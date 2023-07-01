31 комментарий

Калифорнийская классика
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«Под запретом даже цветные подошвы». Рассказ про моду на «Уимблдоне»

Уимблдон Уимблдон
Серена Уильямс Серена Уильямс
Андре Агасси Андре Агасси
Роджер Федерер Роджер Федерер
Мария Шарапова Мария Шарапова
Анна Курникова Анна Курникова
Теннис Теннис

Помимо спортивных традиций на «Уимблдоне» также существует давняя традиция стиля. Поэтому турнир не только вписывает имена чемпионов в историю, но и диктует свои правила моде – в том числе за пределами травяных кортов Южного Лондона.

Мы сделали этот материал совместно с K-Swiss – калифорнийским брендом теннисной обуви с более чем 50-летней историей и богатым наследием. Самая первая модель кроссовок бренда – K-Swiss Classic – дебютировала в 1966 году именно на «Уимблдоне».

А теперь – погружаемся в мир белой одежды и мини-юбок.

На «Уимблдоне» действует жесткий дресс-код. Судьи даже проверяли, чтобы под белыми шортами не было цветных трусов

В правилах турниров «Большого шлема» ограничения прописаны просто: «На «Уимблдоне» игроки должны быть одетыми почти полностью в белое». Степень этого «почти» не оговаривается и не прописывается.

Но у самого турнира есть очень детальные правила, состоящие из 10 пунктов.

1. Участники должны быть одеты в подобающую теннисную форму с того момента, когда они появляются в окрестностях корта.

2. Оттенки белого и кремовый не считаются белым.

3. Не допускаются блоки цвета – исключение делается только для женщин, которые с этого года могут носить темные нижние шорты, если они не длиннее юбки или основных шортов. Цветные полосы допускаются вокруг воротника и края рукава, если они не шире 1 см.

4. Цвет внутри узоров будет считаться блоком цвета, а значит, не может нарушать правила 1 см. Логотипы из разных материалов и узоров не допускаются.

5. Спина футболок, платьев, курток и свитеров должна быть полностью белой.

6. На шортах, юбках, костюмных штанах допускается одна полоска цвета вдоль внешнего шва не шире 1 см.

7. На кепках (включая низ козырька), повязках на голову, банданах, напульсниках и носках допускается одна полоска цвета не шире 1 см.

8. Обувь должна быть практически целиком белой, включая подошвы. Большие логотипы производителей не приветствуются. Травяные кроссовки должны отвечать правилам турниров «Большого шлема». В частности, не разрешаются кроссовки с шипами на носках и пятках.

9. Любая нижняя одежда, которая видна во время игры (в том числе в результате потения игрока) также должна быть полностью белой за исключением одной полоски цвета не шире 1 см. Исключение делается только для женщин, которые с этого году могут носить темные нижние шорты, если они не длиннее юбки или основных шортов.

10. Медицинские тейпы тоже должны быть белыми. Цвет допускается только в случае крайней необходимости.

Дресс-код не всегда был таким жестким, и в истории «Уимблдона» было очень много ярких нарядов, которые не только отражают эволюцию моды, но и показывают, как теннис превращался в один из самых популярных профессиональных видов спорта в мире.

У женщин были скандалы из-за голых запястий, но потом на «Уимблдоне» играли в кружевном белье и без лифчика

Первый «Уимблдон» прошел в 1877 году, но там играли только мужчины. Женщины впервые выступили на кортах Всеанглийского клуба в 1884-м. Первое время они выглядели, как и положено людям той эпохи.

Первый женский «Уимблдон» выиграла Мод Уотсон, победив в финале свою сестру Лилиан. Она была в белом платье до земли и шляпке.

В 1890-м чемпионкой стала 15-летняя Лотти Дод – и ей разрешили играть в платье покороче, до середины лодыжки. Все из-за того, что она еще была школьницей.

В 1905-м на «Уимблдоне» случился первый модный скандал, когда американка Мэй Саттон Банди закатала рукава платья и таким образом показала зрителям оголенные запястья. Аргумент у нее был простой – рукава «слишком длинные и жаркие».

«Все теннисистки должны встать на колени перед Сюзанн Ленглен, потому что она освободила их от тирании корсетов», – так 19-кратная чемпионка «Уимблдона» Элизабет Райан описывала достижения великой француженки. Ленглен сотрудничала с модельером Жаном Пату, который разработал ей новый образ: плиссированная юбка чуть ниже колен, блузка без  рукавов, легкий свитер. Поэтому ее не сковывали обилие ткани, подъюбник или корсет. А вместо шляпки она носила повязку, которая стала ее фирменным знаком.

Следующим этапом поиска функциональности стали шорты. В них, например, играла Элис Марбл, чемпионка-1939. А после Второй мировой войны на «Уимблдоне» началась эпоха Теда Тинлинга – модельера, который разработал самые дерзкие теннисные образы. В 1947-м и 1948-м он придумал платья с использованием цвета для Джой Гэннон и Бетти Хилтон. В ответ на последнее на «Уимблдоне» и ввели белый дресс-код, действующий до сих пор.

В 1949-м фурор произвела Гасси Моран, которая сначала хотела платье с рукавами разных цветов, но в итоге ограничилась облегающей блузкой и очень короткой юбкой, под которую надевала белье с кружевами. После вечеринки, где американка засветила наряд, она навсегда стала Gorgeous Gussie – когда New York Times вышла с заголовком «Кружевные трусики Великолепной Гасси – главная достопримечательность уимблдонских кортов».

Рассказывают, что на первый матч в кружевах она выйти постеснялась, но ко второму набралась смелости. В итоге фотографы лежали на земле, чтобы поймать ракурс получше, а Моран после победы покидала корт, закрывая лицо руками. И в итоге ее трусы обсуждали даже в британском парламенте.

После этого Тинлинг еще разработал:

• юбку из страусиных перьев для Леа Периколи («Уимблдон»-1955);

• шорты из золотого люрекса для Кэрол Фагерос («Уимблдон»-1958);

• трусы с цветными узорами для Марии Буэно («Уимблдон»-1962).

После звезд Тинлинга выстрелила 18-летняя американка Линда Сигел, за один матч сразившая всех глубоким вырезом платья, которое она надела без бюстгальтера. В первом круге она проиграла главной теннисистке поколения Билли Джин Кинг, которая после матча шутила: «Отличное платье. Если ей нравится, то и здорово. Зрителям явно понравилось. Если тебя природа одарила, почему это не показать».

В 1985-м в теннис проникло что-то из аэробики – в виде эластанового комбинезона Энн Уайт. В первом круге она играла с Пэм Шрайвер, и матч растянулся на два дня. На второй она уже вышла не в комбинезоне, а в обычной юбке. Потому что первый наряд не понравился ни судьям, ни сопернице.

«Мы четыре дня ждали матча. Наконец выходим в 7:20 вечера. Ты и так нервничаешь, потому что это первый матч. И внезапно ты уже готова подавать и вдруг слышишь свист и крики. Тут я повернулась и увидела эту штуку», – возмущалась Шрайвер.

Уайт объясняла, что надела комбинезон, потому что он функциональный, аэродинамичный – и теплый: «Дома я тренируюсь в леггинсах – занимаюсь аэробикой, бегом, тренировками. И главная задача этого наряда – держать ноги в тепле».

После поражения она сердилась, что ей не дали играть в комбинезоне: «Но это их турнир, и я не хочу как-то ранить их чувства. Не хочу, чтобы из-за меня люди роняли клубнику со сливками». Зато ее поддержал тот самый Тед Тинлинг: «Чудесно, следующий этап эволюции, совершенно уместно».

Но следующим этапом эволюции стали просто спортивные платья, топы и юбки. Хотя и тут у игроков получалось выделиться – как, например, у Анны Курниковой, которая возвела концепцию «мини» в абсолют. Кстати, в 2005 году Курникова стала амбассадором K-Swiss Classic.

В целом сейчас теннисистки самовыражаются за счет нарядов, в которых они выходят на корт, а не играют. Помните пиджаки и тренчи Серены Уильямс?

А Мария Шарапова в 2008-м играла, наверное, в самом экспериментальном наряде в карьере – шортах и блузке в духе смокинга.

Правда, она проиграла уже во втором круге – Алле Кудрявцевой, которая потом сказала: «Было очень приятно обыграть Марию. Почему? Мне не понравился ее наряд».

А основной возможность добавить яркости на корте какое-то время было цветное нижнее белье. Как у Татьяны Головин в 2007-м.

Или у Серены Уильямс в 2012-м.

Правда, вскоре после этого такие шорты запретили. Но с этого года они снова разрешены – организаторы прислушались к теннисисткам, которым некомфортно играть в белом. Особенно во время месячных

В мужской одежде раньше было больше цвета, а сейчас под запретом даже цветные подошвы. Зато можно носить пиджаки, кардиганы и брюки

У мужчин модная эволюция менее событийная, но все равно интересная.  

Для начала, «Уимблдон» повлиял на стандарт теннисной обуви. В 1960-х в США начался теннисный бум – благодаря массовому строительству кортов и рекламе здорового образа жизни этот вид спорта стал максимально доступным. И единственным вариантом теннисных кроссовок был как раз «уимблдонский вариант» – элегантная низкая обувь белого цвета. 

Первыми, кто представил теннисную обувь, полностью сделанную из кожи, были братья Артур и Эрни Бруннеры – швейцарцы, переехавшие в Калифорнии и создавшие там бренд K-Swiss. В родных Альпах дизайнеры гоняли на горных лыжах, поэтому перенесли на теннисную обувь революционную для своего времени боковую поддержку. Модель K-Swiss Classic вышла в 1966 году, сразу же дебютировала на «Уимблдоне» – и до сих остается эталоном теннисной обуви, которую можно носить и за пределами корта. 

Купить нынешнюю вариацию классической модели Classic GT можно на сайте Nonconform, в онлайн-магазине Lamoda и офлайн-магазине NCF.

*** 

Что касается одежды, то мужчины изначально играли в брюках, рубашках и джемперах. К началу XX века на кортах «Уимблдона» стали появляться первые рубашки с коротким рукавом. А В 1947-м американец Джек Крамер стал первым мужчиной, который выиграл «Уимблдон» в шортах.

К тому моменту теннисные шорты существовали уже больше 15 лет – и придумал их тоже британец. Еще в 1929-м Банни Остин снялся с матча Кубка Дэвиса из-за судорог в пятом сете и после этого был уверен, что виноваты длинные фланелевые брюки, в которых все тогда играли. Остин посчитал, что ноги в них становятся слишком влажными – и два года спустя просто отрезал брючины.

Следующим важным инноватором оказался Бьорн Борг, для которого придумали специальные травяные кроссовки. В них теперь играют все. Швед выиграл пять титулов на «Уимблдоне», все время выступая в одинаковых футболках. Такое у него было суеверие. Кстати, сейчас в такой футболке ему бы играть не дали.

С 1970-х и до конца 1990-х на «Уимблдоне» вообще было намного больше цвета. Тем не менее, Андре Агасси первые годы карьеры не хотел ездить в Лондон – потому что в душе был панком и выступал против дресс-кода.

«Судьи «Уимблдона», кажется, получают извращенное и высокомерное удовольствие, когда говорят игрокам, что им можно и что нельзя. Я презираю правила – особенно ничем не обоснованные. Почему я обязан носить белое? Мне не хочется. Почему им так важно, во что я одет?» – писал он в автобиографии о первой поездке на «Уимблдон» в 1987-м.

После этого он вернулся на турнир только в 1991-м, а в 1992-м его выиграл – в идеально белой форме.

Сейчас Роджер Федерер остается самым титулованным чемпионом «Уимблдона», у него восемь титулов. И в конце нулевых ему же принадлежали самые мощные модные высказывания мужских турниров.

В 2006-м это был кремовый пиджак, в котором он выходил на корт.

Спустя год он сменил его на просто белый. 

В 2008-м он в вязаном кардигане проиграл легендарный финал Рафаэлю Надалю.

А в 2009-м выходил с сумкой в золоте, в тренче и брюках. Когда он выиграл титул и побил рекорд по выигранным «Большим шлемам», он снова надел брюки – правда, задом наперед. Но даже Федереру на «Уимблдоне» можно не все – в 2013-м организаторы попросили его не надевать кроссовки с оранжевой подошвой. И сейчас во всех правилах написано, что она у всех должна быть исключительно белой.

Что ж, белые кроссовки – вечная классика тенниса.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Al Bello, George W. Hales/Fox Photos, Bob Martin, John Russell, Dennis Grombkowski, Douglas Miller/Keystone, Reg Birkett/Keystone, Edward Miller/Keystone, Hulton Archive

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31 комментарий

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vulturecrow
"в итоге ее трусы обсуждали даже в британском парламенте."
я почему-то вспомнил другие трусы, которые обсуждали, наверное, во всех парламентах мира.
+40
-7
+33
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goodloser
Ответ Makhasamatman Buch
Какие?
Синие трусы, которые стирал Кудрявцев.
+25
-3
+22
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Makhasamatman Buch
Ответ vulturecrow
"в итоге ее трусы обсуждали даже в британском парламенте." я почему-то вспомнил другие трусы, которые обсуждали, наверное, во всех парламентах мира.
Какие?
+10
-2
+8
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Dottore
Спасибо автору за интересную статью!
Мне лично нравится когда теннисисты в белом. Я за классику
+8
-1
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Makhasamatman Buch
Ответ Valery McCane
А кто в курсе, почему Линда Сигел всего 6 матчей провела и закончила карьеру? Она же юная совсем была и победитель юниорского US open. даже на английской Википедии нет инфы.
Из-за этого случая и закончила, ее начали преследовать журналисты и другие люди, требуя сфотографироваться в бикини или голой, она поняла что такое внимание ей не нужно и закончила карьеру
+6
0
+6
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Ernest Imamov
Анна Курникова самое приятное что я видел на корте
+8
-3
+5
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vulturecrow
Ответ Йенс Мустерманн
С Аллой Кудрявцевой невозможно не согласиться наряд ужасный, мягко сказано. А дурновкусие человека, надевшего и явившего его миру, должно было быть наказано тогда.
лично я не согласен с Аллой Кудрявцевой.
так что ты написал очевидно ошибочное утверждение - не согласиться с ней возможно. впрочем, тебе явно не привыкать, вся жизнь состоит из ошибочных утверждений. с того момента, как врач объявил родителям: у вас - мальчик.
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-4
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Max9999
Играющие в теннис люди тоже должны быть белыми. Цвет допускается только в случае крайней необходимости.
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Stockt Malone
Годный текст, хоть и джинса.
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vulturecrow
Ответ Мишка Синайский
ты знаешь мероприятия, где регламентируется цвет белья?
я знаю мероприятия, где регламентируется цвет всего, что видно. если будет видно бельё - то да.
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Vasily Stavchansky
Мне понравилась форма у Танечки Головин. Сердечко.jpg
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Марат Яхин
прекрасний матеріал - чудово Павел!
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Йенс Мустерманн
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Ответ Мишка Синайский
С какого года действуют заявленные правила? Представленные наряды Надаля и Федерера явно нарушают их: кремовый пиджак, цветные полоски шире 1 см. И копаться в чужом белье - англичане, конечно, ещё те извращенцы.
Скорее всего с 2013, когда запретили даже цветную подошву и цветное нижнее бельё у женщин.
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Мишка Синайский
С какого года действуют заявленные правила? Представленные наряды Надаля и Федерера явно нарушают их: кремовый пиджак, цветные полоски шире 1 см. И копаться в чужом белье - англичане, конечно, ещё те извращенцы.
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Williamssss
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Ответ KMR
У Маши широкие плечи и волосатость. А вот Кириленко всегда была на высоте,но ей не уделили внимание. Хотя вот Курникову вспомнили.
На высоте чего была Кириленко? Вероятно, Вашего мужского внимания к ней?
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Williamssss
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Ответ Vasily Stavchansky
Мне понравилась форма у Танечки Головин. Сердечко.jpg
Ну да, попу в трусах показала...
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KMR
Ответ Williamssss
На высоте чего была Кириленко? Вероятно, Вашего мужского внимания к ней?
А пост про что? Про достижения?!
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BekmambetovAydar
Ответ goodloser
Синие трусы, которые стирал Кудрявцев.
Трусы Навального
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vulturecrow
Ответ Мишка Синайский
С какого года действуют заявленные правила? Представленные наряды Надаля и Федерера явно нарушают их: кремовый пиджак, цветные полоски шире 1 см. И копаться в чужом белье - англичане, конечно, ещё те извращенцы.
автор написал, что они только выходили в такой одежде, а не играли в ней.
всё белое - это не извращение, а стиль. дресс-код существует на разных мероприятиях, во многих заведениях. не хочешь - не ходи.
а у себя дома имеешь полное право ходить в трениках и майке-алкоголичке.
+9
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Матвей Суицидин
Классная у Борга ракетка, у меня был такая же отечественного производства, играл в начале 90-х в школе, весила 400 грамм, если не ошибаюсь)))
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Алекс Теплов
Старый расисткий, способ навязать своё мнение и отсюда и стиль. Главное в теннисе не как выглядишь, а что-бы жёлтый мячик, перелетал сетку и попадал в корт и желательно не отлетал от травы.
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kutavlik
А, если кто-то захочет выйти в родных, радужных труселях, интересно разрешат?
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Valery McCane
А кто в курсе, почему Линда Сигел всего 6 матчей провела и закончила карьеру? Она же юная совсем была и победитель юниорского US open. даже на английской Википедии нет инфы.
0
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