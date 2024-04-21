«Сити» выцарапал финал Кубка Англии у «Челси». Пеп признался, что никогда не видел такой коллективной работы
«Ман Сити» второй год подряд обеспечил себе место в финале Кубка Англии. Поздний гол Бернарду Силвы в ворота «Челси» решил исход матча (1:0) в упорной борьбе за выход в полуфинал.
Победа была особенно впечатляющей, учитывая тяжелое поражение в Лиге чемпионов, которое они потерпели всего за несколько дней до этого.
Несмотря на разочарование от проигрыша в серии пенальти от «Реала», Пеп Гвардиола похвалил своих игроков за стойкость, благодаря которой они быстро вернулись и одержали важную победу:
«Игра была напряженной. У «Челси» были невероятные переходы и хороший контроль мяча. Мы потеряли несколько легких мячей, потому что устали. Игроки приложили невероятные усилия.
То, что они сделали сегодня, было одним из лучших, что я видел у группы игроков после 120 минут против «Мадрида», с их физической силой и эмоциями.
На следующий день после восстановления, а затем еще вчера, мы просто говорили «привет», и вы не можете подготовить ничего больше».
А так да, судья прекрасная, пообщался с ВАРом и даже углового не назначил - ничего не было, вам показалось :))
П. Гвардиола: так и выживаем, паналька тут, непеналька там...