Эмир Катара планирует покупку «МЮ», хотя владеет «ПСЖ». А так можно?

«Ман Юнайтед», кажется, ждут эпохальные перемены. При этом возможная продажа не удивляет (Глейзеры давно к этому шли), удивляет возможный покупатель.

К клубу присматривается эмир Катара и фактический владелец «ПСЖ» Тамим бен Хамад Аль-Тани, которого называют болельщиком «МЮ». Ожидается, что катарские инвесторы, связанные с королевской семьей, вот-вот сделают официальное предложение.

Правозащитники из Amnesty International предупреждают о протестах: «Заявка Катара на покупку «Манчестер Юнайтед» станет продолжением поддерживаемого государством проекта по отмыванию спорта».

Но это пока не выглядит серьезным препятствием, а вот правила УЕФА – вполне. Они запрещают владеть двумя клубам, которые могут встречаться в одном соревновании.

По данным The Guardian, в Катаре уже ищут решение, а пока основная стратегия шейхов выглядит довольно незамысловато – показать УЕФА, что каждый клуб будет контролироваться отдельной организацией. На такую схему их вдохновил прецедент Red Bull: «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг» могут играть в одном турнире.

Получится этот фокус или нет? Ответить однозначно не могут ни в Катаре, ни в УЕФА. Давайте вникнем в юридические нюансы и поищем лазейки.

Кому по документам принадлежит «ПСЖ»?

С 2011 года «ПСЖ» владеет компания Qatar Sports Investments (QSI) из Дохи, а его председатель – босс «ПСЖ» Нассер ​​Аль-Хелайфи. QSI – дочка суверенного фонда благосостояния Катара (Qatar Investment Authority) с оценочными активами в 450 млрд долларов. QIA принадлежит государству, подотчетен Высшему совету по экономическим вопросам и инвестициям (SCEAI) под председательством эмира Катара (того самого Тамима бен Хамада Аль-Тани). Председателем совета директоров фонда является министр иностранных дел шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль-Тани. В совете еще трое представителей королевской семьи.

Из названия очевидно, что профиль катарского конгломерата – инвестиции в спорт. Причем «ПСЖ» их не единственный футбольный проект в Европе. В октябре 2022 года QSI купил 21,67% акций «Браги» за более чем 100 миллионов евро. А в январе сообщалось об интересе к клубам АПЛ – вроде как обсуждались инвестиции в «Тоттенхэм» и/или «Вест Хэм» в рамках стратегии на 2023 год.

Осталось добавить, что QSI – это не только прямые инвестиции, а еще увесистый спонсорский пакет. Сейчас среди коммерческих партнеров «ПСЖ» россыпь катарских компаний – от глобальной сети спортивных каналов beIN Sports до Национального банка Катара. Председатель телеканала, кстати, – босс парижан Нассер ​​Аль-Хелайфи, а владелец банка – все тот же фонд благосостояния.

Так что сотрудничество с финансовый точки зрения гиперперспективное.

Почему QSI скупает клубы в Европе? Разве УЕФА не запрещает?

Ни одно физическое или юридическое лицо (включая холдинговые и дочерние компании) не может контролировать или оказывать влияние более чем на один клуб, когда может быть поставлена ​​под угрозу честность любого матча или соревнования

Здесь надо уточнить, что эти нормы касаются только турниров УЕФА – Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В правилах всех этих турниров есть целый блок «Целостность соревнований», где для непонятливых высечено в граните: «Никто не может быть одновременно вовлечен прямо или косвенно, в любом качестве, в управление и/или спортивную деятельность более чем одного клуба». Далее более подробно разжевывается недопустимые «контроль» и «влияние» со стороны одного владельца на два клуба:

владеть большинством голосов акционеров;

право назначать или смещать большинство членов административного, управленческого или надзорного органа клуба;

быть акционером и единолично контролировать большинство голосов акционеров в соответствии с соглашением, заключенным с другими акционерами клуба;

иметь возможность оказывать любым способом решающее влияние на принятие решений в клубе.

Более того, сформулирована даже позиция Спортивного арбитражного суда (CAS): в случаях параллельного владения есть вероятность сговора для получения выгодных результатов, особенно в групповых турнирах.

Вроде все понятно, вопрос закрыт, катарцы никогда не купят «МЮ». Но… А как же «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг», которым позволили сыграть в одной группе в Лиге Европы-2018/19. Или «Брага», которая теоретически тоже может сыграть с «ПСЖ».

То, что двум клубам Red Bull разрешили играть в одном турнире – распространенный миф

Когда «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» впервые отобрались в один еврокубковый турнир в 2017 году, судебная палата УЕФА провела большую проверку.

И вынесла... отрицательное заключение , установив сразу несколько основных признаков недопустимого «решающего влияния» Red Bull на каждую из команд:

возможность контролировать и влиять на членов ассоциации FC Red Bull Salzburg e.V, которая фактически владеет «Ред Булл Зальцбургом»

необычно высокий уровень дохода от Red Bull через спонсорские соглашения у обоих клубов

предоставление «Лейпцигу» значительного кредитного финансирования от Red Bull на выгодных условиях

официальное соглашение о сотрудничестве, заключенное клубами

необычно высокий уровень трансферов игроков между клубами в прошлых сезонах.

Оба клуба учли замечания и быстро их устранили, чтобы получить допуск к соревнованиям УЕФА.

Как?

В частности, расторгли договор о сотрудничестве и часть кредитных. Но самое главное, Red Bull юридически потерял контроль над австрийским клубом – из генеральной ассамблеи ассоциации-владельца «Зальцбурга» и правления самого клуба исключили лиц, которые даже предположительно могли быть связаны с Red Bull, а спонсорское соглашение пересмотрели – снизили суммы до уровня «отсутствия решающего влияния» .

То есть структура владения и управления «Зальцбургом» изменилась настолько, что их взаимоотношения с Red Bull упростились до уровня клуб-спонсор без (даже возможности) вмешательства в управление. Считается, что корпорация пожертвовала одним проектом в пользу флагманского – «РБ Лейпциг». Кстати, РБ – это не то, что вы подумали, а RasenBallsport («Клуб по игре с мячом на газоне»).

А как же шейхи выкрутились с покупкой «Браги»? УЕФА пока никак не реагирует на эту сделку – не время. Аффилированность португальцев и «ПСЖ» рассмотрят, только когда и если они попадут в один турнир. Именно тогда определят, существенно ли влияет на клуб обладатель 20 процентов акций.

А эмиру Катара точно нужна сделка без «решающего влияния»?

Сообщается, что власти Катара внимательно изучают прецедент Red Bull, но при этом их не устраивает миноритарная доля в «МЮ». Шейхам не нужна дорогая игрушка без пульта управления.

Показать УЕФА, что «МЮ» не будет управляться той же структурой и персоналом, что и «ПСЖ», – довольно примитивный вариант. Несмотря на это, железно оценить его перспективы в процентах невозможно.

Важно, что каждый случай уникален и УЕФА не выносит решения «по умолчанию». Нормы с одной стороны прописаны в несколько пунктов, с другой – в них остается абстрактное «существенное влияние», четких критериев которого нет. Но пока кажется, что для катарцев слишком много препятствий, учитывая сомнения в честности сделок «ПСЖ» и спонсоров. Как мы знаем, АПЛ сейчас особо заботит этот вопрос.

Но попытки точно будут. Sky Sports уже сообщил, что заявка Катара не связана с владельцами QSI или президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи.

Тамим бен Хамад Аль-Тани с экс-премьер министром Великобритании Терезой Мэй

Но даже если владельцем будет какой-то другой катарский конгломерат, УЕФА все равно поищет конечных бенефициаров пирамиды, а самое главное – цепочки влияния на клубы. Если следы запутаются или исчезнут где-то в катарской пустыне, никто не даст зеленый свет. Но пока до этого далековато – на уровне заключения сделки одобрение УЕФА не требуется. Правила касаются только попадания в один турнир, а сейчас «МЮ» и «ПСЖ» играют в разных соревнованиях.

Не стоит забывать, что у эмира Катара в рукаве есть джокер – член Исполнительного комитета УЕФА и председатель Ассоциации европейских клубов Нассер ​​Аль-Хелайфи, который уже нашел общий язык с боссом союза Александером Чеферином и рабочую стратегию (если правила не обойти, поменяй их).

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На «МЮ» есть и другие претенденты – Apple, Илон Маск, Джим «хотел-купить-Челси» Рэтклифф и загадочный инвестор из загадочной Саудовской Аравии.

Sky Sports сообщает, что потенциальные покупатели до этой пятницы представят заявки с суммой и финансовыми гарантиями. Стартовая цена лота – 5 млрд фунтов.

Важно не забывать, что саму сделку еще должна будет одобрить АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Carl Court – Pool, Matthias Kern/Bongarts, Laurence Griffiths, Alex Grimm, Alexander Hassenstein