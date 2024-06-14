В детстве Грилиш какое-то время играл под чужим именем. В тот момент юным игроком заинтересовался «МЮ»

Уже принадлежал «Астон Вилле».

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш делает все, чтобы его жизнь не была скучной. Оказывается, что в детстве ему тоже было довольно весело, особенно когда отец пошел на некоторый обман.

Уже в возрасте шести лет Грилиш оказался в академии «Астон Виллы» и прошел весь путь − от воспитанника до роли капитана. По состоянию на 2021 год, когда «Манчестер Сити» выложил за него 100 млн фунтов, Джек сыграл за родную команду 213 матчей.

В десятилетнем возрасте, несмотря на то, что уже четыре года как англичанин играл за «львов», он все еще продолжал бегать за местную команду из Воскресной лиги. Она называлась «Хайгейт Юнайтед», и на турнире в Девоне Грилиш в одном из матчей забил все четыре гола − 4:0.

За той игрой наблюдали скауты из трех клубов, в том числе один представитель «Манчестер Юнайтед». Проблема была в том, что Грилишу нельзя было играть ни за кого, кроме «Астон Виллы», ведь он был у них на контракте.

По этой причине, когда скауты расспрашивали о вингере его отца Кевина, тот каждый раз называл совершенно другое имя.

Вот что сказал о том случае Джек Грилиш в интервью журналу The FACE: «Вообще-то было не принято возвращаться и играть за свою старую команду, но у них был небольшой тур по Девону, и на групповом этапе нам противостоял какой-то другой клуб. Мы выиграли 4:0, все четыре мяча забил я. Тогда все вокруг говорили: «Как же хорош этот парень!» Меня стали сватать в другие команды, к примеру, в «Ман Юнайтед», «Вест Бромвич» и «Бирмингем». Но у меня уже был контракт с «Виллой», я вообще не должен был там быть! Когда скауты подходили к моему отцу, ему приходилось выдумывать имя».