«Вау. Простите». Терри расплакался после слов Моуринью - Жозе поздравил Джона с включением в Зал славы АПЛ

Джон Терри был введен в Зал славы Премьер-лиги, став пятым игроком «Челси», получившим это звание.

Жозе Моуриньо записал для защитника видеообращение, в котором поздравил его с включением в список легенд лиги.

«Зал славы Премьер-лиги, Джон Терри, он должен там быть. И теперь это так», - сказал португальский тренер.

«Я верю, что для твоих детей это что-то действительно фантастическое. Для меня, как одного из тех, кто имел честь работать с тобой на протяжении шести сезонов, я очень счастлив и горд. Ты заслужил это, твоя карьера была потрясающей, я так рад за тебя и так, так горд твоим достижением.

Целую, приятель».

Просмотрев сообщение, Терри расплакался. «Вау», - сказал он. «Это очень эмоционально. Простите.

Я думаю... Я думаю, что я в огромном долгу перед ним за свою карьеру и то, в каком направлении она развивалась.

Он до сих пор пугает меня до смерти, когда ни с того ни с сего встречается со мной взглядом и тому подобное. Но я очень уважаю его за то, что он сделал для меня и «Челси». Для меня «Челси» значит все. Так что да. Очень эмоционально».