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Зидан был в шоке.

Рафаэля Варана спросили, правда ли, что он бросил трубку в разговоре с Зиданом, когда Рафаэль был подростком.

«Это был очень сложный и напряженный период в моей жизни. В ноябре того же года я подписал первый взрослый контракт с «Лансом». Команда была в сложной ситуации, но мы избежали вылета.

И в то же время у меня были экзамены в конце сезона. Я знал, что однажды мне придется покинуть «Ланс», потому что клуб был не в лучшей экономической ситуации. Так что у меня было много вещей на уме…

Затем однажды днем Зизу позвонил мне, но я не был уверен, он это был или нет. Я почти не слушал, что он говорил. Потом я начал узнавать его голос. Я чувствовал себя немного глупо и не знал, что сказать. Я был очень напряжен, поэтому я сказал ему: «Хорошо, но я занят в данный момент. Можешь позвонить мне в другой раз?». И я бросил трубку. Спустя годы я все еще вспоминаю об этом…»

К счастью, Зидан нормально отреагировал на ситуацию, иначе Варан не играл бы под руководством Зизу в «Реале».