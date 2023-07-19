8 комментариев

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Разбор Игоря Сергеева.

«Ман Юнайтед» – еще один топ-клуб клуб, который не вписался в финансовые требования УЕФА. Результат – штраф 300 тысяч из-за «незначительного дефицита безубыточности».

Это и правда досадная мелочь или у клуба намечаются финансовые проблемы на фоне явно затянувшейся продажи?

Что нарушил «МЮ»?

Основной принцип европейского ФФП: нельзя тратить существенно больше, чем зарабатываешь. УЕФА считает, что клубы должны быть «стабильными, платежеспособными и держать свои расходы под контролем».

Слово «существенно» – ключевое. Допустимо заходить в убыток суммарно на 5 млн за три предыдущих календарных года (многие ошибочно считают сезоны), а если владелец готов покрыть минус своими деньгами, то порог расширяется до 30 млн. При подсчетах убыточности не учитываются расходы на стадионы, тренировочные базы, развитие детско-юношеского и женского футбола.

В 2020 году УЕФА серьезно ослабил правила из-за пандемии: два ковидных года засчитали за один, поэтому сейчас УЕФА оценивал безубыточность не за три, а за четыре года – с 2019-го по 2022-й. И главное: часть клубных убытков при достаточном обосновании можно было списывать на последствия пандемии.

Именно в этот период «МЮ» вышел за пределы установленного лимита. Вероятно, «МЮ» не сошелся с проверяющими в оценках финансового ущерба от ковида.

«Изменение методов УЕФА по корректировки потерь от ковида позволило признать только 15 млн из 281 млн евро наших недополученных доходов в отчетном периоде», – поясняет клуб.

В клубе утверждают, что если бы не «непредвиденное изменение», то они остались бы в рамках.

The Athletic уточняет, что владельцы «МЮ» – семья Глейзеров – не покрывали убытки за счет собственных средств, поэтому клуб всегда должен был укладываться в нижний предел в 5 млн евро.

И вот не уложился.

А разве ФФП не отменили? Новые правила применяются только с этого года

Прошедший 2022 год стал последним, который УЕФА оценивала на основе «старых» ФФП – с этого года поэтапно внедряется новые правила финансовой устойчивости.

Основные новации: лимит убытков за счет владельцев увеличен с 30 млн до 60 млн евро, но самое интересное – ограничение расходов на состав до 70 процентов от доходов клуба. Его введут поэтапно: до 90 процентов в 2023 году, 80 процентов – в 2024-м, 70 процентов – с 2025-го.

Повезло, что с этого года начнется новый период отсчета ФФП – годы до 2022 включительно не будут учитываться при дальнейшей оценке. Следующим летом в отчетность пойдет только 2023 год, еще через год – 2023-й и 2024-й, в 2026 году – будет первый полноценный трехлетний период оценки по новым правилам.

Возможно, именно поэтому «МЮ» не оспаривал нарушения и принял наказание.

«Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» разочарован результатом, он принимает этот штраф за то, что УЕФА признает незначительным техническим нарушением своих предыдущих правил финансового фэйр-плей», – замысловато говорится в заявлении клуба.

Немного странно, что «непредвиденное изменение» правил оценки ковидных убытков «Ман Юнайтед» связал именно с переходным периодом в УЕФА – правила приняли только в прошлом году. А 234 из 281 млн евро недополученных доходов были ранее – в 2020 и 2021 годах. Возможно, УЕФА их как-то переоценил не в пользу «МЮ» еще год назад.

В любом случае финансовая история обнулилась. Дальше – новая.

Пока прижимистые Глейзеры выглядят гениями. Они заплатили 300 тысяч штрафа вместо десятков миллионов евро личных вложений. Да-да, так можно было!

У «МЮ» могут быть проблемы с ФФП в Англии. Там ничего не обнулялось

В Премьер-лиге свои финансовые правила.

Ключевое отличие – порог убытков до 15 млн фунтов (17,3 млн евро) за три года. Если клуб нарушает правила, то дополнительные убытки также покрываются за счет владельцев, но не должны превышать 105 млн фунтов (121 млн евро). При этом гарантии стабильного финансирования должны быть предоставленына два года вперед. Иначе – штрафы с баном на трансферы и продление контрактов.

Год назад «МЮ» прошел тест на соответствие английскому правилам безубыточности, что будет сейчас – непонятно. Этим летом в оценку не войдут два ковидных сезона (которые ранее считали за один отчетный период), оцениваются только убытки с сезона-2021/22, что может подпортить общую картину.

The Athletic сообщает, что после сезона-2021/22 «МЮ» зафиксировал в своей отчетности убыток до налогообложения в размере 197 млн евро. В том сезоне из-за ковида клуб недополучил 47 млн евро планируемых доходов.

В любом случае отчетность клуба на грани, несмотря на то что в текущем финансовом году планируется «рекордный уровень доходов» в 630–640 млн фунтов.

В прошлом месяце «МЮ» опубликовал оптимистичные финансовые результаты: за три первых месяца 2023-го выручка выросла до 170 млн фунтов (на 11 процентов больше, чем за тот же период в 2022-м). Но там же есть сравнение за девять месяцев (с июля 2022 года по март 2023-го) – рост выручки всего 4 процента до 481 млн фунтов в сравнении таким же периодом ранее.

Но не надо забывать про траты. Операционные расходы за тот же период остались на прежнем уровне в 508 млн фунтов.

После этого «МЮ» уже купил Мэйсона Маунта за 64,2 млн евро, вот-вот объявят о переходе Андре Онана за 51+4 млн евро. Даже с учетом амортизации трансферов (когда сумма распределяется по сроку контракта) – это очень приличные расходы. Пока клуб продал только Зидана Икбала и Итана Лэрда за общие 1,75 млн евро.

Но в 2024-м будет еще тревожнее, трансферы Маунта и Онана добавят к расходам ориентировочно 20 млн евро в год (без учета зарплат). И клуб явно планирует усиливаться дальше.

По данным The Athletic, чтобы через год не иметь проблем с ФФП, клуб готов продать Харри Магуайра. Скотта Мактоминея, Фреда, Дина Хендерсона, Эрика Байи, Алекса Теллеса, а также выслушает предложения по Энтони Эланга и Аннибалю Межбри. Хорошая новость: возможные продажи Мактоминея и Эланга, не имеющих амортизации трансфера, зачтутся в чистую прибыль.

Глейзеры явно не хотят лезть в карман для увеличения лимита расходов – ни европейского, ни британского. В этом нет смысла, если «МЮ» действительно продадут.

По состоянию на лето 2023-го финансовая ситуация не мешает продаже клуба – от УЕФА отделались штрафом, а прошлые убытки очень вовремя обнулились.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Michael Regan, Ryan Pierse, Clive Brunskill