Рой Кин жестоко раскритиковал эксперимент сборной Англии с Трентом в полузащите на Евро-2024

Рой Кин раскритиковал Трента Александра-Арнолда, обсуждая его роль полузащитника в матче против Дании.

Во второй игре на Евро-2024 Александр-Арнолд стартовал в центре поля вместе с Декланом Райсом, матч во Франкфурте завершился вничью 1:1.

Звезду «Ливерпуля» заменил Конор Галлахер всего через несколько минут после начала второго тайма, а многие эксперты призвали Гарета Саутгейта отказаться от эксперимента в предстоящем матче со Словенией.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин тоже дал свою оценку:

«Когда тебя меняют в двух матчах - это нехороший знак», - сказал он в эфире ITV.

«Я думаю, что использовать Трента в полузащите всегда было огромным риском, он не играет на этой позиции в клубе».

«Я знаю, что люди говорят, что он не жестко закреплен за конкретной позицией в «Ливерпуле». Но менять их по ходу встречи и начинать на новом для себя меся — это совершенно разные вещи».

«Я играл в полузащите, и это тяжелая с физической точки зрения задача. Трент провалился в двух матчах. Это не только его вина. Нужно обвинить и Гарета - это огромная авантюра для защитника, оказаться в центре поля».

«Это не матч против французов или испанцев. Это матч против двух команд, против которых, как вы думали, Англии будет вполне комфортно. Это сложная задача для Трента, и он не справится с ней».

Среди альтернативных вариантов полузащиты сборной Англии - молодые звездочки Кобби Майну и Адам Уортон.