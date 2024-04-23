Лучшая афиша года: финал Кубка Англии анонсировали в стиле нового фильма со звездой «Дюны»

Десять из десяти.

Уже завтра состоится мировая премьера нового фильма «Претенденты» с Зендеей в главной роли. Красноречивее всего сюжет картины характеризует описание на «Кинопоиске»: «Жена и тренер знаменитого теннисиста, находящегося в полосе неудач, записывают его на соревнования «Челленджер», где он будет соревноваться с бывшим любовником своей жены».

А в финале Кубка Англии во второй раз подряд состоится манчестерское дерби - накануне «Манчестер Юнайтед» одолел «Ковентри» по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти), а «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0).

В 2023 году встреча команд из Манчестера в финале завершилась победой «горожан» со счетом 2:1. Решающий матч текущего розыгрыша назначен на 25 мая, вот какая афиша матча была подготовлена болельщиками одной из команд.