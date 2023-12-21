Если решение суда не победа Суперлиги, то что это? Ответы на главные вопросы
Разбор Игоря Сергеева.
Решение суда Европейского союза по иску создателей Суперлиги – большое событие, но кажется, оно мало что прояснило, а лишь добавило вопросов.
Начнем с юридической неординарности события. Год назад генеральный адвокат (советник судей, который предоставляет независимое заключение по делу) Афанасиос Рантос заявил, что «действия УЕФА и ФИФА [по санкциям к участникам Суперлиги] совместимы с европейским законодательством».
В 75% дел судьи к нему прислушиваются. Поэтому вердикт удивляет.
Мы за вас прочитали не только двухстраничный судебный пресс-релиз, но и все 50 страниц мотивировочной части решения Европейского суда. И возвращаемся с ответами на главные вопросы.
ФИФА и УЕФА обязаны подчиниться суду и сдаться?
Подчиниться – можно начинать, но не сегодня.
Сдаться, скорее всего, тоже придется.
Коротко о системе правосудия. Европейский суд помогает национальным верно интерпретировать законы союза, выносит решение, которое отправляется обратно в национальный суд.
Суд по иску создателей Суперлиги начался в мае 2021 года в коммерческом суде Мадрида: компания European Superleague Company (ESLC) выступила против ФИФА и УЕФА, утверждая, что правила, касающиеся утверждения соревнований и использования медиаправ, противоречат законодательству ЕС.
«Испытывая некоторые сомнения по данному вопросу», испанский суд передал его в Европейский.
Вердикт такой:
• Любой новый межклубный футбольный проект не требует предварительного одобрения международных ассоциаций.
• Запреты клубам и игрокам участвовать в этих соревнованиях незаконны.
• Единоличный контроль над коммерческими правами ограничивает конкуренцию.
Это явный успех вдохновителей нового европейского турнира.
Но, конечно, и не окончательная победа (об этом дальше). Просто теперь ФИФА и УЕФА не смогут угрожать баном потенциальным участникам Суперлиги.
Дальше выводы Европейского суда поступят в мадридский суд, который просто его продублирует.
Есть ли шанс на успешную апелляцию?
Нет. Уточним: теоретическая возможность есть, реальной – нет.
Европейский суд – высшая инстанция судебной системы Евросоюза, решения которой не могут быть обжалованы.
Чисто гипотетически можно оспорить будущее решение коммерческого суда Мадрида в Испании. Но с учетом сформулированной позиции Европейского суда шансов на успех нет.
Сегодняшнее решение можно толковать по-разному, но пересмотреть уже не получится.
УЕФА, кажется, не испугался. Почему?
ФИФА сообщает, что «проанализирует решение в координации с УЕФА, другими конфедерациями и ассоциациями-членами, прежде чем давать дальнейшие комментарии».
А вот УЕФА реагирует четко.
«Это решение не означает одобрения или утверждения так называемой «суперлиги», а скорее подчеркивает существующий недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА – технический аспект, который уже был признан и рассмотрен в июне 2022 года, – сообщает сайт УЕФА. – Мы уверены в надежности своих новых правил и в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам».
Европейский суд действительно уточняет, что его решение не означает одобрение Суперлиги. Но этот вопрос и не обсуждался – суд оценивал роль ФИФА и УЕФА при создании подобных турниров.
Но что за «технический момент», который УЕФА уже исправил?
The Athletic предполагает, что речь о меморандуме о взаимопонимании с Ассоциацией европейских клубов (ECA). Теперь клубы через ЕСА (кстати, возглавляемой президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи) получили больше полномочий в решениях по еврокубкам.
Только вот есть нюанс: Европейский суд изучал и посчитал незаконными конкретные запреты из уставов УЕФА и ФИФА, которые за последнее время не менялись. Вот они:
– международные матчи, соревнования или турниры, которые не организуются УЕФА, но проводятся на территории УЕФА, требуют предварительного одобрения ФИФА и/или УЕФА и/или соответствующих ассоциаций-членов;
– группы или альянсы между федерациями-членами УЕФА или между лигами или клубами, прямо или косвенно связанными с различными федерациями-членами, не могут создаваться без разрешения УЕФА.
Но если в УЕФА настолько уверены, что их «новые» правила авторизации полностью соответствуют законам ЕС – можно ждать новых судов, но уже по их инициативе.
Великобритания запретит клубам участие в Суперлиге. Можно ли и этот запрет отменить через суд?
Шансов почти нет.
«В ближайшее время мы представим законопроект, который не позволит клубам участвовать в подобных соревнованиях в будущем», – уже отреагировали в министерстве культуры, СМИ и спорта Великобритании.
Но Европейский суд тут не поможет создателям Суперлиги. Британцы не обязаны следовать его решениям после Брексита.
Есть только один вариант: сами английские клубы решат оспорить запрет внутри британской судебно-правовой системы. Но пока желающих не видно. По данным The Athletic, «Ман Сити», «МЮ», «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сообщили, что их позиция по участию в Суперлиге остается прежней – отрицательной.
Прецедент ли это? Может ли футбол уйти из рук ФИФА и УЕФА?
Однозначно это важный прецедент.
Но он не означает установления нового порядка. Да, фактически суд разрешил создание любых коммерческих турниров без согласования УЕФА и ФИФА. Но готовы ли эти турниры соперничать, например, с Лигой чемпионов (вряд ли получится совмещать)? И как они будут интегрированы в систему национальных лиг?
Четких ответов пока нет.
У турниров УЕФА есть история и репутация, у Суперлиги – ни того ни другого. Только лозунги и обещания.
«Монополия УЕФА закончилась. Футбол бесплатный. Теперь клубы не будут терпеть угрозы и наказания. Они вольны сами решать свое будущее, – заявляет исполнительный директор компании A22 Бернд Райхарт, оператора Суперлиги – Болельщикам обещаем бесплатные трансляции всех игр. Клубам гарантированы доход и выплаты солидарности».
Осталось, чтобы болельщики и клубы в это поверили.
Так Суперлига выглядела бы сейчас…
Суперлига никого еще не победила. Но ее создание в будущем – неизбежность
Фото: Gettyimages/Martin Rose / Staff, Simone Arveda / Freier Fotograf, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Clive Rose / Staff; Chen Junxia/XinHua/Global Look Press
Угрожать баном где? Запретить играть в суперлиге нет, но разве суд сказал что они не могут запрещать клубам участие в собственных турнирах?
Адекватные, умные зампчания, сообщения болельщиков клубов со всей Европы просто люто минусуются, а в ответ приводится жалкая аналокия из 50-ых, даже несколько.
Ах, и да. А22 и "спонсоры" явно не захотят ждать лет десять, пока раскочегарится Суперлига с бельгийско-турецкими клубами, как тут глорьё испанских грандов фантазирует. Это просто бизнес.
Так что Суперлига - это тот еще мусор, только в ней топ-клубы уже хотят окончательно "отделиться" от "плебса" и играть сами с собой, не тратя время и не разделяя доходы со всякими Лудогорцами... Хотя казалось бы, продавили свое ФФП, чтобы было еще легче оставаться в "закрытом пуле топ-клубов/денежных мешков", чтобы не образовывались новые топ-клубы(как было с Сити и ПСЖ), так им этого мало, теперь они и играть хотят лишь сами с собой.
Создавай 20 лет назад Суперлигу, в нее никто не позвал Атлетико Мадрид, зато позвали бы Валенсию. Не звали бы ПСЖ, зато позвали бы Лион. Кто знает какие топ клубы будут через 10 лет. Почему ими например не могут стать Астон Вилла и Лейпциг?
которое интернациализировало и обезличило европейский футбол
теперь это ...
- все трансляции бесплатные!!
- Любой новый межклубный спортивный проект не требует предварительного одобрения международных ассоциаций! - создаем любые спортивные проекты, а санкции за участие в них для иностранных спортсменов и клубов - незаконны по самим европейским законам, решено судом.