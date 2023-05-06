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Он блестяще ответил великому тренеру.

Алекс Фергюсон изо всех сил старался завербовать Трента Александра-Арнольда в «Манчестер Юнайтед», когда увидел, как тот играет в академии «Ливерпуля» в 2011 году.

Журналисты Фил Макналти и Джим Уайт подробно описали все это в своей книге «Красное на красном».

«Когда он узнал, что дядей Трента Александера-Арнольда был Джон Александр, тогдашний секретарь клуба «Юнайтед», он быстро начал действовать, предложив мальчику заниматься в «МЮ».

Ответ 13-летнего Трента был блестящим, поскольку он сказал: «Моя мама не любит ездить по автомагистралям».

Это был намек на то, что для жителя Ливерпуля было не слишком удобно каждый день издить в Манчестер.

Так что, если бы у матери Трента не было проблем с вождением по шоссе, он мог бы присоединиться к «Юнайтед».