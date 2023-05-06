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Погба прервал молчание.

Поля Погба недавно спросили о сэре Алексе Фергюсоне, с которым он поссорился перед тем, как впервые перейти в «Ювентус».

«Он ничего не делал, это был не тренер вроде Пепа Гвардиолы», — сказал он Field of Stories.

«Нет, он не был таким. Я думаю, что у него был персонал и игроки, поэтому ему не нужно было это делать».

На вопрос, добился бы сэр Алекс успеха в современном футболе, он ответил: «Если у него есть персонал, люди и подходящие игроки, то да».