31 комментарий

Помимо спортивных традиций на «Уимблдоне» также существует давняя традиция стиля. Поэтому турнир не только вписывает имена чемпионов в историю, но и диктует свои правила моде – в том числе за пределами травяных кортов Южного Лондона.

Мы сделали этот материал совместно с K-Swiss – калифорнийским брендом теннисной обуви с более чем 50-летней историей и богатым наследием. Самая первая модель кроссовок бренда – K-Swiss Classic – дебютировала в 1966 году именно на «Уимблдоне».

А теперь – погружаемся в мир белой одежды и мини-юбок.

На «Уимблдоне» действует жесткий дресс-код. Судьи даже проверяли, чтобы под белыми шортами не было цветных трусов

В правилах турниров «Большого шлема» ограничения прописаны просто: «На «Уимблдоне» игроки должны быть одетыми почти полностью в белое». Степень этого «почти» не оговаривается и не прописывается.

Но у самого турнира есть очень детальные правила, состоящие из 10 пунктов.

1. Участники должны быть одеты в подобающую теннисную форму с того момента, когда они появляются в окрестностях корта.

2. Оттенки белого и кремовый не считаются белым.

3. Не допускаются блоки цвета – исключение делается только для женщин, которые с этого года могут носить темные нижние шорты, если они не длиннее юбки или основных шортов. Цветные полосы допускаются вокруг воротника и края рукава, если они не шире 1 см.

4. Цвет внутри узоров будет считаться блоком цвета, а значит, не может нарушать правила 1 см. Логотипы из разных материалов и узоров не допускаются.

5. Спина футболок, платьев, курток и свитеров должна быть полностью белой.

6. На шортах, юбках, костюмных штанах допускается одна полоска цвета вдоль внешнего шва не шире 1 см.

7. На кепках (включая низ козырька), повязках на голову, банданах, напульсниках и носках допускается одна полоска цвета не шире 1 см.

8. Обувь должна быть практически целиком белой, включая подошвы. Большие логотипы производителей не приветствуются. Травяные кроссовки должны отвечать правилам турниров «Большого шлема». В частности, не разрешаются кроссовки с шипами на носках и пятках.

9. Любая нижняя одежда, которая видна во время игры (в том числе в результате потения игрока) также должна быть полностью белой за исключением одной полоски цвета не шире 1 см. Исключение делается только для женщин, которые с этого году могут носить темные нижние шорты, если они не длиннее юбки или основных шортов.

10. Медицинские тейпы тоже должны быть белыми. Цвет допускается только в случае крайней необходимости.

Дресс-код не всегда был таким жестким, и в истории «Уимблдона» было очень много ярких нарядов, которые не только отражают эволюцию моды, но и показывают, как теннис превращался в один из самых популярных профессиональных видов спорта в мире.

У женщин были скандалы из-за голых запястий, но потом на «Уимблдоне» играли в кружевном белье и без лифчика

Первый «Уимблдон» прошел в 1877 году, но там играли только мужчины. Женщины впервые выступили на кортах Всеанглийского клуба в 1884-м. Первое время они выглядели, как и положено людям той эпохи.

Первый женский «Уимблдон» выиграла Мод Уотсон, победив в финале свою сестру Лилиан. Она была в белом платье до земли и шляпке.

В 1890-м чемпионкой стала 15-летняя Лотти Дод – и ей разрешили играть в платье покороче, до середины лодыжки. Все из-за того, что она еще была школьницей.

В 1905-м на «Уимблдоне» случился первый модный скандал, когда американка Мэй Саттон Банди закатала рукава платья и таким образом показала зрителям оголенные запястья. Аргумент у нее был простой – рукава «слишком длинные и жаркие».

«Все теннисистки должны встать на колени перед Сюзанн Ленглен, потому что она освободила их от тирании корсетов», – так 19-кратная чемпионка «Уимблдона» Элизабет Райан описывала достижения великой француженки. Ленглен сотрудничала с модельером Жаном Пату, который разработал ей новый образ: плиссированная юбка чуть ниже колен, блузка без рукавов, легкий свитер. Поэтому ее не сковывали обилие ткани, подъюбник или корсет. А вместо шляпки она носила повязку, которая стала ее фирменным знаком.

Следующим этапом поиска функциональности стали шорты. В них, например, играла Элис Марбл, чемпионка-1939. А после Второй мировой войны на «Уимблдоне» началась эпоха Теда Тинлинга – модельера, который разработал самые дерзкие теннисные образы. В 1947-м и 1948-м он придумал платья с использованием цвета для Джой Гэннон и Бетти Хилтон. В ответ на последнее на «Уимблдоне» и ввели белый дресс-код, действующий до сих пор.

В 1949-м фурор произвела Гасси Моран, которая сначала хотела платье с рукавами разных цветов, но в итоге ограничилась облегающей блузкой и очень короткой юбкой, под которую надевала белье с кружевами. После вечеринки, где американка засветила наряд, она навсегда стала Gorgeous Gussie – когда New York Times вышла с заголовком «Кружевные трусики Великолепной Гасси – главная достопримечательность уимблдонских кортов».

Рассказывают, что на первый матч в кружевах она выйти постеснялась, но ко второму набралась смелости. В итоге фотографы лежали на земле, чтобы поймать ракурс получше, а Моран после победы покидала корт, закрывая лицо руками. И в итоге ее трусы обсуждали даже в британском парламенте.

После этого Тинлинг еще разработал:

• юбку из страусиных перьев для Леа Периколи («Уимблдон»-1955);

• шорты из золотого люрекса для Кэрол Фагерос («Уимблдон»-1958);

• трусы с цветными узорами для Марии Буэно («Уимблдон»-1962).

После звезд Тинлинга выстрелила 18-летняя американка Линда Сигел, за один матч сразившая всех глубоким вырезом платья, которое она надела без бюстгальтера. В первом круге она проиграла главной теннисистке поколения Билли Джин Кинг, которая после матча шутила: «Отличное платье. Если ей нравится, то и здорово. Зрителям явно понравилось. Если тебя природа одарила, почему это не показать».

В 1985-м в теннис проникло что-то из аэробики – в виде эластанового комбинезона Энн Уайт. В первом круге она играла с Пэм Шрайвер, и матч растянулся на два дня. На второй она уже вышла не в комбинезоне, а в обычной юбке. Потому что первый наряд не понравился ни судьям, ни сопернице.

«Мы четыре дня ждали матча. Наконец выходим в 7:20 вечера. Ты и так нервничаешь, потому что это первый матч. И внезапно ты уже готова подавать и вдруг слышишь свист и крики. Тут я повернулась и увидела эту штуку», – возмущалась Шрайвер.

Уайт объясняла, что надела комбинезон, потому что он функциональный, аэродинамичный – и теплый: «Дома я тренируюсь в леггинсах – занимаюсь аэробикой, бегом, тренировками. И главная задача этого наряда – держать ноги в тепле».

После поражения она сердилась, что ей не дали играть в комбинезоне: «Но это их турнир, и я не хочу как-то ранить их чувства. Не хочу, чтобы из-за меня люди роняли клубнику со сливками». Зато ее поддержал тот самый Тед Тинлинг: «Чудесно, следующий этап эволюции, совершенно уместно».

Но следующим этапом эволюции стали просто спортивные платья, топы и юбки. Хотя и тут у игроков получалось выделиться – как, например, у Анны Курниковой, которая возвела концепцию «мини» в абсолют. Кстати, в 2005 году Курникова стала амбассадором K-Swiss Classic.

В целом сейчас теннисистки самовыражаются за счет нарядов, в которых они выходят на корт, а не играют. Помните пиджаки и тренчи Серены Уильямс?

А Мария Шарапова в 2008-м играла, наверное, в самом экспериментальном наряде в карьере – шортах и блузке в духе смокинга.

Правда, она проиграла уже во втором круге – Алле Кудрявцевой, которая потом сказала: «Было очень приятно обыграть Марию. Почему? Мне не понравился ее наряд».

А основной возможность добавить яркости на корте какое-то время было цветное нижнее белье. Как у Татьяны Головин в 2007-м.

Или у Серены Уильямс в 2012-м.

Правда, вскоре после этого такие шорты запретили. Но с этого года они снова разрешены – организаторы прислушались к теннисисткам, которым некомфортно играть в белом. Особенно во время месячных.

В мужской одежде раньше было больше цвета, а сейчас под запретом даже цветные подошвы. Зато можно носить пиджаки, кардиганы и брюки

У мужчин модная эволюция менее событийная, но все равно интересная.

Для начала, «Уимблдон» повлиял на стандарт теннисной обуви. В 1960-х в США начался теннисный бум – благодаря массовому строительству кортов и рекламе здорового образа жизни этот вид спорта стал максимально доступным. И единственным вариантом теннисных кроссовок был как раз «уимблдонский вариант» – элегантная низкая обувь белого цвета.

Первыми, кто представил теннисную обувь, полностью сделанную из кожи, были братья Артур и Эрни Бруннеры – швейцарцы, переехавшие в Калифорнии и создавшие там бренд K-Swiss. В родных Альпах дизайнеры гоняли на горных лыжах, поэтому перенесли на теннисную обувь революционную для своего времени боковую поддержку. Модель K-Swiss Classic вышла в 1966 году, сразу же дебютировала на «Уимблдоне» – и до сих остается эталоном теннисной обуви, которую можно носить и за пределами корта.

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Что касается одежды, то мужчины изначально играли в брюках, рубашках и джемперах. К началу XX века на кортах «Уимблдона» стали появляться первые рубашки с коротким рукавом. А В 1947-м американец Джек Крамер стал первым мужчиной, который выиграл «Уимблдон» в шортах.

К тому моменту теннисные шорты существовали уже больше 15 лет – и придумал их тоже британец. Еще в 1929-м Банни Остин снялся с матча Кубка Дэвиса из-за судорог в пятом сете и после этого был уверен, что виноваты длинные фланелевые брюки, в которых все тогда играли. Остин посчитал, что ноги в них становятся слишком влажными – и два года спустя просто отрезал брючины.

Следующим важным инноватором оказался Бьорн Борг, для которого придумали специальные травяные кроссовки. В них теперь играют все. Швед выиграл пять титулов на «Уимблдоне», все время выступая в одинаковых футболках. Такое у него было суеверие. Кстати, сейчас в такой футболке ему бы играть не дали.

С 1970-х и до конца 1990-х на «Уимблдоне» вообще было намного больше цвета. Тем не менее, Андре Агасси первые годы карьеры не хотел ездить в Лондон – потому что в душе был панком и выступал против дресс-кода.

«Судьи «Уимблдона», кажется, получают извращенное и высокомерное удовольствие, когда говорят игрокам, что им можно и что нельзя. Я презираю правила – особенно ничем не обоснованные. Почему я обязан носить белое? Мне не хочется. Почему им так важно, во что я одет?» – писал он в автобиографии о первой поездке на «Уимблдон» в 1987-м.

После этого он вернулся на турнир только в 1991-м, а в 1992-м его выиграл – в идеально белой форме.

Сейчас Роджер Федерер остается самым титулованным чемпионом «Уимблдона», у него восемь титулов. И в конце нулевых ему же принадлежали самые мощные модные высказывания мужских турниров.

В 2006-м это был кремовый пиджак, в котором он выходил на корт.

Спустя год он сменил его на просто белый.

В 2008-м он в вязаном кардигане проиграл легендарный финал Рафаэлю Надалю.

А в 2009-м выходил с сумкой в золоте, в тренче и брюках. Когда он выиграл титул и побил рекорд по выигранным «Большим шлемам», он снова надел брюки – правда, задом наперед. Но даже Федереру на «Уимблдоне» можно не все – в 2013-м организаторы попросили его не надевать кроссовки с оранжевой подошвой. И сейчас во всех правилах написано, что она у всех должна быть исключительно белой.

Что ж, белые кроссовки – вечная классика тенниса.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Al Bello, George W. Hales/Fox Photos, Bob Martin, John Russell, Dennis Grombkowski, Douglas Miller/Keystone, Reg Birkett/Keystone, Edward Miller/Keystone, Hulton Archive

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