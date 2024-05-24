🔥 Фанатам предложили собрать сильнейший состав из финалистов Кубка Англии. Результат стал хитом соцсетей 🫣
Портал OneFootball предложил подписчикам в соцсетях выбрать сборную финала Кубка Англии, в которой могут оказаться как футболисты «Юнайтед», так и «Сити».
Результаты получились одновременно забавными и пугающими, потому что состав получился следующий.
Да, это не просто состав «Манчестер Сити», а доказательство того, что, по мнению болельщиков, «горожане» сильнее «манкунианцев» на абсолютно каждой позиции.
💭 «Они на заднем плане».
💭 «У Родри только 79%?»
💭 «Бернарду получил 64%?? Это как?»
💭 «Позор».
💭 «Может быть, фанаты «Юнайтед» не голосовали?»