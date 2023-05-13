Jan Itor
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«Продайте его завтра же». Болельщики «Ливерпуля» требуют, чтобы 1 игрока выгнали из команды прямо сейчас

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Жестоко.

У «Ливерпуля» выдался тяжелый сезон, и многие фанаты знают как минимум одного игрока, которому больше нет места в команде. Это защитник Джо Гомес.

Вот несколько реакций из соцсетей:

💭 «Джо Гомес больше всего нуждается в том, чтобы пропустить несколько игр и остаться на тренировочной базе, чтобы показать, что он действительно может работать и совершенствоваться до наступления лета».

💭 «Гомез больше никогда не сыграет за Ливерпуль».

💭 «Гомез и Фабиньо не должны играть, если только не все сразу травмировались».

💭«Я решил не смотреть игру «Ливерпуля», если увижу Гомеса в стартовом составе»

💭 «Выкиньте из команды Гомеса и Фабиньо»

💭«Пожалуйста, завтра продайте Гомеса «Уотфорду»… Он слишком бесполезен в футбольных матчах»

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