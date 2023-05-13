Любовница Игуаина раскрыла подробности их странных отношений: «У него есть страсть к грязным женщинам»
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Итальянская модель Мануэла Феррера утверждает, что некоторое время назад была в отношениях с экс-звездой мирового футбола Гонсало Игуаином. По ее словам, аргентинец изменял своей девушке с ней.
Феррера рассказала итальянскому футбольному шоу Tiki Taka: «Мы никогда не были официально помолвлены, у нас как будто было свидание, которое длилось несколько месяцев. Это закончилось, потому что у него была девушка.
«У него есть особая страсть к грязным женщинам. Он предпочитал общаться с грязными женщинами», – добавила Мануэла.
По ее словам, Игуаин встречался с ней, когда играл за «Милан». Аргентинский нападающий завершил карьеру в октябре прошлого года, играя за «Интер Майами».
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