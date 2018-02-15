Юля, становись за Пашей

Дорогие друзья!

Вот и наступил первый день весны.

Скоро появятся подснежники, а там тюльпаны, гиацинты, прилёт птиц и обалденный запах сирени.

Я долго думала, как отметить первый весенний день, и решила—мы будем танцевать.

Поскольку танцоры из нас не очень, я выбрала лёгенький и популярный танец—Летку Енку.

Для этого танца мы создадим соответствующие пары. Например, Юля-inotora становится за Пашей Frenk-om, потому что они из одного города. Я буду за Витей Снигирёвым, потому что мы слушаем Band Odess-у, Sara Ussuri за i-volk-oм, потому что они представители хоккейной общины на сайте, teterechka за SKA Rostov-ым, потому что они представители большого тенниса, Ксения Бьорндален за Bear-ом, потому что они биатлонные оппозиционеры, Снежинка за teoretik-ом в воспитательных целях—следить, чтобы Андрей не убежал на дискотеку, где лампочки выкручивают, Чемодан-вокзал-Рупольдинг за Pocmok-ом, потому что они знают греческий алфавит, Luchia- Maria за zhirov-ым, потому что они любят котиков, пёсиков и прочую живность...Ну и так далее. Принцип построения вы поняли.

Вести поезд будет pozitiv100, поскольку он поэт и умеет попадать в такт, а рокеров Вилли66-2 и Good dwarf-а я попрошу хлопать вместе с оркестром, потому что вы своим смокингским шагом будете сбивать всю колонну.

Снигирёв, не прижимайся к Галке, у неё "Адмирал" проиграл, и ногами маши в сторону, а то отобьёшь мне коленки.

Итак...попрыгали!

А сейчас немного посложнее. Рокеры тоже могут присоединиться, и не забываем после хлопка pozitiv-a100 кричать :" Уля-ля!"

И наконец красивейший страстный весенний танец:

Всем участникам дискотеки большое спасибо!

Счастья, любви, хорошего настроения, до встреч весной!