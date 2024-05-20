🎥«Манчестер Сити» с размахом отметил чемпионство – Джек Грилиш традиционно стал главным заводилой🥳

«Манчестер Сити» с размахом отпраздновал очередное чемпионство в Премьер-лиге.

Команда Гвардиолы продолжила доминировать в чемпионате Англии благодаря победе над «Вест Хэмом» в заключительный день чемпионата.Победа со счетом 3:1 позволила «Сити» опередить «Арсенал» в борьбе за трофей на два очка.

Это чемпионство стало для «Манчестер Сити» четвертым подряд – беспрецедентное достижение. Неудивительно, что после финального свистка на стадионе «Этихад» началось бурное празднование победы.

Традиционно в эпицентре веселья был Джек Грилиш…

В раздевалке веселье продолжилось!

Можно только поздравить Пепа Гвардиолу и его подопечных с очередным триумфом!