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Тайное всегда становится явным.

По словам бывшей жены Кевина-Принса Боатенга Мелиссы Сатты, травмы, которые преследовали бывшего полузащитника «Милана» и «Барселоны», были связаны с его активностью за пределами поля

«Причина, по которой Кевин так часто получает травмы, заключается в том, что мы занимаемся сексом от семи до десяти раз в неделю», – как-то сказал Сатта в интервью Gazzetta dello Sport.

Затем ведущая добавила: «Я ненавижу предварительные ласки, хочу сразу перейти к делу. Я предпочитаю быть сверху, чтобы иметь контроль».

Комментарии Сатты вызвали шквал оскорблений, а фанаты назвали ее нимфоманкой.

В ответ она заявила: «Тот факт, что мы часто занимаемся сексом, не делает меня нимфоманкой».