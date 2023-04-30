Роналдо составил свою сборную лучших игроков в истории – в ней нет Криштиану Роналду
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Феномен сделал свой выбор.
Недавно бразильца Роналдо попросили составить свою сборную лучших игроков в истории.
Вот его выбор:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон
«Давайте начнем с Буффона, великого вратаря, ему было очень трудно забить. Он отличный вратарь, для меня величайший в истории».
Защита: Кафу, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Роберто Карлос
«Это очень атакующая команда, Кафу будет справа, он может все время идти вперед, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр и Роберто Карлос составляют линию из 4 защитников вместе с ним».
Центральные полузащитники: Диего Марадона, Зико
«В центре у нас будет качественная полузащита: Зико будет играть под пятым номером, а Марадона — под восьмым, и будет вести себя очень агрессивно».
Правый вингер: Лионель Месси, слева Роналдиньо, нападающие: Пеле и сам Роналдо
«В атаке будут Лионель Месси, король Пеле, Роналдиньо Гаучо, и, очевидно, я».
Тренер: Марио Загалло
«В качестве тренера этой звездной команды я поставил лучшего из тех, с кем я когда-либо работал в своей жизни: Марио Хорхе Лобо Загалло».
Как видите, Феномен не включил в состав Криштиану Роналду. Вот его слова: «У меня была бы шикарная скамейка запасных с такими звездами, как Гарринча, Ривалдо, Криштиану Роналду».
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