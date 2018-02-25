Oiynnyn sonyna bailanysty kenester - Endgame recommendations

Здравствуйте любители и знатоки шахмат!

Сегодня речь пойдет о правиле Филидора!

Есть два главных принципа эндшпиля: Надо продвигать пешку в ферзи, и король в этом деле должен быть максимально активным.

Франсуа́-Андре́ Даника́н Филидо́р (фр. François-André Danican Philidor, 7 сентября 1726, Дрё, Франция — 31 августа 1795, Лондон) — французский оперный композитор, шахматист, шахматный теоретик, в своё время считался сильнейшим шахматистом в мире. Предвестник позиционной шахматной школы.

Является одним из виднейших шахматных теоретиков XVIII века. Подверг серьёзному пересмотру взгляды предшественников, прежде всего итальянских мастеров, считавших, что наилучшим стилем игры является массированная атака на короля противника всеми наличными средствами, и использовавших пешки только как вспомогательный материал.

Развил то, что впоследствии было названо позиционным стилем игры. Считал, что игроку не следует безрассудно бросаться в атаки, он должен планомерно строить сильную, устойчивую позицию, наносить точно рассчитанные удары по слабым местам позиции противника, при необходимости прибегая к разменам и упрощениям, если они ведут к выгодному эндшпилю. Правильная позиция, по Филидору, это, прежде всего, правильное расположение пешек. По его словам, «Пешки — душа шахмат, только они создают атаку и защиту, от их хорошего или плохого расположения целиком зависит победа или поражение».

Филидор разработал тактику продвижения пешечной цепи, настаивал на важности пешечного центра и проанализировал борьбу за центр. Во многом его идеи легли в основание шахматной теории следующего века. Написанная им книга «Анализ шахматной игры» стала классикой, она выдержала 42 издания только в XVIII веке и многократно переиздавалась позже[1].

Именем Филидора назван шахматный дебют — «Защита Филидора».