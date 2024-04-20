«Я не буду этого делать». Гвардиола обратился к вещателям после игры с «Челси»

«Манчестер Сити» не без труда обыграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии. Единственный гол в матче забил Бернарду Силва на 84-й минуте.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола пожаловался на усталость команды, сказавшуюся на качестве игры.

«Люди не могут понять, что мы вылетели из Лиги чемпионов. Почему бы не дать нам дополнительный день перед «Ман Юнайтед», «Челси» и «Ковентри», не играющими в середине недели?

Для вещателей... Окей, не просите меня о дополнительных вещах после игры, потому что я не собираюсь этого делать», - заявил Гвардиола.