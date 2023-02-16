Эмир Катара планирует покупку «МЮ», хотя владеет «ПСЖ». А так можно?
«Ман Юнайтед», кажется, ждут эпохальные перемены. При этом возможная продажа не удивляет (Глейзеры давно к этому шли), удивляет возможный покупатель.
К клубу присматривается эмир Катара и фактический владелец «ПСЖ» Тамим бен Хамад Аль-Тани, которого называют болельщиком «МЮ». Ожидается, что катарские инвесторы, связанные с королевской семьей, вот-вот сделают официальное предложение.
Правозащитники из Amnesty International предупреждают о протестах: «Заявка Катара на покупку «Манчестер Юнайтед» станет продолжением поддерживаемого государством проекта по отмыванию спорта».
Но это пока не выглядит серьезным препятствием, а вот правила УЕФА – вполне. Они запрещают владеть двумя клубам, которые могут встречаться в одном соревновании.
По данным The Guardian, в Катаре уже ищут решение, а пока основная стратегия шейхов выглядит довольно незамысловато – показать УЕФА, что каждый клуб будет контролироваться отдельной организацией. На такую схему их вдохновил прецедент Red Bull: «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг» могут играть в одном турнире.
Получится этот фокус или нет? Ответить однозначно не могут ни в Катаре, ни в УЕФА. Давайте вникнем в юридические нюансы и поищем лазейки.
Кому по документам принадлежит «ПСЖ»?
С 2011 года «ПСЖ» владеет компания Qatar Sports Investments (QSI) из Дохи, а его председатель – босс «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи. QSI – дочка суверенного фонда благосостояния Катара (Qatar Investment Authority) с оценочными активами в 450 млрд долларов. QIA принадлежит государству, подотчетен Высшему совету по экономическим вопросам и инвестициям (SCEAI) под председательством эмира Катара (того самого Тамима бен Хамада Аль-Тани). Председателем совета директоров фонда является министр иностранных дел шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль-Тани. В совете еще трое представителей королевской семьи.
Из названия очевидно, что профиль катарского конгломерата – инвестиции в спорт. Причем «ПСЖ» их не единственный футбольный проект в Европе. В октябре 2022 года QSI купил 21,67% акций «Браги» за более чем 100 миллионов евро. А в январе сообщалось об интересе к клубам АПЛ – вроде как обсуждались инвестиции в «Тоттенхэм» и/или «Вест Хэм» в рамках стратегии на 2023 год.
Осталось добавить, что QSI – это не только прямые инвестиции, а еще увесистый спонсорский пакет. Сейчас среди коммерческих партнеров «ПСЖ» россыпь катарских компаний – от глобальной сети спортивных каналов beIN Sports до Национального банка Катара. Председатель телеканала, кстати, – босс парижан Нассер Аль-Хелайфи, а владелец банка – все тот же фонд благосостояния.
Так что сотрудничество с финансовый точки зрения гиперперспективное.
Почему QSI скупает клубы в Европе? Разве УЕФА не запрещает?
Ни одно физическое или юридическое лицо (включая холдинговые и дочерние компании) не может контролировать или оказывать влияние более чем на один клуб, когда может быть поставлена под угрозу честность любого матча или соревнования
Здесь надо уточнить, что эти нормы касаются только турниров УЕФА – Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
В правилах всех этих турниров есть целый блок «Целостность соревнований», где для непонятливых высечено в граните: «Никто не может быть одновременно вовлечен прямо или косвенно, в любом качестве, в управление и/или спортивную деятельность более чем одного клуба». Далее более подробно разжевывается недопустимые «контроль» и «влияние» со стороны одного владельца на два клуба:
- владеть большинством голосов акционеров;
- право назначать или смещать большинство членов административного, управленческого или надзорного органа клуба;
- быть акционером и единолично контролировать большинство голосов акционеров в соответствии с соглашением, заключенным с другими акционерами клуба;
- иметь возможность оказывать любым способом решающее влияние на принятие решений в клубе.
Более того, сформулирована даже позиция Спортивного арбитражного суда (CAS): в случаях параллельного владения есть вероятность сговора для получения выгодных результатов, особенно в групповых турнирах.
Вроде все понятно, вопрос закрыт, катарцы никогда не купят «МЮ». Но… А как же «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг», которым позволили сыграть в одной группе в Лиге Европы-2018/19. Или «Брага», которая теоретически тоже может сыграть с «ПСЖ».
То, что двум клубам Red Bull разрешили играть в одном турнире – распространенный миф
Когда «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» впервые отобрались в один еврокубковый турнир в 2017 году, судебная палата УЕФА провела большую проверку.
И вынесла... отрицательное заключение, установив сразу несколько основных признаков недопустимого «решающего влияния» Red Bull на каждую из команд:
- возможность контролировать и влиять на членов ассоциации FC Red Bull Salzburg e.V, которая фактически владеет «Ред Булл Зальцбургом»
- необычно высокий уровень дохода от Red Bull через спонсорские соглашения у обоих клубов
- предоставление «Лейпцигу» значительного кредитного финансирования от Red Bull на выгодных условиях
- официальное соглашение о сотрудничестве, заключенное клубами
- необычно высокий уровень трансферов игроков между клубами в прошлых сезонах.
Оба клуба учли замечания и быстро их устранили, чтобы получить допуск к соревнованиям УЕФА.
Как?
В частности, расторгли договор о сотрудничестве и часть кредитных. Но самое главное, Red Bull юридически потерял контроль над австрийским клубом – из генеральной ассамблеи ассоциации-владельца «Зальцбурга» и правления самого клуба исключили лиц, которые даже предположительно могли быть связаны с Red Bull, а спонсорское соглашение пересмотрели – снизили суммы до уровня «отсутствия решающего влияния».
То есть структура владения и управления «Зальцбургом» изменилась настолько, что их взаимоотношения с Red Bull упростились до уровня клуб-спонсор без (даже возможности) вмешательства в управление. Считается, что корпорация пожертвовала одним проектом в пользу флагманского – «РБ Лейпциг». Кстати, РБ – это не то, что вы подумали, а RasenBallsport («Клуб по игре с мячом на газоне»).
А как же шейхи выкрутились с покупкой «Браги»? УЕФА пока никак не реагирует на эту сделку – не время. Аффилированность португальцев и «ПСЖ» рассмотрят, только когда и если они попадут в один турнир. Именно тогда определят, существенно ли влияет на клуб обладатель 20 процентов акций.
А эмиру Катара точно нужна сделка без «решающего влияния»?
Сообщается, что власти Катара внимательно изучают прецедент Red Bull, но при этом их не устраивает миноритарная доля в «МЮ». Шейхам не нужна дорогая игрушка без пульта управления.
Показать УЕФА, что «МЮ» не будет управляться той же структурой и персоналом, что и «ПСЖ», – довольно примитивный вариант. Несмотря на это, железно оценить его перспективы в процентах невозможно.
Важно, что каждый случай уникален и УЕФА не выносит решения «по умолчанию». Нормы с одной стороны прописаны в несколько пунктов, с другой – в них остается абстрактное «существенное влияние», четких критериев которого нет. Но пока кажется, что для катарцев слишком много препятствий, учитывая сомнения в честности сделок «ПСЖ» и спонсоров. Как мы знаем, АПЛ сейчас особо заботит этот вопрос.
Но попытки точно будут. Sky Sports уже сообщил, что заявка Катара не связана с владельцами QSI или президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи.
Тамим бен Хамад Аль-Тани с экс-премьер министром Великобритании Терезой Мэй
Но даже если владельцем будет какой-то другой катарский конгломерат, УЕФА все равно поищет конечных бенефициаров пирамиды, а самое главное – цепочки влияния на клубы. Если следы запутаются или исчезнут где-то в катарской пустыне, никто не даст зеленый свет. Но пока до этого далековато – на уровне заключения сделки одобрение УЕФА не требуется. Правила касаются только попадания в один турнир, а сейчас «МЮ» и «ПСЖ» играют в разных соревнованиях.
Не стоит забывать, что у эмира Катара в рукаве есть джокер – член Исполнительного комитета УЕФА и председатель Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи, который уже нашел общий язык с боссом союза Александером Чеферином и рабочую стратегию (если правила не обойти, поменяй их).
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На «МЮ» есть и другие претенденты – Apple, Илон Маск, Джим «хотел-купить-Челси» Рэтклифф и загадочный инвестор из загадочной Саудовской Аравии.
Sky Sports сообщает, что потенциальные покупатели до этой пятницы представят заявки с суммой и финансовыми гарантиями. Стартовая цена лота – 5 млрд фунтов.
Важно не забывать, что саму сделку еще должна будет одобрить АПЛ.
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Фото: Gettyimages.ru/Carl Court – Pool, Matthias Kern/Bongarts, Laurence Griffiths, Alex Grimm, Alexander Hassenstein
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