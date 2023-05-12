Фанат придумал 5 безумных трансферов для «Ливерпуля» – они возможны так же, как высадка инопланетян на Землю
Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).
Галактикос на «Энфилде».
Амбициозный болельщик, кажется, сдвинул границы возможного и создал самый невероятный стартовый состав «Ливерпуля», какой только можно себе представить. Попытка настолько безумна и нереалистична, что на самом деле достойна восхищения.
Прочтите имена игроков, которых он предлагает купить летом: Ашраф Хакими, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Хвича Кварацхелия и Килиан Мбаппе. Мы даже не будем считать, сколько потребуется денег, чтобы подписать всех этих звезд.
На самом деле, мы можем считать себя счастливыми, если к нам присоединятся 1-2 таких игрока. Джуд Беллингем казался самым вероятным до последних времен, но, кажется, шансов на его трансфер уже нет.
Что касается остальных... Просто посмотрите на это и решите сами:
Комментарии