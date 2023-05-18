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Они разрывают мировой футбол!

Карим Бензема переходит в саудовский «Аль-Иттихад», контракт уже подписан - об этом сообщил Фабрицио Романо.

Но, похоже, что новый чемпион Саудовской Аравии не собирается останавливаться на одном громком трансфере. Как пишет Cadena SER, шейхи намерены создать супертрио, в котором компанию французу составят Серхио Рамос и Нголо Канте.

Бывший партнер Бензема по «Реалу» Рамос уже точно покидает «ПСЖ» свободным агентом - об этом было объявлено официально, Серхио попрощался с болельщиками и партнерами.

Что касается Канте, его контракт с «Челси» также истекает этим летом, и пока неизвестно, будет ли он его продлевать.

По слухам, Бензема будет получить в «Аль-Иттихаде» около 100 млн евро в год, а также будет освобожден от уплаты налогов.

«Аль-Иттихад» из Джидды стал чемпионом Саудовской Аравии в этом сезоне, опередив «Аль-Наср» Криштиану Роналду.