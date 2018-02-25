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    Блог Kazaksha shahmat sabaktary

    Oiyn basynda 11 talapty orynda - 11 rules of the debut

    Теги быстрые шахматы

    Здравствуйте любители и знатоки шахмат!

    Сегодня речь пойдет об 11 правил игры в дебюте!

    1. Постарайся поставить пешку в основной центр

    2. В первую очередь выводи фигуры, которые стоят рядом королем

    3. Сделай рокировку

    4. Укрепи центр

    5. Потом выводи фигуры, которые стоят рядом с ферзем

    6. Всегда старайся выводить фигуры ближе к основному центру

    7. Старайся контролировать центр, борись за него.

    8. Не ходи в начале партии ферзем

    9. Не ешь все что предлагают, можно отравиться

    10. Без причины не ходи пешками

    11. Не ходи одной фигурой два раза в начале партии

     

    Эти правила могут варьироваться в разные стороны!

    Автор
    • Olzhas

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