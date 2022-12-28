Расскажите свою историю.

В IRONSTAR «новой звездой» называют старт, который проводится впервые. В этом году таких стартов было два – Екатеринбург 21-22 июля и Нижний Новгород 4-5 августа.

А еще новые звезды – это сами спортсмены. Те, кто в первый раз участвуют в женских забегах, в первый раз плывут на заплыве SWIMSTAR или впервые делают триатлон – любой, от спринта до первой «железки». Спортсмены, которые приезжают в новые для себя локации стартов IRONSTAR, чтобы «открыть» свой новый город, или посещают новые старты, появившиеся в серии только в этом году. Те, кто уже делали триатлон, но с прошлого раза очень сильно спрогрессировали и по-новому подошли к уже знакомой дистанции.

Что нового произошло с вами в этом году на стартах серии IRONSTAR ? Вспомните о своем опыте, расскажите в посте и станьте новой звездой.

Условия конкурса

Напишите подробный рассказ с фотографиями об одном из стартов IRONSTAR, в котором приняли участие в 2023 году (или собираетесь принять участие и очень этого ждете). Не забудьте рассказать, что в чем новизна вашего опыта. Упоминание других организаторов триатлонных стартов снимает участника с конкурса. Опубликуйте пост с рассказом на Sports.ru в период с 25 августа по 10 сентября . Посмотрите подробную инструкцию с пошаговыми картинками, как зарегистрироваться на сайте и создать первый пост. В конце поста, после рассказа, напишите название номинации, в которой участвует ваш пост. Поставьте в посте теги Ironstar Triathlon Russia и Личный опыт – посты без этих тегов в конкурсе не участвуют. С 11 по 14 сентября жюри от IRONSTAR и Sports.ru выберет лучшие посты. 15 сентября мы объявим итоговых победителей в 4 номинациях и в течение недели свяжемся с ними, чтобы вручить призы.

Номинации

« Новая звезда среди стартов ». Лучший рассказ о новом старте 2023 года – здесь будут оцениваться только рассказы о триатлонных стартах в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. « Новая звезда среди триатлетов ». Лучший рассказ о спортивном дебюте в триатлоне, самом классном прогрессе этого года, первом выступлении на новой для вас дистанции на стартах IRONSTAR или в новой для вас локации. Если вы уже делали триатлон, но с прошлого раза очень сильно спрогрессировали и по-новому подошли к уже знакомой дистанции, то ваш опыт тоже подходит для номинации. Главное условие – в вашем рассказе должно быть что-то, что было для вас новым. « Новая звезда среди пловцов ». Лучший рассказ о выступлении на заплывах SWIMSTAR. « Новая звезда-бегунья ». Лучший рассказ о первом опыте участия в IRONLADY.

Состав жюри

Победителей в каждой номинации выберут сотрудники IRONSTAR и Sports.ru:

Мария Ломакина, директор отдела маркетинга IRONSTAR

Елена Еремичева, руководитель PR-направления IRONSTAR

Лев Горбачев, менеджер по продажам IRONSTAR

Юлия Пухкал, редактор раздела «Здоровье» на Sports.ru

Жюри будет оценивать посты как на соответствие правилам конкурса и теме номинации, так и на креативность и интересность. Победителями станут авторы самых ярких и запоминающихся историй.

Что получат победители

Победитель 1 номинации: слот на любую гонку IRONSTAR 2023/2024 (кроме дистанции 226) и беговая футболка.

Победитель 2 номинации: слот на любую гонку IRONSTAR 2023/2024 (кроме дистанции 226) и беговая майка.

Победитель 3 номинации: слот на любой заплыв SWIMSTAR 2023/2024 и футболка SWIMSTAR.

Победитель 4 номинации: слот на любой забег IRONLADY 2023/2024 и кепка IRONLADY.

Посты всех победителей будут опубликованы на главной странице Sports.ru и в соцсетях проекта, где их увидят 25 миллионов человек.

А еще все победители попадут на закрытую вечеринку ALL STARS в декабре 2023 года. Это традиционная вечеринка закрытия сезона, на которую все мечтают попасть, но приглашение получают только партнеры и звезды. В этом году у каждого есть шанс стать новой звездой IRONSTAR.

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