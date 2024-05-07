Молодежка «Тоттенхэма» выиграла АПЛ 2, но титул чемпиона не получит. Все из-за нового регламента

И здесь не везет.

Похоже, что безтрофейное проклятие «Тоттенхэма» реально существует. В АПЛ 2, где играют составы не старше 21 года, лондонский клуб занял первое место, но чемпионом не стал. Как так вышло?

В 20 турах гладкого чемпионата подопечные Уэйна Бернетта набрали впечатляющие 46 очков, одержав 14 побед и проиграв лишь дважды. Ранее это бы означало, что они стали бы чемпионами, но перед этим сезоном лига изменила формат.

• Команды разделили на пять групп по результатам выступлений за последние три сезона;

• Матчи определялись жеребьевкой в соответствии с позициями клубов в пяти сеянных группах;

• В сезоне − 20 туров, в течение которых каждая команда проведет 20 матчей регулярного чемпионата;

• Команды сыграли по одному разу с каждым клубом из своей группы посева, а также с тремя-пятью из других − дома или на выезде;

• По результатов регулярного чемпионата сформируется таблица из 26 команд. 16 лучших выйдут в плей-офф в формате первая с шестнадцатой, вторая с пятнадцатой и так далее.

• Команда, занявшая более высокое место, будет играть дома. Каждая стадия состоит из одного матча.

Получается, что вместо чемпионского кубка «Тоттенхэму» придется сыграть как минимум против «Астон Виллы».

Кстати, «Челси» занял в сезоне четвертое место, Арсенал» стал пятым, «Ливерпуль» − восьмым, «МЮ» − двенадцатым, а «Манчестер Сити» лишь двадцать третьим и в плей-офф не попал.