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Галактикос на «Энфилде».

Амбициозный болельщик, кажется, сдвинул границы возможного и создал самый невероятный стартовый состав «Ливерпуля», какой только можно себе представить. Попытка настолько безумна и нереалистична, что на самом деле достойна восхищения.

Прочтите имена игроков, которых он предлагает купить летом: Ашраф Хакими, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Хвича Кварацхелия и Килиан Мбаппе. Мы даже не будем считать, сколько потребуется денег, чтобы подписать всех этих звезд.

На самом деле, мы можем считать себя счастливыми, если к нам присоединятся 1-2 таких игрока. Джуд Беллингем казался самым вероятным до последних времен, но, кажется, шансов на его трансфер уже нет.

Что касается остальных... Просто посмотрите на это и решите сами: