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Флорентино Перес принял решение.

Согласно источникам внутри «Реала», Винисиус Жуниор будет претендовать на футболку с номером 7 в следующем сезоне.

Это произойдет, если Эден Азар покинет «Мадрид», ведь именно бельгиец является обладателем номера с 2019 года.

Если это случится, Винисиус будет играть под номером своего кумира Криштиану Роналду. На данный момент бразилец носит №20 на спине.