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    Блог Kazaksha shahmat sabaktary

    Jauyngerdin kvadraty - Square of pawns

    Теги быстрые шахматы

    Здравствуйте любители и знатоки шахмат!

    Сегодня речь пойдет о квадрате пешки.

    Это геометрический элемент шахмат очень важен на всех стадиях борьбы. Квадрат пешки определяется следующим образом, прочерчивается невидимая линия по самой длинной диагонали пешки, так мы получаем ориентир и один угол, потом заполняются остальные части.

    Если король находится в квадрате пешки он ее догоняет без проблем, но бывают исключения, когда собственные фигуры мешают добраться до пешки соперника.

    Важное правило никогда не отчаивайтесь, если пешку невозможно догнать прямым путем, всегда есть шансы добраться до нее косвенно.

     

                                 

    Автор
    • Olzhas

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