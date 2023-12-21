Если решение суда не победа Суперлиги, то что это? Ответы на главные вопросы

Разбор Игоря Сергеева.

Решение суда Европейского союза по иску создателей Суперлиги – большое событие, но кажется, оно мало что прояснило, а лишь добавило вопросов.

Начнем с юридической неординарности события. Год назад генеральный адвокат (советник судей, который предоставляет независимое заключение по делу) Афанасиос Рантос заявил, что «действия УЕФА и ФИФА [по санкциям к участникам Суперлиги] совместимы с европейским законодательством».

В 75% дел судьи к нему прислушиваются. Поэтому вердикт удивляет.

Мы за вас прочитали не только двухстраничный судебный пресс-релиз, но и все 50 страниц мотивировочной части решения Европейского суда. И возвращаемся с ответами на главные вопросы.

ФИФА и УЕФА обязаны подчиниться суду и сдаться?

Подчиниться – можно начинать, но не сегодня.

Сдаться, скорее всего, тоже придется.

Коротко о системе правосудия. Европейский суд помогает национальным верно интерпретировать законы союза, выносит решение, которое отправляется обратно в национальный суд.

Суд по иску создателей Суперлиги начался в мае 2021 года в коммерческом суде Мадрида: компания European Superleague Company (ESLC) выступила против ФИФА и УЕФА, утверждая, что правила, касающиеся утверждения соревнований и использования медиаправ, противоречат законодательству ЕС.

«Испытывая некоторые сомнения по данному вопросу», испанский суд передал его в Европейский.

Вердикт такой:

• Любой новый межклубный футбольный проект не требует предварительного одобрения международных ассоциаций.

• Запреты клубам и игрокам участвовать в этих соревнованиях незаконны.

• Единоличный контроль над коммерческими правами ограничивает конкуренцию.

Это явный успех вдохновителей нового европейского турнира.

Но, конечно, и не окончательная победа (об этом дальше). Просто теперь ФИФА и УЕФА не смогут угрожать баном потенциальным участникам Суперлиги.

Дальше выводы Европейского суда поступят в мадридский суд, который просто его продублирует.

Есть ли шанс на успешную апелляцию?

Нет. Уточним: теоретическая возможность есть, реальной – нет.

Европейский суд – высшая инстанция судебной системы Евросоюза, решения которой не могут быть обжалованы.

Чисто гипотетически можно оспорить будущее решение коммерческого суда Мадрида в Испании. Но с учетом сформулированной позиции Европейского суда шансов на успех нет.

Сегодняшнее решение можно толковать по-разному, но пересмотреть уже не получится.

УЕФА, кажется, не испугался. Почему?

ФИФА сообщает, что «проанализирует решение в координации с УЕФА, другими конфедерациями и ассоциациями-членами, прежде чем давать дальнейшие комментарии».

А вот УЕФА реагирует четко.

«Это решение не означает одобрения или утверждения так называемой «суперлиги», а скорее подчеркивает существующий недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА – технический аспект, который уже был признан и рассмотрен в июне 2022 года, – сообщает сайт УЕФА. – Мы уверены в надежности своих новых правил и в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам».

Европейский суд действительно уточняет, что его решение не означает одобрение Суперлиги. Но этот вопрос и не обсуждался – суд оценивал роль ФИФА и УЕФА при создании подобных турниров.

Но что за «технический момент», который УЕФА уже исправил?

The Athletic предполагает, что речь о меморандуме о взаимопонимании с Ассоциацией европейских клубов (ECA). Теперь клубы через ЕСА (кстати, возглавляемой президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи) получили больше полномочий в решениях по еврокубкам.

Только вот есть нюанс: Европейский суд изучал и посчитал незаконными конкретные запреты из уставов УЕФА и ФИФА, которые за последнее время не менялись. Вот они:

– международные матчи, соревнования или турниры, которые не организуются УЕФА, но проводятся на территории УЕФА, требуют предварительного одобрения ФИФА и/или УЕФА и/или соответствующих ассоциаций-членов;

– группы или альянсы между федерациями-членами УЕФА или между лигами или клубами, прямо или косвенно связанными с различными федерациями-членами, не могут создаваться без разрешения УЕФА.

Но если в УЕФА настолько уверены, что их «новые» правила авторизации полностью соответствуют законам ЕС – можно ждать новых судов, но уже по их инициативе.

Великобритания запретит клубам участие в Суперлиге. Можно ли и этот запрет отменить через суд?

Шансов почти нет.

«В ближайшее время мы представим законопроект, который не позволит клубам участвовать в подобных соревнованиях в будущем», – уже отреагировали в министерстве культуры, СМИ и спорта Великобритании.

Но Европейский суд тут не поможет создателям Суперлиги. Британцы не обязаны следовать его решениям после Брексита.

Есть только один вариант: сами английские клубы решат оспорить запрет внутри британской судебно-правовой системы. Но пока желающих не видно. По данным The Athletic, «Ман Сити», «МЮ», «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сообщили, что их позиция по участию в Суперлиге остается прежней – отрицательной.

Прецедент ли это? Может ли футбол уйти из рук ФИФА и УЕФА?

Однозначно это важный прецедент.

Но он не означает установления нового порядка. Да, фактически суд разрешил создание любых коммерческих турниров без согласования УЕФА и ФИФА. Но готовы ли эти турниры соперничать, например, с Лигой чемпионов (вряд ли получится совмещать)? И как они будут интегрированы в систему национальных лиг?

Четких ответов пока нет.

У турниров УЕФА есть история и репутация, у Суперлиги – ни того ни другого. Только лозунги и обещания.

«Монополия УЕФА закончилась. Футбол бесплатный. Теперь клубы не будут терпеть угрозы и наказания. Они вольны сами решать свое будущее, – заявляет исполнительный директор компании A22 Бернд Райхарт, оператора Суперлиги – Болельщикам обещаем бесплатные трансляции всех игр. Клубам гарантированы доход и выплаты солидарности».

Осталось, чтобы болельщики и клубы в это поверили.

Фото: Gettyimages/Martin Rose / Staff, Simone Arveda / Freier Fotograf, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Clive Rose / Staff; Chen Junxia/XinHua/Global Look Press