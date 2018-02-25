Jauyngerdin kvadraty - Square of pawns

Здравствуйте любители и знатоки шахмат!

Сегодня речь пойдет о квадрате пешки.

Это геометрический элемент шахмат очень важен на всех стадиях борьбы. Квадрат пешки определяется следующим образом, прочерчивается невидимая линия по самой длинной диагонали пешки, так мы получаем ориентир и один угол, потом заполняются остальные части.

Если король находится в квадрате пешки он ее догоняет без проблем, но бывают исключения, когда собственные фигуры мешают добраться до пешки соперника.