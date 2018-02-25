Oiyn basynda 11 talapty orynda - 11 rules of the debut

Здравствуйте любители и знатоки шахмат!

Сегодня речь пойдет об 11 правил игры в дебюте!

1. Постарайся поставить пешку в основной центр

2. В первую очередь выводи фигуры, которые стоят рядом королем

3. Сделай рокировку

4. Укрепи центр

5. Потом выводи фигуры, которые стоят рядом с ферзем

6. Всегда старайся выводить фигуры ближе к основному центру

7. Старайся контролировать центр, борись за него.

8. Не ходи в начале партии ферзем

9. Не ешь все что предлагают, можно отравиться

10. Без причины не ходи пешками

11. Не ходи одной фигурой два раза в начале партии

Эти правила могут варьироваться в разные стороны!