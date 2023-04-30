Jan Itor
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«Самый идиотский вопрос в моей жизни». Что сказал сэр Алекс Фергюсон, когда его спросили, какого игрока «Барселоны» он подпишет в 2011 году

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

На какой ответ рассчитывал журналист?

Проиграв «Барселоне» в финале Лиги чемпионов-2010/2011, сэр Алекс Фергюсон на послематчевой пресс-конференции услышал вопрос, который назвал «самым глупым вопросом, который я слышал в своей жизни».

Журналист спросил его: «Если бы вы могли подписать любого, но только оного игрока «Барселоны», кто бы это был?». Фергюсон сказал, что самый идиотский вопрос, который ему когда-либо задавали, а потом пошутил, назвав Хавьера Маскерано. Затем он сказал: «Вы испытываете мое терпение».

Маскерано был важной частью великой «Барсы», но, конечно, все ожидали услышать фамилию Лео Месси, или хотя бы Хави с Иньестой.

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