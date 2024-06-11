Принц Уильям передал игрокам сборной Англии совет своего младшего сына о том, как победить на Евро

Принц Уильям встретился со звездами сборной Англии и передал им совет от своего младшего сына, принца Луи.

41-летний принц Уэльский пожелал удачи мужской сборной Англии по футболу на Евро-2024, который начинается в Германии на этой неделе.

Когда принца попросили сказать футболистам несколько напутствий, то он отметил, что о дороге в школу он спросил у своих детей, что бы они хотели сказать футболистам, и «лучший совет» был есть в два раза больше. «Лучший совет, который я получил — это есть в два раза больше, чем вы обычно едите! Но когда я представляю, как вы бегаете с огромными животами, то думаю, вам следует отнестись к совету моего младшего сына с долей скептицизма», - пошутил принц.