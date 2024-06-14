TransferMarkt подсчитал доходы клубов АПЛ от трансферов за последние 10 лет - «Сити» занял в этом рейтинге аж 2 строчки

Но в лидерах все равно «Челси».

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Слушания по этому делу начнутся в ноябре этого года и будут длиться около 6 недель, пишет Daily Mail. Заседания будут проходить в закрытом режиме.

Тем временем аналитики TransferMarkt подсчитали доходы клубов АПЛ за последние 10 лет - отдельной строкой в рейтинге выделена академия «Сити» - на продаже своих воспитанников «горожане» заработали 375 миллионов евро. Продажи игроков основной команды принесли клубу еще 791 миллион, но даже если сложить эти две цифры, все равно получится меньше, чем у лидера рейтинга - «Челси» напродавал игроков аж на 1.3 миллиарда.