Знакомимся: самая красивая легкоатлетка из Казахстана Надежда Дубовицкая

Надежда Дубовицкая – казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту. Спортсменка завоевала серебро и бронзу чемпионата Азии, бронзовую медаль ЧМ.

В прошлом году Дубовицкая в рамках Бриллиантовой лиги завоевала бронзовую медаль. Знакомимся ближе с талантливой легкоатлеткой.

В многочисленных интервью Дубовицкая заявляла, что главное в ее жизни – спорт. Из-за этого страдает личная жизнь легкоатлетки.

«Мое сердце занято спортом. Да, у меня есть парень, мы живем четыре года. Но я погрузилась в спорт, и я не уделяю много времени отношениями».

О единственной несостоявшейся драке в жизни.

«Когда я была в 9-м классе, со мной конфликтовала девочка с 11 класса. Это было из-за парня, он ей нравился. На новогодней дискотеке она собралась со мной разобраться...Я понимала, что если вывести меня, не смогу ответить за свои действия. И если дело перейдет к открытому конфликту... Мне стало за нее страшно. Но драки, как таковой, не было».

Девушка свободна от национальных стереотипов.

«Смогу ли выйти замуж за казаха? Без проблем. Если парень-казах будет разделять мои интересы в спорте – не вижу в этом проблем».

«Каким должен быть мой будущий муж? Я сильно не смотрю на внешность. Но самое важное, чтобы было интересно с человеком и понимать, что у него есть цель в жизни».

Фото: instagram.com/dubovitskaya_nadya