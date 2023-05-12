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И они абсолютно правы.

Выступая на канале ITV, Грэм Сунесс сказал: «Бруно Фернандеш обладает необходимым талантом, у него правильное отношение, когда дело доходит до извинений перед болельщиками. Когда у него что-то не получается, он достаточно храбр, чтобы выйти и сказать пару слов перед камерой. Это достойно восхищения.

«Но то, что ему нужно сделать, чтобы подняться на следующий уровень, то, от чего он должен избавиться — это раздражительность. Еще одна вещь, которая мне не нравится, — это его привычка указывать, что вы должны отдать ему мяч.

«Просто играй, сынок, продолжай! Вскидывать руки вверх и пожимать плечами, когда кто-то не дает тебе пас — такого не бывает у топ-игроков».

С ним согласился Рой Кин: «У него есть одна или две плохие привычки, но опять же, большая сцена для него. У него много талантов, он качественный игрок, мне нравится смотреть на него.

«Но у него есть привычка поднимать руки вверх и указывать на людей. Ему нужно подняться на новый уровень».