Ричардс критиковал Саутгейта, а потом встретился с ним в кафе. Майка рассказал, что было дальше

Экс-защитник «Манчестер Сити», «Астон Виллы» и «Фиорентины» Майка Ричардс − кладезь различных историй.

Во время последнего выпуска подкаста The Rest Is Football англичанин рассказал, как однажды встретился лицом к лицу с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом, которого до этого критиковал.

«Итак, я живу в Хэррогите, как и Гарет Саутгейт, − начал Ричардс. − В прошлом я немного критиковал его за одну из игр и вот отправился в кофейню».

«Периферийным зрением увидел его. Мы как будто встретились взглядами, но я помнил о том, что негативно отозвался о том, как играла сборная. Избегал его. Обычно я подхожу, здороваюсь и все такое, но когда кто-то смотрит на тебя, как бы говоря: «Ооооо» [я не хочу с тобой разговаривать]».

Биг Майк, как его иногда зовут в студии CBS Sports, неслабо испугался того, как Гарет Саутгейт мог высказать ему за критические слова в адрес его работы.