Отправляемся в путешествие. Футболисты уже вернулись из отпуска и начали подготовку к новому сезону. А какие направления игроки обычно выбирают для отдыха? Чем можно удивить миллионеров, у которых есть все? Собрали для вас самые интересные локации и активности: от очень популярных до крайне необычных.

***

Какой бы отдых ни выбрали вы – спокойный с экскурсиями и пляжем, спортивный с горными лыжами и парашютом или экстремальный с альпинизмом и дайвингом – не стоит рассчитывать исключительно на собственное везение, ведь в отпуске может случиться всякое. Страховка путешественника от «Ингосстраха» позволит чувствовать себя уверенно и сэкономить деньги в поездке.

Полис покрывает самые разные случаи: риски, связанные с COVID-19, амбулаторное лечение, неотложное посещение врача, расходы на лекарства по рецепту и транспортировку. Кроме того, полис подходит для любой визы и оформляется онлайн за несколько минут. Сама помощь доступна круглосуточно на 13 языках.

Используйте промокод sportsru_10 с 24 июля по 23 августа 2023 года при оформлении полиса выезжающих за рубеж и получите скидку 10%.

Ибица, Египет, Миконос. Футболисты обожают курортный отдых

Последний финал ЛЧ прошел вечером субботы, а чемпионский парад «Ман Сити» запланировал на понедельник. Накануне, в воскресенье, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд, Кайл Уокер и Джон Стоунз нашли окошко в графике, сели на частный самолет и рванули на Ибицу.

Игроки «Сити» заняли целый этаж в популярном отеле Ushuaia Ibiza Beach – на все радости жизни у них была только одна ночь.

В то же время в том же отеле отдыхал защитник «МЮ» Лисандро Мартинес.

Футболисты обожают этот тусовочный средиземноморский остров: не только из-за насыщенной ночной жизни – здесь походы в клубы можно совмещать со спокойным пляжным отдыхом и посещением исторически значимых памятников.

В числе поклонников Ибицы и Лионель Месси с Криштиану Роналду. В разгар противостояния игроков объединяло одно: после завершения сезона оба отдыхали по соседству на Ибице, пришвартовывая свои яхты у причала Марина Ботафок.

Месси настолько полюбил испанский остров, что купил здесь один из первых отелей своей гостиничной империи. Номера в Es Vive не самые доступные – в районе 500 евро за ночь, зато в вашем распоряжении большой бассейн, ночной клуб и терраса на крыше с роскошным видом на море.

«Игроки устают после сезона, в течение которого они почти не проводят время с семьями или подругами, поэтому в отпуске они хотят просто расслабиться. Семейные обычно выбирают какое-нибудь тихое место: пляж отеля Mandarin Oriental или Four Seasons», – рассказывал в интервью Bleacher Report Йоханес Зевду, более известный как Джонни Вегас. Он основатель консьерж-фирмы Kloudout, которая предоставляет роскошные туристические услуги звездам футбола.

«Футболисты не заинтересованы в крошечном отеле, – продолжает Вегас. – Обычно они хотят что-то с большим бассейном, полным других состоятельных людей, чтобы не торчать в одиночестве. И, как правило, игроки выбирают курорт, а не город».

Среди самых популярных направлений отдыха: Испания (Барселона, Марбелья, Канарские и Балеарские острова), Греция (Миконос, Коста-Наварино), ОАЭ (Дубай, Абу-Даби), Франция, Италия, Португалия, Монако, Турция, Египет, хорватский Дубровник, острова Мальдивы, Сейшелы и Багамы.

Крупные города, вроде Барселоны и Дубая, привлекают возможностью совместить пляжный отдых с шопингом, экскурсиями и изучением местных достопримечательностей. Пеп Гвардиола этим летом наслаждался отпуском в Египте, попутно разглядывая древние пирамиды.

Обычно топовые игроки не тратят время на планирование отпусков, а пользуются услугами консьерж-сервисов, которые разрабатывают эксклюзивный отдых с учетом индивидуальных потребностей.

«Некоторые из запросов футболистов – просто сумасшедшие, – рассказывал в интервью The Athletic организатор таких туров Джонни Вегас. – Например, прошлым летом мы поехали на Ибицу, парень посмотрел на виллу, которую я ему нашел, и сказал: «Эх, мне она не нравится. Давайте поищем виллу на Миконосе и поедем туда прямо сейчас».

Миконос – один из самых популярных курортов Эгейского моря: здесь живут всего десять тысяч человек, но туристов за год приезжает до двух миллионов. У футбольных болельщиков греческий остров стал широко известен после того, как там оскандалился Харри Магуайр. Легендарную фразу – «Я могу заплатить, я капитан «Манчестер Юнайтед» – защитник произнес именно там.

Летом 2021-го на Миконосе шумно отдыхал Эрлинг Холанд. На одну из вечеринок тогда заглянул его будущий партнер по «Сити» Рияд Марез – алжирец шутил, что он там как раз ради трансфера норвежца.

Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лос-Анджелес. Еще один важный маршрут – США

На протяжении всего сезона футболисты из топ-5 лиг летают в основном по Европе, поэтому летнюю и зимнюю паузу часто используют для исследования других частей света.

США – один из самых привлекательных маршрутов. В Штатах любой турист найдет себе занятие по душе: спокойный отдых на пляжах Майами, развлечения в Лас-Вегасе или погружение в киношную атмосферу Нью-Йорка. Последний вариант приглянулся, например, Джеку Грилишу. После вылета с ЧМ-2022 полузащитник махнул в Нью-Йорк, чтобы повторить рождественские каникулы Кевина Маккаллистера из «Один дома 2».

«Я люблю этот фильм, – признался Джек. – Смотрю его 4-5 раз в год. В детстве мама всегда устраивала для меня особенное Рождество, поэтому я полюбил этот праздник и хотел поехать в Нью-Йорк именно в это время. Но из-за футбола у нас никогда получалось. Поездка была маленьким пунктом из списка желаний. Я и не знал, сколько всего было снято там, в Центральном парке, поэтому чувствовал себя маленьким туристом. Мне понравилось».

Прошлым летом отдых Грилиша был далеко не таким милым – Джек ушел в тотальный отрыв в Лас-Вегасе. The Sun поделился деталями: только за VIP-пропуск в клуб футболист отдал около 100 тысяч долларов, в комплекте шли 116 бутылок шампанского.

Одновременно с Грилишем отпуск в Лас-Вегасе проводили Эндрю Робертсон и Деклан Райс. Неужели они тратили столько же? Похоже, случай Грилиша все же исключительный.

Снова даем слово организатору путешествий звездных футболистов Джонни Вегасу: «Если вы игрок АПЛ, который хочет приехать в Лас-Вегас, то это будет стоить вам не менее 20 тысяч долларов за развлечения и 20 тысяч за отель. Рассчитывайте на 40-50 тысяч долларов за четыре дня.

Если вы летите из Лос-Анджелеса, частный самолет обойдется в 6-9 тысяч долларов, а если поездка из Великобритании, то сумма возрастет – от 100 до 200 тысяч. Я рекомендую игрокам пользоваться первым классом, тогда мы можем быть гибче».

Еще одна причина, почему футболисты выбирают США, – развитые индустрии спорта и моды. Прошлой зимой игроки «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими отправились на матч НБА и лично познакомились со звездами баскетбола.

А парни из «Эвертона» Том Дэвис и Доминик Кэлверт-Льюин до этого летали в Нью-Йорк на Неделю моды. Их фотографии из отпуска тогда разорвали соцсети: сначала футболисты прогулялись по Нью-Йорку, а затем посетили на показ Michael Kors.

Алтай, остров миллионеров, Камчатка. Нетипичные направления отдыха среди футболистов

Долгое время главным путешественником РПЛ был Гжегож Крыховяк. Греться на пляже или зависать в ночных клубах – не для него. В интервью Sports.ru поляк рассказывал о своих туристических маршрутах: сафари в Южной Африке, Мачу-Пикчу, Париж, Нью-Йорк и Рига. А еще делился планами поездки в Китай.

Перед самой пандемией Гжегож успел объездить восток: сгонял в Оман, Мьянму, Камбоджу, Малайзию, Вьетнам, Новую Зеландию (посетил Хоббитон) и Австралию (посмотрел на Сидней, кенгуру и группу скал «12 апостолов»).

Вот так выглядел зимний отпуск Крыховяка в 2020-м.

В разгар пандемии поляк нашел способ оригинального путешествия, не выезжая за пределы России. Гжегож с женой Селией полетел на Камчатку: девушка хвалила местные пейзажи, а Крыховяк фотографировался с медведями и восторгался в соцсетях Долиной гейзеров: «Сокровище России, место, которое должен увидеть каждый».

О самом полуострове футболист говорил так: «Я знал, что Камчатка особенная, но не ожидал, что она такая красивая. Я не возвращаюсь в одно и то же место дважды, но сюда когда-нибудь вернусь».

В прошлом сезоне Крыховяк исследовал Саудовскую Аравию, где он играл за «Аль-Шабаб». Но поляк не забывал и про остальной мир. Его соцсети – сплошной глобус: Эфиопия, Кения, Уганда, Египет, Ливан, Галапагос, Бразилия, Япония и Южная Корея.

Крыховяк из тех футболистов, которые планируют свои путешествия самостоятельно. Об этом он рассказывал в интервью Sports.ru: «Перед любой поездкой я ищу места, которые нужно посмотреть. Например, Рундальский замок был частью поездки в Латвию. Обычно я ищу такую информацию через интернет. Смотрю – и еду туда. В каждой стране и городе есть так много вещей, которые нужно сделать. Когда выбираю, то понимаю, что посмотреть все очень трудно. Как в том же Петербурге: весь центр, Эрмитаж, Петергоф, собор святого Исаакия. Впервые я попал туда, когда играл против «Зенита» в Лиге Европы».

Федор Смолов, наоборот, более постоянен в выборе локации для отдыха. Его любимое место – элитный курорт Сен-Бартелеми (сокращенно – Сен-Барт) на Карибах, куда он ездил уже 7 раз.

Другое название этой заморской территории Франции – остров миллионеров. Сен-Барт специализируется на состоятельных туристах, поэтому стоимость отдыха здесь недешевая. Андрей Шевченко, Роман Абрамович, Леонардо Ди Каприо, Уоррен Баффетт, Джефф Безос, Ян Кум – те, кто любит Сен-Барт не меньше Смолова.

В интервью Нобелю Арустамяну форвард рассказывал, что тратит на такой отпуск больше 100 тысяч долларов: «Для меня этот остров с точки зрения климата идеален. Например в Азии климат не очень нравится, очень жарко, влажно. Мальдивы нравятся, но там достаточно однообразный отдых. На Сен-Барте можно совместить – поехать на дикие пляжи, а можно пойти на тусовку».

Александр Головин играет в «Монако», но отдыхать предпочитает не на Лазурном берегу, а в родном горном Алтае. Обычно он проводит некоторое время на природе, а затем едет домой в Кемеровскую область.

Денису Черышеву, который всю карьеру играет в Европе, тоже интересно путешествовать по России. В 2021-м он рассказал о поездке на Алтай: «Решили с семьей выбраться, посмотреть Сибирь. Я никогда там зимой не был, мне очень понравилось. Атмосфера уникальная. Там было минус 26 градусов, мы ходили в баню. На рыбалку сходить не получилось, но мы смотрели, как рыбаки ловили рыбу в такую погоду, и удивлялись, как они терпят. Там есть своя местная кухня, места тихие и спокойные, где можно отключить голову и просто расслабиться».

Катание на лыжах в Альпах, марафон на Байкале, прыжки с парашютом в Дубае. Активный отдых футболистов

Иногда игроки переключаются с футбола на другие виды спорта. Месси этой зимой делился фотографиями семейного отпуска в Альпах: вместе с женой и детьми Лео катался на лыжах и наслаждался горными пейзажами.

Правда, активный отдых не всегда идет на пользу футболистам. Например, в минувшем сезоне капитан «Баварии» Мануэль Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона (в контракте вратаря не было пункта, запрещающего такую активность).

Этой зимой лыжи взбесили и фанатов «Ювентуса». Все из-за того, что Поль Погба отправился кататься на них сразу после восстановления от травмы, не успев до этого сыграть ни одного матча в сезоне.

А вот Златан Ибрагимович предпочитает катанию на лыжах велопрогулки в горах. Любовь к велосипедам у него с детства: тогда шведу часто приходилось воровать их ради выживания, а однажды любимый велосипед украли у него самого. Сейчас Златан жалеет и о том, и о другом.

На более экстремальные занятия действующие футболисты, как правило, не решаются, а в некоторых случаях запрет прямо прописывается в контракте. Зато после завершения карьеры игроки наверстывают: Зинедин Зидан, Роналдо и Джон Терри, например, прыгали с парашютом; бразилец и англичанин сделали это в Дубае.

«Какой замечательный опыт и вид на Пальмовые острова. Теперь могу вычеркнуть это из списка желаний», – поделился впечатлениями Терри.

Андре Шюррле после ухода из футбола покоряет горы без верхней одежды. В январе он приехал на границу Польши с Чехией и взошел на гору Снежка, ее высота – 1603 метра. На Шюррле были только шорты, кроссовки и шапка. За плечами – рюкзак, а спереди – голый торс.

Шюррле поднимался по заснеженной дороге, покрытой льдом; температура, по словам Андре, достигала -19 градусов. Так экс-футболист проходил испытание холодом от Вима Хофа – спортсмен-экстремал из Нидерландов легко выдерживает мороз, ему принадлежит мировой рекорд по плаванию подо льдом.

Гарет Бэйл сторонник более комфортных условий: уже через две недели после завершения футбольной карьеры валлиец отправился в Калифорнию, чтобы наконец дебютировать на профессиональном турнире по гольфу.

А про успехи Алексея Смертина вы и так прекрасно знаете: он пробежал все шесть мейджоров – в Бостоне, Лондоне, Берлине, Чикаго, Нью-Йорке, Токио, а в 2021-м выиграл экстремальный марафон на Байкале.

Это, конечно, уже никакой не отдых, а самая настоящая работа. Но Смертин точно подпитывается местом, ради которого преодолел столько километров: «Было тяжело, но Байкал – это место силы».

*** В отпуске может случиться самое непредвиденное. Если вы хотите чувствовать себя увереннее и безопаснее в поездке, воспользуйтесь страховкой путешественника. «Ингосстрах» поможет избежать лишних трат и хлопот: организует и оплатит лечение, а если вы обратитесь за медицинской помощью самостоятельно, то сможете рассчитывать на компенсацию. Используйте промокод sportsru_10 с 24 июля по 23 августа 2023 года и получите скидку 10% на страхование выезжающих за рубеж.

Фото: instagram.com/lopezbenitezmuri; The Sun; Marca/Francesc Adelantado; East News/Marco Simoni/robertharding; instagram.com/grzegorz.krychowiak; instagram.com/dcl; instagram.com/harrymaguire93; instagram.com/leomessi; instagram.com/cristiano; Gettyimages.ru/Dustin Satloff, Stuart Franklin; instagram.com/madders; instagram.com/alex_golovin17; instagram.com/cheryshev90; instagram.com/smertinofficial; instagram.com/paulpogba; instagram.com/johnterry.26; instagram.com/iamzlatanibrahimovic