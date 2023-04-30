Jan Itor
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Уэйн Руни признался, зачем он повел Криштиану Роналду в McDonald’s, когда они вместе играли в «Манчестер Юнайтед»

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Этого мы о Роналду раньше не знали.

Криштиану Роналду известен своей невероятной страстью к физической подготовке, но Уэйн Руни рассказал, что в первые дни на «Олд Траффорд» португалец не всегда соблюдал здоровую диету.

«Когда я попал в «Юнайтед», мы с Криштиану вместе тренировались. Я помню ночь перед игрой, когда мы остановились в «Макдоналдсе», потому что он хотел бигмак», — сказал лучший бомбардир «Юнайтед» всех времен в интервью.

«Он пытался набрать вес, потому что был таким худым. Я был за рулем, и мне пришлось заехать туда, чтобы купить ему бигмак».

Когда его спросили о нынешней диете Криштиану, которая включает шесть приемов пищи и пять снов в день, Руни ответил: «У него четверо детей, не знаю, как он в это вписывается. Есть Роналду, который выглядит на миллион долларов, а есть я, у которого никогда не было такого тела, но я все равно могу играть 90 минут, тренироваться каждый день».

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