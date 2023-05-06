Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Анчелотти не мог его потерять.

Карло Анчелотти прошлым летом заблокировал уход Дани Себальоса из «Реала», сообщает Relevo.

Игрок собирался уйти из «Реала» в «Реал Бетис» из-за недостатки игрового времени. Однако Анчелотти поговорил с Себальосом, и клуб решил оставить игрока.

Сейчас «Реал» думает, как предложить игроку новый контракт, так как текущее соглашение истекает июле 2023 года.