари Исон
На кого похож: Кавай Ленард, Роберт Ковингтон, Дориан Финни-Смит
Что мы увидим в сезоне новичка: будет доказывать Стивену Сайласу, что Джейшон Тэйт и Эрик Гордон обнаглели слишком много играть в старте
Тари Исоном, как и Смитом, очень легко очароваться при беглом взгляде: он играет с рвением, желанием, с агрессией – в стиле Тэйта, которого просто обожают в Техасе.
Перед началом драфта в своем Telegram-канале я предсказывал, что возможно именно Тари выберет «Хьюстон» – так и случилось: это крайне интересный комбофорвард, который долгое время тренировался под руководством Брэндона Роя в старшей школе, и под его предводительством Исон и его школьные тиммейты обыгрывали на турнире штата команду, где был Паоло Банкеро.
Исон считается крайне талантливым, атлетичным и массивным защитным вингом, который имеет неплохие проценты, способен взрывать зал атлетичными данками и дать агрессии – и на периметре, и в краске. И чем больше я смотрю нарезки Исона, тем больше я уверен – Исон может стать защитной квинтэссенцией «Рокетс».
Тари также подходит под насущные проблемы «Хьюстона» и может помочь им добиться определенного успеха, если будет по полной выкладываться в защите. У него, конечно, много недостатков, поэтому надеяться на какой-то прорыв в сезоне новичка – немного глупо. Однако Исон чем-то напоминает Кавая Ленарда – у него самый большой размах рук в этом драфт-классе, широкая ладонь – ну прямо Кавай в профиль.
Исон начал сразу набирать обороты: ведь Тари замечательно зарекомендовал себя в ЛЛ, войдя в символическую сборную турнира, много хаслил и до конца цеплялся за каждый мяч. Но это не значит, что это он сразу начнет играть по 20 минут в старте – потому что у него слишком много проблем в атаке.
Преимущества
- Один из лучших универсальных оборонительных хасл-игроков драфта – летит на подборы, как сумасшедший, очень энергично обороняется, хорошая работа ног, активные руки. Исон шел 6-м по перехватам, 10-м по блокам, 9-м по подборам в своей конференции
- Полезен в пик-н-роллах и пик-н-поппах и как скрин-ассистент, и как завершающий
- Мало того, что Исон агрессивный, довольно-таки большой винг, так он ещё и постоянно прибавлял в атаке: 46/24/57 – линейка Исона в 1 сезоне при 7,3 очках в среднем (в «Цинциннати»); 52/36/80 – линейка Исона во 2 сезоне при 16,9 очках в среднем (в «LSU»). На втором курсе после перехода в университет «LSU» Тари стал вторым игроком по эффективности конференции SEC, имел 36% из-за дуги и 55% с игры, попадал в колледже с точностью 80,3% с линии при 6 попытках (4 в конференции) и отлично подходит под транзишн-нападение, потому что умеет зарабатывать на себе фолы в тяжелых проходах. Его TrueShooting равен 61,5% – он 4 по этому показателю в конференции. Также Тари лучший по Box Plus/Minus в конференции SEC – +14,7
- Неплох в роли второстепенного боллхендлера: Тари хороший плеймейкер для своей позиции, хотя и не делает большое количество передач — всего 2,3 ассиста на 100 владений в «LSU». Однако наличие кого-то, кто может связать вашу атаку с позиции форварда как в переходной фазе, так и на чужой половине – может действительно открыть новые возможности для других вероятных угроз в нападении «Рокетс»
- Не боится контакта, умеет с ним завершать проходы (51,2% попаданий из под кольца)
Недостатки
- Из-за своей манеры игры Тари порой слишком много фолит – 91 фол за сезон (10 по этому показателю в конференции). Стал популярен тем, что за несколько минут в важной игре получил 5 фолов и присел до конца игры
- Очень прямолинеен в атаке, плохо создает себе моменты для броска
- Часто теряет концентрацию и позицию на периметре, бывает выключается из эпизода. Вот, например, момент из ЛЛ – спасибо Смиту, что его подстраховал
- Бывает часто плох в обращении с мячом – 2,2 потери в среднем
- Корявый дриблинг
- Странная механика броска – ноги на нас, руки на Кавказ
- Слишком большой USAge в «LSU» (31,8%) – возможно, из-за этого и настолько хорошая статистика с процентами
Какой потолок?
Как я и раньше говорил – я уже наслушался о том, что болельщики в нем души не чают. Но у него слишком много недостатков в атаке, которые могут перекрыть в сезоне новичка все положительные впечатления о его обороне.
Его потолок, если сойдутся все карты – это Кавай, и, по моим ощущениям, его первый сезон очень будет похож на сезон «новичка» Ленарда – очков не много, но солидная точность с игры и из-за дуги вкупе с хорошей защитой.
В худшем случае – все будет так же, как и в первом сезоне у Ковингтона. В лучшем – как во втором (когда РоКо получил шанс в «Филе»).
Однако уже есть информация, в которой сказано, что Джейшон Тэйт продолжит играть в старте в новом сезоне – и выиграть конкуренцию у того, кто два года варился в худшей команде лиги, а потом попал на «Матч восходящих звезд» и в 27 считается ментором для молодежи – очень серьезная задача, с которой, вероятнее всего, Тари в ближайшее время не справится – потому что Тэйт банально опытнее и стабильнее. Но в любом случае – Тари очень хорош и так же, как и Смит, точечно вписывается в беды «Рокетс» – то бишь решает проблему отсутствия габаритного винга в бэккорте Грин – Портер.
ТайТай Вашингтон
На кого похож: Марио Чалмерс, Тайриз Макси, все волосатые и быстрые чуваки из НБА
Что мы увидим в сезоне новичка: борьба за позицию резервного разыгрывающего с Никсом
Мне очень нравится ТайТай – он цепкий, быстрый, настырный, умненький разыгрывающий, который может абсолютно любым способом завершить атаку – то есть игрок, несущий «тройную угрозу».
Однако мне чуть-чуть жалко Вашингтона – ведь по сути он попадает в такую же ситуацию, как Джош Кристофер или Усман Гаруба в прошлом году: их прямые конкуренты были либо опытнее, либо на тот момент лучше и сильнее. А так как вы еще и не являетесь главными талантами – ваше игровое время стремительно уменьшается. Джоша этот факт не сломал – он потом и кровью отвоевывал себе место в основной ротации, получая на первых порах 5–7 минут, где не показывал того, на что был способен – однако потом ему помогли определенные обстоятельства: «ковидный» период, травмы ведущих игроков, перфоманс против «Нетс» и Хардена, доверие Сайласа и Лукаса.
Гарубе же мешал сначала Вуд, потом Пол, потом травма, потом опять Вуд, потом опять травма – он получил «зеленый свет» лишь в конце сезона, когда Вуда отправили отдыхать, и когда сам Усман набрал оптимальные кондиции.
С Вашингтоном может случиться примерно похожая история, т.к. его основной конкурент Никс отвоевал место в основной команде, пройдя путь от 19-летнего школьника, который даже на драфт не выставлялся, до человека, который имеет по словам тренерского штаба авторитет в раздевалке, гарантированный контракт и пузо, как у Хардена (шутка, не мне говорить). Да и по-честному – Дейшон Никс продемонстрировал более качественный баскетбол в ЛЛ, чем Вашингтон – лучше заигрывал Джабари, лучше находил возможности для бросков у Кристофера или Исона, проявлял больше стойкости и терпения при розыгрыше – а это немаловажный фактор.
Про конкуренцию с Портером за место в старте вообще и речи идти не может – сейчас Кевин один из основных лиц «Хьюстона», даже с явными ментальными проблемами. Но как разыгрывающий – он лучше, как игрок – опытнее, зарекомендовавший себя – куда тут Вашингтону рыпаться?
Несмотря на все проблемы, которые потенциально ожидают ТайТая, все-таки он имеет в своей баскетбольной карьере достижение, позволяющее поверить в него, как в распасовщика: он провел всего лишь 1 сезон в составе колледжа «Кентукки», но показал себя там в полной красе и попутно установил рекорд университета по передачам, превзойдя великого и ужасного Уолла – 17 ассистов. Матч был против «Джорджии».
По крайней мере пока ясно одно – Вашингтон точно талантливый и когда-то получит шанс. Но хватит ли ему таланта и наглости, чтобы конкурировать с Портером, Никсом и опытнейшим Эриком Гордоном, который этот сезон будет начинать в составе «Хьюстона»? Лично я в этом не уверен. Скорее всего, ТайТая сошлют в G-лигу, где он будет шлифовать и оттачивать навыки, получая все больше и больше уверенности в собственных возможностях.
Тем не менее, все-таки давайте разберемся – благодаря чему он вообще может навязать им конкуренцию?
Преимущества
- У ТайТая один из лучших флоатеров драфта (57,1%, 27/47 за сезон в конференции SEC), один из лучших игроков по решениям в ситуации 1 в 2
- Хороший баланс тела, ловкий, координированный, наглый
- Неплохо бросает с дистанции – 35% из-за дуги и почти 50% двухочковых (часть бросков – средние, хорошая эффективность мид-рейндж шотов – 42,7% при 96 попытках), 19-й по бросковой эффективности и 12-й по общей атакующей эффективности в конференции
- 12-й по ассистам (120 передач за сезон) в конференции SEC и 9-й по передачам за игру
- Исходя из увиденного в ЛЛ – радует его понимание пик-н-ролла: причем и в нападении, и в обороне – в защите правильно проходит заслоны, не застревает на дуге (не всегда). В атаке понимает, как двигаться при розыгрыше двойки, действует осторожно и аккуратно, лишнего не выдумывает (26/65 завершенных атак после PnR) – как следствие его партнеры завершали более 51,1% атак после его передач в пик-н-ролле
Недостатки
- Не хватает физики и порой резкости – поэтому и применяет флоатеры в драйвах. В обороне также часто продавливается более габаритными игроками
- Небрежен с мячом (18-й по потерям в конференции), в розыгрыше иногда действует слишком скучно, предсказуемо, потому не обостряет – действует слишком прямолинейно
- 64 штрафных за сезон с реализацией 75% – это вообще мимо стиля игры «Рокетс» (2–3 штрафных в среднем за матч)
Какой потолок?
ТайТай – неплохой разыгрывающий, даже я бы сказал комбогард, который имеет в своем арсенале много разных интересных штучек. Но у него слишком много проблем, которые могут помешать раскрыться именно в «Хьюстоне».
Таких игроков, как Вашингтон, выпускается почти каждый драфт около десятка – то есть вроде бы интересные пасующие/внесистемники/шутеры, но у них, как на подбор, много похожих недостатков – мало мышц, плохая сочетаемость с главными звездами, потому что им нужен мяч, они посредственны в обороне.
И все же ТайТай почему-то напоминает мне Марио Чалмерса – особенно когда тот действовал с игроком, на которого похож Джабари Смит – то есть Бош. Да, Чалмерс был более атлетичен и охотнее шел на контакт, но в целом их стиль игры очень схож.
В потенциале ТайТай может стать неплохим «шестым» по типу Макси или Куикли, который выходит усилить игру со скамейки в плохой стрик основных звезд – хотя пока у меня есть сомнения, что Вашингтон покажет эти навыки именно в «Рокетс».
Из троих игроков, выбранных на драфте-2022 – почти все подходят «Рокетс» в игровом плане. Однако вряд ли «Хьюстон» выстрелит в грядущем сезоне – материал все равно пока что сырой, а звезду обещают лишь к 2023.
Но перспективы этих товарищей интригуют, а учитывая их навыки – мы точно будем наблюдать за чем-то интересным.
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Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Logan Riely
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