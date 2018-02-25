Oiyn basynda 11 talapty orynda - 11 rules of the debut
Здравствуйте любители и знатоки шахмат!
Сегодня речь пойдет об 11 правил игры в дебюте!
1. Постарайся поставить пешку в основной центр
2. В первую очередь выводи фигуры, которые стоят рядом королем
3. Сделай рокировку
4. Укрепи центр
5. Потом выводи фигуры, которые стоят рядом с ферзем
6. Всегда старайся выводить фигуры ближе к основному центру
7. Старайся контролировать центр, борись за него.
8. Не ходи в начале партии ферзем
9. Не ешь все что предлагают, можно отравиться
10. Без причины не ходи пешками
11. Не ходи одной фигурой два раза в начале партии
Эти правила могут варьироваться в разные стороны!
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