🔥 Фанатам предложили собрать сильнейший состав из финалистов Кубка Англии. Результат стал хитом соцсетей 🫣

Портал OneFootball предложил подписчикам в соцсетях выбрать сборную финала Кубка Англии, в которой могут оказаться как футболисты «Юнайтед», так и «Сити».

Результаты получились одновременно забавными и пугающими, потому что состав получился следующий.

Да, это не просто состав «Манчестер Сити», а доказательство того, что, по мнению болельщиков, «горожане» сильнее «манкунианцев» на абсолютно каждой позиции.

💭 «Они на заднем плане».

💭 «У Родри только 79%?»

💭 «Бернарду получил 64%?? Это как?»

💭 «Позор».

💭 «Может быть, фанаты «Юнайтед» не голосовали?»