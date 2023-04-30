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Он покорил других игроков.

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта назвал Жоау Феликса лучшим январским подписанием клуба.

«Я был очень удивлен, когда он приехал. Мы знаем, какими качествами он обладает. Он великолепен на тренировках. Честно говоря, он очень хорош. Он молодой парень с большим опытом и большой уверенностью, который уже оказывает большое влияние на команду».

Португалец перешел в «Челси» на правах аренды из «Атлетико», и лондонцам придется потратить большие деньги, чтобы выкупить его летом.