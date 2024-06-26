«Приятель, игру показывали по телевизору. Мы все ее видели». Болельщики высмеяли интервью Кейна после матча со Словенией
Капитан сборной Англии Харри Кейн подвергся критике со стороны болельщиков за свое интервью после ничьей со Словенией со счетом 0:0, которая не помешала англичанам возглавить группу С.
Кейн поговорил с ITV Sport сразу после финального свистка, но фанатов его ответы не впечатлили.
«Нашей целью было стать лидерами группы. Сегодня у нас был тяжелый матч. Я думаю, что мы сыграли намного лучше, чем в двух предыдущих играх, показали намного больше энергии и лучше владели мячом. Нам просто немного не повезло у ворот соперника. Мы создали несколько моментов, и ближе к концу у нас было такое ощущение, что мы могли бы сыграть лучше. В целом, соперник хорошо защищался и усложнил нам задачу».
Болельщики жестко отреагировали на комментарии Кейна в социальных сетях.
💬«Тебе нужно пересмотреть всю игру, Харри, и выдержать то, что мы выдержали».
💬«О каком матче он говорит?».
💬«Приятель, игру показывали по телевизору. Мы все ее видели».
💬«В кубковом футболе нужно заявлять о себе в каждой игре. Заставьте команды бояться играть с вами. Кто боится играть с нами прямо сейчас?».
💬Терпеть не могу эти интервью после матча».
💬«Саутгейт, проснись!».
💬«Похоже, наш капитан обкурился».