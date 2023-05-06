Jan Itor
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Раскрыто: Карло Анчелотти лично заблокировал уход 1 футболиста из «Реала» – это не Кроос

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Анчелотти не мог его потерять.

Карло Анчелотти прошлым летом заблокировал уход Дани Себальоса из «Реала», сообщает Relevo.

Игрок собирался уйти из «Реала» в «Реал Бетис» из-за недостатки игрового времени. Однако Анчелотти поговорил с Себальосом, и клуб решил оставить игрока.

Сейчас «Реал» думает, как предложить игроку новый контракт, так как текущее соглашение истекает июле 2023 года.

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