Jan Itor
Блог

«Топ-игроки так не делают». Грэм Сунесс и Рой Кин назвали качество Бруну Фернандеша, от которого ему пора избавиться

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

И они абсолютно правы.

Выступая на канале ITV, Грэм Сунесс сказал: «Бруно Фернандеш обладает необходимым талантом, у него правильное отношение, когда дело доходит до извинений перед болельщиками. Когда у него что-то не получается, он достаточно храбр, чтобы выйти и сказать пару слов перед камерой. Это достойно восхищения.

«Но то, что ему нужно сделать, чтобы подняться на следующий уровень, то, от чего он должен избавиться — это раздражительность. Еще одна вещь, которая мне не нравится, — это его привычка указывать, что вы должны отдать ему мяч.

«Просто играй, сынок, продолжай! Вскидывать руки вверх и пожимать плечами, когда кто-то не дает тебе пас — такого не бывает у топ-игроков».

С ним согласился Рой Кин: «У него есть одна или две плохие привычки, но опять же, большая сцена для него. У него много талантов, он качественный игрок, мне нравится смотреть на него.

«Но у него есть привычка поднимать руки вверх и указывать на людей. Ему нужно подняться на новый уровень».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий