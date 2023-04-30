«Я готов отказаться от Месси, если мы получим ЕГО». Фаны «Барсы» умоляют Лапорту подписать одного звездного полузащитника
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А вот это внезапно.
Некоторые болельщики «Барселоны» мечтают, чтобы клуб подписал летом игрока «Баварии» Йозуа Киммиха.
Немец на протяжении последних лет остается одним из лучших полузащитников в мире. Даже если «Бавария» и сборная Германии не всегда блистают, на Киммихе это не сказывается.
Игрок мог бы стать преемником Серджи Бускетса в «Барсе». Он очень важен для «Баварии», поэтому шансов на трансфер крайне мало.
Вот несколько твитов фанатов:
💭 «Пожалуйста, Лапорта, Алемани, Хави. Не Бернарду Силву. И даже если мое сердце хочет этого, не надо Лео... Мы простим вас и забудем обо всем, если вы привезете Киммиха».
💭 «Бускетсу часто не хватает темпа, его движения медленные. Мы играем с одним опорным полузащитником, поэтому важно, чтобы у нас был игрок, который может быстро думать. Вот почему мне нравятся такие игроки, как Киммих».
💭 «Я хочу, чтобы Киммих был в «Барсе» больше, чем кто-либо другой. Мы бы одним махом усилили бы и позицию опорника, и правого зашиника».
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