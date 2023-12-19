Квинси теперь резидент ОАЭ, но это не спасает его от экстрадиции. Ехать на сборы со «Спартаком» – риск

Юридический разбор.

Важная новость для «Спартака»: суперзвезда команды Квинси Промес недавно получил резидентскую визу ОАЭ, пишет «СЭ». Предполагается, что благодаря этому может поехать на зимние сборы в Эмираты, которые пропустил год назад из-за опасений экстрадиции в Нидерланды (вы помните, что игрока на родине приговорили к 18-месячному заключению за нападение на двоюродного брата).

Неужели новый статус защитит Квинси от голландской тюрьмы? Вникает Игорь Сергеев.

Как Промес мог получить визу и что она дает?

Резидентская виза – форма вида на жительство в Эмиратах (там нет понятия ВНЖ или ПМЖ). Выдается на срок от 1 до 10 лет.

Кроме безлимитного проживания в стране виза позволяет работать, инвестировать, учиться, открывать счета, брать кредиты, получать медицинскую помощь и прочие стандартные привилегии. Также она открывает дорогу в ряд стран. Правда, если паспорт ОАЭ дает беспрепятственный въезд в 180 государств, то виза только в шесть – Азербайджан, Грузию, Мальдивы, Сейшельские острова, Узбекистан и Черногорию.

Оснований получения резидентской визы много – от работы в местной компании и учебы до крупных инвестиций и достижений в области науки.

Как ее мог получить Квинси Промес?

Высоковероятно, речь идет о так называемой золотой визе, которая выдается в том числе при покупке недвижимости на сумму от 540 тысяч долларов (2 млн дирхамов).

Гипотетически Промесу могли выдать визу по квоте «выдающихся специализированных талантов» (куда входят спортсмены), но там необходимое условие – рекомендательное письмо от главного спортивного управления страны или одного из спортивных советов. Мотивов для этого у ОАЭ не просматривается. Хотя возможно, мы упустили мощный спойлер – вдруг Квинси собрался в местную лигу.

Одна из привилегий золотой визы – она не требует от получателя посещение ОАЭ раз в полгода.

Важно: продлевать резидентскую визу можно сколько угодно, но на гражданство можно претендовать минимум через 30 лет после ее первого получения.

Золотая виза никак не решает проблему возможной экстрадиции из ОАЭ

С августа 2021 года действует соглашение между Нидерландами и ОАЭ об экстрадиции: каждая сторона по запросу обязуется выдать другой любого человека, которого разыскивают по уголовному делу или уже приговорили к лишению свободы на срок не менее одного года.

Исключение: Эмираты вправе отказать в выдаче своих граждан. А также преследуемого, например, по «гуманитарным соображениям с учетом возраста или состояния здоровья» или если выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам ОАЭ. Но это вряд ли случаи Квинси.

Тревожный факт для Квинси: сейчас в Эмиратах постоянно проводятся совместные операции местных правоохранителей с ФБР и Европолом (штаб-квартира в Гааге).

Например, в июне 2020 года в Дубае по запросу США местная полиция остросюжетно задержала и позже экстрадировала в Штаты полулегендарного кибермошенника Hushpuppi, который через подмену имэйла чуть не увел 100 млн долларов у клуба АПЛ.

А год назад Европол совместно с правоохранителями ОАЭ разоблачил международный наркокартель, который контролировал около трети торговли кокаином в Европе. Операция «Свет пустыни» привела к аресту 49 человек и конфискации 30 тонн кокаина по всему миру. Шесть топ-менеджеров империи, включая двух голландцев, арестовали прямо в Дубае.

Вывод: любому гражданину Нидерландов, если он подозревается в уголовном преступлении, должно быть тревожно в Эмиратах.

Что же делать «Спартаку»?

Быстрый ответ: не брать игрока на сборы в Дубаи. Причин, почему ОАЭ откажется от задержания Квинси по запросу Нидерландов (если такой будет), не просматривается.

Кстати, по запросу Интерпола выдача все еще возможна и из России (между странами нет соглашения, но работает общая европейская конвенция), если так решит генпрокуратура. Из-за общеполитической ситуации этот вариант маловероятен.

Год назад «Спартак» пытался сделать Промесу российский паспорт – возможно, потому что по Конституции граждане России не выдаются в другие страны. Но не получилось (возможно, пока).

«В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в Минспорта. Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства [Промесу] – в марте этого года прокомментировал ситуацию для «СЭ» глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов. – Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным».

Напомните, а что вообще такого натворил Промес

По данным голландского издания De Telegraaf, в ночь с 24 на 25 июля 2020 года Квинси на домашней вечеринке ранил ножом в колено двоюродного брата. Причины назывались разные – вплоть до мести кузену за кражу ожерелья ценой в 3 тысячи евро у тети игрока.

В ноябре прокуратура выдвинула обвинение в покушении на убийство (позже переквалифицировали в на более легкую статью – нападение при отягчающих обстоятельствах).

В декабре его даже задержали на двое суток, но выпустили в статусе подозреваемого.

В феврале 2021 года Промес перешел из «Аякса» в «Спартак» за примерно 9,2 млн долларов, его свободно выпустили из страны.

19 июня 2023 года Промеса признали виновным и приговорили к 18 месяцам тюремного заключения с компенсацией потерпевшему в 7,5 тысяч долларов. Игрок не присутствовал на заседании.

Официальное заявление московского клуба: «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом».

Адвокаты подали апелляцию, которая еще рассматривается – это довольно затяжной процесс.

В июне этого года издание Dutch News сообщило, что Квинси может быть причастен к трафику двух партий наркотиков общим весом 1,37 тонны и примерной стоимостью 82 млн долларов, которые перехватили в 2020 году в бельгийском Антверпене. Оказалось, что телефон Промеса прослушивался полицией в рамках этого расследования.

Окончательный статус Промеса по данному делу пока непонятен. В конце ноября The Athletic сообщил, что основной подозреваемый по имени Марилио планирует признать свою вину, не «впутывая Промеса». Следствие продолжается, рассмотрения дела ожидается в январе 2024 года.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов; unsplash.com/David Rodrigo