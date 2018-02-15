Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог пОлесье

    Юля, становись за Пашей

     

                                                          Дорогие друзья!

      Вот и наступил первый день весны.

     Скоро появятся подснежники, а там тюльпаны, гиацинты, прилёт птиц и обалденный запах сирени.

     Я долго думала, как отметить первый весенний день, и решила—мы будем танцевать.

     Поскольку танцоры из нас не очень, я выбрала лёгенький и популярный танец—Летку Енку.

     Для этого танца мы создадим соответствующие пары. Например, Юля-inotora становится за Пашей Frenk-om, потому что они из одного города. Я буду за Витей Снигирёвым, потому что мы слушаем Band Odess-у, Sara Ussuri за i-volk-oм, потому что они представители хоккейной общины на сайте, teterechka за SKA Rostov-ым, потому что они представители большого тенниса, Ксения Бьорндален за Bear-ом, потому что они биатлонные оппозиционеры, Снежинка за teoretik-ом в воспитательных целях—следить, чтобы Андрей не убежал на дискотеку, где лампочки выкручивают, Чемодан-вокзал-Рупольдинг за Pocmok-ом, потому что они знают греческий алфавит, Luchia- Maria за zhirov-ым, потому что они любят котиков, пёсиков  и прочую живность...Ну и так далее. Принцип построения вы поняли.

     Вести поезд будет pozitiv100, поскольку он поэт и умеет попадать в такт, а рокеров Вилли66-2 и Good dwarf-а я попрошу  хлопать вместе с оркестром, потому что вы своим смокингским шагом будете сбивать всю колонну.

     Снигирёв, не прижимайся к Галке, у неё "Адмирал" проиграл, и ногами маши в сторону, а то отобьёшь мне коленки.

      Итак...попрыгали!

     

     

     

      А сейчас немного посложнее. Рокеры  тоже могут присоединиться, и не забываем после хлопка pozitiv-a100 кричать :" Уля-ля!"

     

     

     

      И наконец красивейший страстный весенний танец:

     

     

     

      Всем участникам дискотеки большое спасибо!

      Счастья, любви, хорошего настроения, до встреч весной!

     

    Автор

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться