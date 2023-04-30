«У нас был секс 7–10 раз в неделю». Бывшая жена Кевина-Принса Боатенга заявила, что это было причиной травм игрока
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По словам бывшей жены Кевина-Принса Боатенга Мелиссы Сатты, травмы, которые преследовали бывшего полузащитника «Милана» и «Барселоны», были связаны с его активностью за пределами поля
«Причина, по которой Кевин так часто получает травмы, заключается в том, что мы занимаемся сексом от семи до десяти раз в неделю», – как-то сказал Сатта в интервью Gazzetta dello Sport.
Затем ведущая добавила: «Я ненавижу предварительные ласки, хочу сразу перейти к делу. Я предпочитаю быть сверху, чтобы иметь контроль».
Комментарии Сатты вызвали шквал оскорблений, а фанаты назвали ее нимфоманкой.
В ответ она заявила: «Тот факт, что мы часто занимаемся сексом, не делает меня нимфоманкой».
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