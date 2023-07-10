Разбор Игоря Сергеева.

Спонсорские контракты «Ман Сити» – бесконечный источник скандалов, интриг, расследований.

В конце июня «Сити» расширил сотрудничество с криптовалютной биржей OKX – теперь логотип компании появится на левом рукаве игровых футболок мужских и женских команд. Forbes оценивает трехлетнюю сделку в 55 млн фунтов.

Отношения начались еще год назад: в марте 2022 года биржа стала официальным партнером «Сити» по обмену криптовалюты, в июле – по тренировочному комплекту формы на сезон-2022/23. По разным оценкам, год логотипа на тренировочных майках обошелся OKX в 15 млн фунтов.

Параллельно спонсор «Ман Сити» стремительно закрепляется на соблазнительном рынке криптовалюты и блокчейна Объединенных Арабских Эмиратов. Закрепляется на рынке страны, которая очевидно связана с «Ман Сити».

У «Сити» очень странный опыт партнерств с финтех-компаниями

«Сити» заключил первую сделку с OKX в марте прошлого года – всего через несколько месяцев после публичных скандалов сразу с двумя финтех-партнерами.

Первый загадочный партнер – 3Key Technologies – появился в ноябре 2021 года. Почти сразу журналисты выяснили, что «официального регионального партнера по анализу торговли децентрализованными финансами» невозможно найти в интернете, а предполагаемые сотрудники могут даже не существовать в реальности.

Клуб моментально среагировал: «Мы проводим дополнительное расследование 3Key Technologies. Партнерство приостановлено, пока клуб не получит удовлетворительные ответы на запросы».

Больше про 3Key мы ничего не слышали.

Второй партнер – Wega. В январе 2022 года издание Off The Pitch не нашло признаков деятельности официального сателлита «Сити» по «акустическим бесконтактным платежам с защищенной картой болельщика». А ведь Wega сотрудничала с «Сити» аж семь лет! Оказалось, что долгосрочный цифровой партнер одного из самых богатых клубов мира не имеет ни активных онлайн-приложений для оформления карт, ни сотрудников, ни внятных контактных данных. Телефон компании в Манчестере неактивен, почтовый адрес – ячейка в небольшом отделении Паддингтона, представитель в Англии – компания 63-летнего юриста из ОАЭ.

Позже выяснились детали: за весь период сотрудничества клуб получил 4 млн фунтов за… 145 активированных фан-карт.

В начале июня 2022-го Wega незаметно пропала из списков партнеров «Сити».

Но новый цифровой партнер «Ман Сити» – игрок совсем другого масштаба.

OKX – мощная криптобиржа. И она реально сотрудничает с «Ман Сити»

– Так, парни, вы должно быть думаете, что OKX – новое гениальное футбольное тактическое построение? Вообще-то нет. Чарли? – подключает помощника Пеп Гвардиола в рекламном ролике.

– Это ваше новое любимое приложение для криптоторговли, – утверждает Чарли.

– Вы слышали этого парня, – завершает предматчевую установку Пеп.

Платформа OKX (ранее OKEx) – одна из крупнейших мировых бирж криптовалют, производных финансовых инструментов (деривативов – фьючерсов, свопов, опционов) и цифровых активов (токены, NFT) с суточным объемом торгов 800-900 млн долларов.

Биржу со штаб-квартирой на Сейшельских островах запустил китайский бизнесмен Мингсин «Стар» Сюй в 2017 году. Через год OKX расширилась на Мальту, где из-за максимально благоприятных юридических условий развивается настоящий криптохаб.

По данным Forbes, сейчас биржа обслуживает более 50 миллионов клиентов на более чем 180 рынках по всему миру. На территории России биржа недоступна – в октябре 2022 года Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайту OKX за «нарушение закона о распространении информации».

Согласно раскрытой отчетности на январь 2023 года, OKX имеет подтвержденные резервы чистых активов в 7,5 млрд долларов – самые большие среди всех крупных криптобирж . Звучит надежно, пусть и саму отрасль крипты сильно потряхивает: во время «криптозимы» рынок потерял почти 2 млрд долларов капитализации, внезапно обанкротилась одна из крупнейших криптобирж FTX. Но OKX на подъеме.

И с марта 2022 года OKX тесно сотрудничает с «Ман Сити».

«Новое партнерство объединяет наши общие ценности: инновации, стремление к успеху и нахождение на передовых рубежах соответствующих отраслей, – гордился при подписании соглашения операционный директор City Football Group Роэль де Врис, – Футбол и криптовалюты объединяет нечто важное: они для всех, они создают вовлеченность всего общества».

OKX увидела потенциал в привлечении футбольных болельщиков с помощью инновационных возможностей Web3 – это концепция нового, третьего поколения интернета, работающего на технологии блокчейна и экономике токенов. Очень упрощенно: данные пользователей хранятся не на серверах крупных корпораций (вроде Google), а в децентрализованных базах данных, что позволяет пользователям коммуницировать между друг другом напрямую.

С использованием этой технологии был запущен проект OKX Collective – это уникальная виртуальная метавселенная, которая позволяет фанатам «Ман Сити» получить доступ к прямому общению с любимыми игроками или специальному клубному контенту.

Например, там сейчас можно обнаружить эксклюзивный музыкальный сет Джека Грилиша в коллабе со звездным диджеем Оливером Хелденсом или ограниченную коллекцию токенов NFT. В метавселенной можно в конкурсах выиграть мерч, возможность посещения закрытых автограф-сессий, билеты на командные тренировки и матчи. Кстати, одновременно «Сити» продолжает выпускать на популярной платформе Socios.com фан-токен $CITY.

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За последний год OKX объявила о сотрудничестве с командой «Формулы-1» «Макларен», олимпийской сборной Австралии, автогонщиком Даниэлем Риккардо, гольфистом Яном Поултером и сноубордистом Скотти Джеймсом. От «Сити» послами бренда стали Джек Грилиш и Алекс Гринвуд.

По разным оценкам, общие ежегодные расходы OKX на спортивные партнерства составляют от 80 до 100 млн долларов.

Партнерство с «Сити» совпало с выходом OKX на рынок ОАЭ

В июне прошлого года появились первые анонсы выхода OKX на ближневосточный рынок – биржа планировала закрепиться в ОАЭ после разрешения регулирующих органов на обслуживание клиентов. Уже через месяц OKX получила временную лицензию в Дубае.

В ноябре OKX проспонсировала Abu Dhabi Finance Week – одно из ведущих финтех-мероприятий для лидеров отрасли, финансовых учреждений, инвесторов и регуляторов.

Месяц назад OKX получила подготовительную лицензию на минимально жизнеспособный продукт, что позволяет продвигать бренд в Дубае, начинать отношения с банками и обучать инвесторов. После получения окончательной операционной лицензии будет доступен полный перечень услуг, включая депозиты, операции и снятие средств в эмиратских дирхамах.

Руководство ОАЭ с 2018-го реализует стратегию блокчейна в стране. Цель: стать первым в мире работающим на блокчейне правительством и создать благоприятный климат для развития криптовалютных проектов. Предполагается создание цифрового правительства, предоставление государственных услуг и перевод 50 процентов государственных транзакций на платформу блокчейн.

Год назад был запущен проект «Метавселенная Дубая», направленный ​​на поощрение инноваций в новых технологиях.

По версии Henley & Partners, в Эмираты в 2022 году должно было перебраться рекордное число долларовых миллионеров – около 4 тыс человек.

Очень перспективный для криптобизнеса рынок .

«Руководство ОАЭ внедрило технологии блокчейна и продолжает вкладывать значительные средства в криптоэкосистему, — сообщил изданию Blockworks генеральный менеджер OKX Dubai Ленникс Лай. – Для нас это естественная партнерская юрисдикция и долгосрочная игра».

Смущает, правда, вот что: год назад группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила ОАЭ в «серый список» государств, где выявлены существенные нарушения в области отмывания денег.

Кстати, обанкротившаяся криптобиржа FTX год назад одной из первых прошла лицензирование в Дубае.

Могут ли быть проблемы с АПЛ? Лига из-за споров с «Сити» теперь проверяет все контракты свыше миллиона

Напоминание: «Ман Сити» через холдинг City Football Group и группу ADUG фактически принадлежит члену королевской семьи Арабских Эмиратов шейху Мансуру бен Зайеду аль-Найяну, который с марта этого года является вице-президентом страны.

«Сити» и их спонсоры – эпос со множеством судов и внутренних разбирательств. Главная претензия к клубу со стороны лиги – обход английского ФФП через через фиктивные партнерства. В феврале АПЛ официально обвинила «Сити» в 110 нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

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Мы уже поняли, что вся активность OKX на ближневосточном рынке хронологически совпадает с партнерством с «Ман Сити». Логичный вопрос: нет ли здесь конфликта интересов?

Согласно отчету GlobalData, «Ман Сити» в сезоне-2022/23 имел спонсорские соглашения с 47 брендами, при этом 75 процентов общего спонсорского дохода клуба приходятся всего на пять крупнейших партнеров. Криптобиржа OKX неожиданно входит в топ-3 вместе с Puma и Etihad Airways. Puma является техническим спонсором клуба, Etihad платит за название стадиона, а OKX – за рекламу и лого на форме для тренировок.

У OKX вроде бы нет даже косвенной связи с собственниками с «Сити», тем более криптобиржа работает в Дубае, а не в родном для шейха Мансура эмирате Абу-Даби. Но не стоит забывать, что его семья руководит всей страной. Мансур еще и женат на дочери эмира Дубая. Ну и под конфликтом интересов учитываются не только прямые связи, но различные преференции и взаимные услуги.

Вот пример для того, чтобы понять уровень влияния шейха Мансура на родине: национальный интернет-провайдер Etisalat напрямую не связан с «Ман Сити», но в этом нет острой необходимости – по данным The Times, в 2012-13 годах «Сити» получил 30 млн фунтов от провайдера по одной из схем обхода ФФП.

Среди топ-10 партнеров «Сити» в сезоне-2022/23 видим четыре эмиратских компании (Etihad Airways, Etisalat, Abu Dhabi Tourism, Emirates Palace) и столько же иностранных со штаб-квартирой в ОАЭ (Puma, OKX, Nexen Tyres, Sony). Две оставшиеся компании из десятки: производитель пива Asahi и онлайн-казино LeoVegas, которым на ближневосточном рынке делать нечего.

Многие партнеры клуба из других стран также имеют региональные представительства в Эмиратах. Правда, здесь не стоит искать чего-то криминального, ведь рынок реально перспективный.

У «Сити» уже 10 арабских спонсоров – почти все связаны с родственниками боссов. Похоже, троллят АПЛ

Но при спорных спонсорах у АПЛ есть защита: одним из следствий давних споров между «Сити» и лигой стали обновленные в декабре 2021 года правила в части оценки спонсорских сделок.

По правилам прибыльности и устойчивости АПЛ, все «пороговые сделки» свыше миллиона фунтов (Threshold Transaction) проверяют на конфликт интересов. Если его установят, то проводится независимая оценка сделки на соответствие рынку. Когда находят нарушения, то сделка либо аннулируется, либо проводится по стоимости, предложенной АПЛ. При этом сама по себе сделка со связанной стороной не нарушение, если ее условия адекватны.

Вывод: АПЛ должна все контролировать. Лига наверняка проверяла прошлогодние сделки «Сити» с OKX, проверит и недавнюю. При любом исходе проверки спонсорский контракт должен будет соответствовать рынку. Может быть только одна возможная проблема – «Ман Сити» исторически не очень охотно делится с лигой необходимой документацией.

У OKX бывают проблемы с китайской полицией. Это не очень приятно для имиджа «Сити»

Издание The Athletic со ссылкой на эксперта в области цифровых активов писало, что криптовалютные компании любят спонсировать футбольные клубы, потому что они поняли, что это самый дешевый способ найти своих основных новых клиентов – молодых мужчин. Но если эти клиенты в итоге теряют деньги – именно клуб получает весь негатив.

Год назад ассоциация английских болельщиков выступила с заявлением: «Клубы слишком быстро вступают в партнерские отношения, которые стремятся монетизировать вовлечение фанатов, и продвигают продукты, которые вводят в заблуждение и часто слишком упрощенно описывают природу криптоинвестиций».

С ноября 2021 года АПЛ официально расследует растущие партнерства клубов с криптокомпаниями. Новой информации о расследовании не было, но сама лига успела заключить контракт с французской платформой фэнтези-спорта Sorare для продажи токенов NFT. Издание Sky News оценивает сделку в 30 млн фунтов в год. Сейчас практически у всех команд АПЛ в партнерах есть криптовалютный проект.

При том, что биржа OKX входит в топ-3 рейтинга надежности Trust Score по данным аналитического ресурса CoinGecko, она недоступна в США (где наиболее строгие требования к прозрачности) и совсем недавно ушла из Канады из-за «новых правил».

Еще больше настораживает другая история.

По данным Forbes, в октябре 2020 года полиция Китая задержала основателя биржи OKX Стара Сюя (есть версия, что он сотрудничал со следствием) почти на неделю в рамках расследования гонконгского криптопроекта OK Group. Сюй юридически не связан с OKX, но биржа приостановила все операции по снятию криптовалюты на неопределенный срок с однозначной формулировкой: «Мы потеряли связь с заинтересованным владельцем закрытого ключа».

Биржа возобновила выдачу средств только после «освобождения» основателя, хотя настаивала, что в событиях нет связи. Удар по репутации OKX: после нормализации работы клиенты перевели к конкурентам Binance активы на сумму около 56 млн долларов, около 113 млн было выведено кэшем.

Сюй и до этого нарывался на китайскую полицию. По данным Finance Magnates, в 2018 году полиция Шанхая арестовала его по обвинению инвесторов в мошенничестве – по их утверждению, они понесли большие убытки из-за умышленно организованного OKX сбоя системы. Однако Сюя освободили через 24 часа «после оказания содействия властям в расследовании манипуляций с криптовалютой».

Так что «Ман Сити» должен быть готов к имиджевым потерям, если китайская полиция не оставит в покое основателя OKX.

Фото: Gettyimages.ru/Warren Little / Staff, Anthony Kwan / Stringer, Michael Regan / Staff, Catherine Ivill / Staff; mancity.com; okx.com