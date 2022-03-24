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Для любого человека выражение «со скоростью света» стало синонимом слова «мгновенно». Действительно, масштабы нашей планеты не позволяют уловить конечность скорости света, однако уже довольно давно физиками была установлена предельная величина, с которой можно передвигаться сквозь пространство — 299 792 458 м / с.

Много это или мало? Безусловно, для наших повседневных занятий — более чем достаточно. Но если взглянуть на скорость света в масштабах Вселенной, становится понятно, что предельная скорость взаимодействия удручающе мала. Для любого человека выражение «со скоростью света» стало синонимом слова «мгновенно». Действительно, масштабы нашей планеты не позволяют уловить конечность скорости света, однако уже довольно давно физиками была установлена предельная величина, с которой можно передвигаться сквозь пространство — 299 792 458 м / с.

Много это или мало? Безусловно, для наших повседневных занятий — более чем достаточно. Но если взглянуть на скорость света в масштабах Вселенной, становится понятно, что предельная скорость взаимодействия удручающе мала. Для любого человека выражение «со скоростью света» стало синонимом слова «мгновенно». Действительно, масштабы нашей планеты не позволяют уловить конечность скорости света, однако уже довольно давно физиками была установлена предельная величина, с которой можно передвигаться сквозь пространство — 299 792 458 м / с.

Много это или мало? Безусловно, для наших повседневных занятий — более чем достаточно. Но если взглянуть на скорость света в масштабах Вселенной, становится понятно, что предельная скорость взаимодействия удручающе мала. Для любого человека выражение «со скоростью света» стало синонимом слова «мгновенно». Действительно, масштабы нашей планеты не позволяют уловить конечность скорости света, однако уже довольно давно физиками была установлена предельная величина, с которой можно передвигаться сквозь пространство — 299 792 458 м / с.

Много это или мало? Безусловно, для наших повседневных занятий — более чем достаточно. Но если взглянуть на скорость света в масштабах Вселенной, становится понятно, что предельная скорость взаимодействия удручающе мала.Для любого человека выражение «со скоростью света» стало синонимом слова «мгновенно». Действительно, масштабы нашей планеты не позволяют уловить конечность скорости света, однако уже довольно давно физиками была установлена предельная величина, с которой можно передвигаться сквозь пространство — 299 792 458 м / с.

Много это или мало? Безусловно, для наших повседневных занятий — более чем достаточно. Но если взглянуть на скорость света в масштабах Вселенной, становится понятно, что предельная скорость взаимодействия удручающе мала.Для любого человека выражение «со скоростью света» стало синонимом слова «мгновенно». Действительно, масштабы нашей планеты не позволяют уловить конечность скорости света, однако уже довольно давно физиками была установлена предельная величина, с которой можно передвигаться сквозь пространство — 299 792 458 м / с.

Много это или мало? Безусловно, для наших повседневных занятий — более чем достаточно. Но если взглянуть на скорость света в масштабах Вселенной, становится понятно, что предельная скорость взаимодействия удручающе мала.

Для любого человека выражение «со скоростью света» стало синонимом слова «мгновенно». Действительно, масштабы нашей планеты не позволяют уловить конечность скорости света, однако уже довольно давно физиками была установлена предельная величина, с которой можно передвигаться сквозь пространство — 299 792 458 м / с.

Много это или мало? Безусловно, для наших повседневных занятий — более чем достаточно. Но если взглянуть на скорость света в масштабах Вселенной, становится понятно, что предельная скорость взаимодействия удручающе мала.